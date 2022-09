Gajser z deseto zmago postavil piko na i šampionski sezoni!

Zlata številka na motorju novega svetovnega prvaka Tim Gajserja Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Predzadnja vožnja letošnjega svetovnega prvenstva se za Tima Gajserja (Honda) ni začela najbolje. Slabo je štartal, nato še zdrsnil v prvem zavoju in bil v tokrat oslabljeni konkurenci le 19 voznikov 17. A že po enem krogu se je prebil na deseto mesto. Vseeno je bila na prvem mestu tovarniška Honda: Mitch Evans je vozil najbolje v sezoni. A tak ritem je zdržal le polovico vožnje, nato pa začel izgubljati mesto za mestom. Tako ga je pet minut do konca vožnje za peto mesto prehitel tudi Gajser. Nato je slovenski motokrosist dobil še eno mesto po napaki Romaina Febvra (Kawasaki) in eno, ker je v zadnjih krogih kot edini dvignil ritem vožnje. Odpeljal je celo najhitrejši krog na dirki in v zadnjem krogu prehitel še Valentina Guilloda (Yamaha). Gajser je tako prvo vožnjo končal na tretjem mestu. Dobil jo je Maxime Renaux (Yamaha). Evans je bil na koncu šele 12.

MXGP Turčija:



1. Tim Gajser (Honda) 42 točk

2. Jeremy Seewer (yamaha) 42

3. Romain Febvre (Kawasaki) 38

4. Maxime Renaux (Yamaha) 38

5. Mattia Guadagnini (GasGas) 34

6. Jorge Prado (GasGas) 32

Gajser: Ne bi si mogel želeti boljše sezone

Nekoliko boljši začetek druge vožnje za Gajserja, po prvem krogu je bil četrti, šele na 17. mestu pa Renaux. Po težkem dvoboju je sredi vožnje gajser opravil s Jorgejem Pradom (GasGas) in jo končal na drugem mestu. Hitrejši je bil le Romain Febvre (Kawasaki), ki pa je bil v prvi vožnji sedmi. Renaux se je v drugi prebil do osmega mesta. Seštevek obeh pa je tako pomenil, da je z 42 osvojenimi točkami zmagovalec VN Turčije Gajser. Enako število točk je sicer osvojil tudi Seewer, a je bil v drugi vožnji za Timom, na tretjem mestu.

"Ne bi si mogel želeti boljše sezone. Danes sem imel težave na štartu. Druga vožnja je bila težka, saj je bil Prado povsem po stezi. A sem ga uspel prehiteti. Vseeno sem znova zmagal in sem zelo zadovoljen," je v prvi izjavi povedal petkratni svetovni prvak Gajser. Tudi v Turčiji so pod zmagovalnim odrom plapolale slovenske zastave. Še nikoli ni Tim v eni sezoni zmagal desetkrat.

MXGP, končni vrstni red (18/18):



1. Tim Gajser 763 točk

2. Jeremy Seewer 657

3. Jorge PRado 589

4. Maxime Renaux 578

5. Glen Coldenhoff 575

6. Brian Bogers 428

Vialle prvak po zadnji vožnji, Pancar za konec osmi

Tom Vialle Foto: Guliver Image V razredu MX2 je prvaka odločila zadnja, 36. vožnja sezone. Tom Vialle (KTM) je bil najhitrejši v prvi, Jago Geerts (Yamaha) pa drugi, kar pomeni, da je Francoz dve točki zaostanka spreobrnil v točko prednosti. V drugi vožnji je 17 minut do konca Geerts, ko je napadal vodilnega Vialla, padel in prvenstvo je bilo odločeno. Vialle je tako dobil tudi drugo vožnjo. Dirkač KTM-a, ki po sezoni odhaja v ZDA, je tako postal svetovni prvak. Geerts je bil na dirki drugi, v skupnem seštevku pa je zbral le štiri točke manj.

Znova je dobro odpeljal Jan Pancar (KTM), ki se je brez tovarniškega motorja v drugi polovici te sezone kosal tudi z vozniki s tovarniško podporo. Na zadnji, 18. veliki nagradi sezone je 22-letnik osvojil osmo mesto. V prvi vožnji je bil sedmi, v drugi pa osmi. Osvojil je novih 27 točk in v skupnem seštevku z 284 točkami svetovno prvenstvo končal na 11. mestu. Njegova najboljša uvrstitev doslej.

MX2, končni vrstni red (18/18):



1. Tom Vialle (KTM) 758

2. Jago Geerts (Yamaha) 754

3. Simon Längenfelder (GasGas) 596

...

11. Jan Pancar (KTM) 284