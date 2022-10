Kje in kdaj boste spet lahko navijali za Gajserja

Infront Moto Racing, promotor in organizator svetovnega prvenstva v motokrosu, je objavil koledar dirk za sezono 2023 v razredih MXGP, kjer nastopa svetovni prvak Tim Gajser (Honda) in MX2, kjer se je letos z 11. mestom dokazal Jan Pancar (KTM). Na koledarju je sicer še nekaj lukenj: nista še izbrani prizorišči druge in tretje dirke in predzadnje. Tretja bo na velikonočni konec tedna, tako bodo treningi in kvalifikacije v soboto, 8. aprila, dirke pa v ponedeljek, 10. aprila. Prvenstvo se bo začelo 12. marca z dirko v argentinski Patagoniji, končalo pa mesec pozneje kot letos, 15. oktobra v angleškem Matterley Basinu. Letos je bila britanska dirka že spomladi, a zaradi dežja in vetra prestavljena za teden dni. Tudi jesenski termin se vremensko ne zdi najbolj idealen.

VN Trentina pred množico slovenskih navijačev bo znova sredi aprila. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Za slovenske ljubitelje motokrosa je ključna informacija, da na koledarju ostajata dirki, ki ju vsako leto obišče največ Slovencev. To sta Pietramurata v Trentinu, kjer bo dirka kot običajno sredi aprila, in Loket na Češkem, ki je prav tako v standardnem terminu julija. Je pa Pietramurata za zdaj edina dirka v Italiji. Letos so bile na primer še tri druge: Sardinija, Mantova in Maggiora. So pa ta prizorišča zagotovo prva izbira za zamenjavo, če bi katera od predvidenih dirk odpadla ali za zapolnitev katere od treh lukenj v koledarju.

Koledar dirk MXGP 2023:



12. marec - VN Patagonije (Villa la Angostura)

26. marec - ?

8. in 10. april - ?

16. april - VN Trentina (Pietramurata)

30. april - VN Portugalske (Agueda)

7. maj - VN Španije (Arroyomolinos)

21. maj - VN Francije (Villars sous Ecot)

4. junij - VN Latvije (Kegums)

11. junij -VN Nemčije (Teutschenthal)

25. junij - VN Sumbawe (Sumbawa)

2. julij - VN Lomboka (Lombok)

16. julij - VN Češke (Loket)

23. julij - VN Flandrije (Lommel)

6. avgust - VN Finske (?)

13. avgust - VN Švedske (Uddevalla)

20. avgust - VN Nizozemske (Arnhem)

3. september - VN Turčije (Afyonkarahisar)

17. september - VN Vietnama (Thanh Hoa)

1. oktober - ?

15. oktober - VN Velike Britanije (Matterley Basin)

Na koledar se vrača VN Nizozemske, ki bo konec avgusta v Arnhemu. Nizozemska je država, kjer je motokros doma oziroma kjer je ta šport izjemno priljubljen. Naslednje leto se po poškodbi in operacijah po letu dni na dirke vrača nizozemski as in svetovni prvak iz sezone 2021 Jeffrey Herlings. Je pa na koledarju tudi ena novost: VN Vietnama. Uradno se bo sicer svetovno prvenstvo 2023 končalo s pokalom narodov, ki ga bo naslednje leto gostila Francija. Ta bo 22. oktobra v Erneeju.