Konec tedna Tima Gajserja in Jana Pancarja čaka še zadnja letošnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu. Za 22-letnega Pancarja je sezona najboljša v karieri. V MX2 zaseda 11. mesto, obenem je tekmoval še v italijanskem in dirko pred koncem postal italijanski prvak. "Trdo delo. Dobro se počutim na motorju. Narasla mi je samozavest. Štarti so boljši," pravi o svoji sezoni prodora.

Sezona 2022 je najuspešnejša za slovenski motokros doslej. Tim Gajser (Honda) je še petič postal svetovni prvak (četrtič v MXGP), preboj med najboljše v MX2 pa je uspel Janu Pancarju (KTM). In to z zasebno ekipo TEM JP253. Pred zadnjo dirko svetovnega prvenstva, ki bo konec tega tedna v Turčiji, je 11. v skupnem seštevku (v prejšnjih dveh sezonah je bil 20.). Najboljši rezultat mu je uspel na VN Nemčije, ko je bil šesti (peti v prvi vožnji). V drugi polovici sezone se je kosal tudi z vozniki na tovarniških motorjih.

Dvaindvajsetletnik pa je okusil tudi slast zmage. Pa ne le na državnem prvenstvu, kjer je v razredu MXOpen zmagal na vseh treh dirkah, na katerih mu je letos v natrpanem urniku dirk uspelo nastopiti. Ob svetovnem in državnem prvenstvu namreč dirka še v italijanskem prvenstvu MX2. Na petih dirkah je trikrat zmagal in bil dvakrat drugi. Tako si je še pred zadnjo dirko zagotovil skupno zmago v italijanskem prvenstvu. "Za mano je popoln konec tedna. Najhitrejši v obeh vožnjah, pa še najboljši štart mi je uspel. Zdaj mi mora še v MX2," je zapisal v objavi na družabnih omrežjih. V svetovnem prvenstvu so ga namreč prav štarti in zapleti z drugimi dirkači v prvih zavojih nekajkrat stali še boljši rezultat.

Nastop na italijanskem prvenstvu je bil za Pancarja sicer predvsem dober trening. "Konkurenca je kar huda. Veliko je voznikov, zato se naredijo kar globoki kanali. Nekaj je tudi voznikov, ki so vozili v evropskem prvenstvu," je motokrosist iz Dolenjske povedal v pogovoru za Sportal. O naslovu italijanskega prvaka v MX2 pa: "Dokaz, da sem napredoval. To ni ravno življenjski cilj, je pa lep dosežek."

Razlogov, da je šla njegova rezultatska krivulja letos strmo navzgor, je več, pravi. "Trdo delo. Vse se je sestavilo. Dobro se počutim na motorju. Zrasla mi je samozavest. Štarti so boljši." In vse to vodi tudi v več sproščenosti. Kako je ta v motokrosu pomembna, pogosto poudarja Gajser. "Če ni sproščenosti, ni dobrih voženj," pove tudi voznik s številko 253.

Čeprav je z dobrimi rezultati brez dvoma opozoril nase svet motokrosa – na zadnjih dirkah svetovnega prvenstva je pred štarti nekajkrat dal tudi izjavo v angleščini za mednarodni televizijski prenos – pa očitno priložnosti v eni od tovarniških ali večjih tujih ekip za sezono 2023 ne bo dobil. "Ni še stoodstotno, a najverjetneje ostajam s svojo ekipo." Hvaležen je za pomoč svojih slovenskih pokroviteljev. Čeprav ima mala ekipa TEM JP253 veliko dela in veliko stane, pa ne bo za vsako ceno silil v eno od tujih ekip. "Več dela, a manj pritiska. Več je svobode."