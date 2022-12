"Državno odlikovanje Gajserju sporočilo, da je ta šport še kako živ"

Andrej Brglez Foto: Vid Ponikvar Ob robu slavnostne podelitve priznanj najboljšim motošportnikom in voznikov kartinga v Sloveniji smo se pogovarjali s predsednikom Avto-moto zveze Slovenije. Andrej Brglez je funkcijo prevzel novembra 2021. V prvem letu na tem položaju je spoznal, kako uspešni so Slovenci v motošportu, pa čeprav gre za drag šport, ki mu slovenska podjetja prisluhnejo le v manjši meri. "Privilegij je, da si ob teh mladih športnikih in na drugi strani ob Timu Gajserju, petkratnemu svetovnemu prvaku. Kdo bi si mislil, da bomo v taki kategoriji športa lahko segli tako visoko! To, da je Gajser letos dobil visoko državno odlikovanje, je zelo močno sporočilo, da je ta šport še kako živ. Čeprav gre za zelo težek šport. V mnogo kategorijah so potrebni izjemni napori, ne samo tekmovalcev, ampak celotnih ekip, da lahko dosegajo take rezultate."

Utrinki s prireditve Motošportnik leta 2022 (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Čeprav je Tim Gajser letos dobil deset dirk za svetovno prvenstvo in še petič postal svetovni prvak v elitnem razredu MXGP, je v glasovanju novinarjev, ki so del Društva športnih novinarjev Slovenije, zasedel le peto mesto. Njegovi navijači, ki na dirke v tujino hodijo v velikem številu, so bili ogorčeni. Nekoliko razočaran pa je bil tudi Gajser sam. Več glasov od Gajserja so tako prejeli Kristjan Čeh, Tadej Pogačar, Žan Kranjec in Luka Dončić. Slovenija je res fenomen: s toliko izjemnimi športniki v toliko športih! Najbrž bi si vsak od te peterice zaslužil naziv športnik leta. Vseeno se težko otresemo občutka, da ne le pokrovitelji, ampak tudi številni novinarji na motokros še naprej gledajo zviška.

"Javnost in sponzorji ostajajo nekoliko preveč rezervirani"

Tim Gajser Foto: Vid Ponikvar Brglez na to temo razmišlja takole: "Ne moremo reči, da je zapostavljen, je še kako živahen. Vedno je bil. Slovenci imamo motociklistično, avtomobilistično genetiko v sebi. Dirke so se v Sloveniji začele dogajati zelo zgodaj, potem je to v DNK naroda. Tudi tehnična kultura, ki je sopotnik tega športa, je tukaj od začetka. Verjetno pa v enem delu športna javnost bolj spremlja naše tradicionalne športne, v katerih praviloma segamo zelo visoko in imamo vrhunske rezultate. In seveda to za sabo potegne tudi pokrovitelje. Ampak da imamo petkratnega svetovnega prvaka, pa je opozorilo, da tako športna javnost kot tudi sponzorji ostajajo nekoliko preveč rezervirani, kot so recimo v drugih panogah, še posebej olimpijskih, ki imajo vsekakor privilegij."

V prihajajočem letu si tako na Avto-moto zvezi Slovenije želijo, da bi čim več mladih lahko izpolnilo svoje motošportne sanje. "AMZS kot krovna zveza skuša tudi s pomočjo Timove energije, vsaj v motokrosu, pomagati, da bi čim več mladih našlo čim več možnosti, da se lahko ukvarjajo s svojim športom. Vsako društvo se samo odloči, v katere športnike bo vlagalo, katerim bo ponudilo največ pomoči, zagona, da lahko znotraj društva rastejo. Na naši ravni pa je, da poskušamo društvom pomagati s čim več tistimi stvarmi, ki so pomembne za celotno panogo športa. Tukaj je veliko panog, različne kategorije."

Odločilni mesec za VN Slovenije

Morda se leta 2023 uresniči še ena dolgoletna želja tako Gajserja kot njegovih navijačev: dirka svetovnega prvenstva v motokrosu v Sloveniji. Aktivnosti za pridobitev dirke že potekajo. Najpozneje do konca januarja naj bi bilo znano, ali jo bo mogoče uresničiti. Na koledarju MXGP za sezono 2023 so še tri luknje, prvi oktober naj bi bil rezerviran prav za VN Slovenije. Promotor tekmovanja Infront Moto Racing čaka odločitev Slovenije.