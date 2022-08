Slovenski motokrosisti letos brez nastopa na pokalu narodov

Motokrosiste po koncu sezone svetovnega prvenstva čaka še preizkušnja za pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo. To tekmovanje bo letos v ZDA, danes pa so iz krovne zveze AMZS sporočili, da zaradi stroškov in upoštevanja tveganja transporta v ZDA Slovenija tokrat na pokalu narodov ne bo nastopila.

Pokal narodov bo zaokrožil sezono, ki jo je v posamičnem SP - to se bo končalo 4. septembra v Turčiji - zaznamoval novi svetovni prvak razreda MXGP Tim Gajser. Dirka ekipnega SP bo letos na sporedu 25. septembra na dirkališču Red Bud v Michiganu.

Kot so sporočili iz AMZS, so po pogovoru s kandidati za zastopanje slovenskih barv in oceni stroškov, ki bi nastali pri organizaciji in izvedbi transporta ter udeležbi celotne ekipe v ZDA, ter upoštevaje tveganja, ki v zadnjih mesecih nastajajo pri letalskih prevozih, po tehtnem razmisleku sprejeli odločitev, da je udeležba motokros reprezentance v ZDA neuresničljiv cilj.

V lanski sezoni je pokal narodov gostila italijanska Mantova, Italijani pa so tudi osvojili naslov. Slovenija je nastopila v postavi Luka Kutnar, Jan Pancar in Peter Irt ter končala na 24. mestu.

