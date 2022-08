Velika sprememba na motorju Tima Gajserja

Svetovni prvak v motokrosu ima to čast, da je na njegovem motorju lahko številka ena. Običajno se za to vendarle ne odločajo. Devetkratni prvak Antonio Cairoli je vedno dirkal s svojo številko 222, tudi Tim Gajser se je po prvih štirih osvojenih lovorikah odločil, da ostane na njegovem motorju številka 243, ki je nenazadnje njegova blagovna znamka. Na prvi dirki po osvojeni peti svetovni lovoriki bo vendarle naredil izjemo.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na veliki nagradi francoskega departmaja Charente-Maritime na obrobju mesta Saint-Jean-d'Angely bo na zlati tablici novega svetovnega prvaka v motokrosu velika številka 1. Zraven ostajata številka 243. Zmagovalec osmih letošnjih dirk v MXGP je naslov dokončno potrdil že minulo nedeljo na VN Finske. Na preostalih dveh dirkah sezone lahko 25-letnik zdaj vozi sproščeno, brez pritiska in morda postavi svoj sezonski rekord po številu zmag. Doslej jih ima največ devet (iz sezone 2019).

"Po osvojenem naslovu čutim, da pritiska ni več. Lahko se osredotočim samo na dirke in pozabim na točke. Zato upam, da se ta konec tedna v Franciji in na zadnji dirki v Turčiji lahko vrnem na zmagovalno pot," je pred začetkom dirkaškega konca tedna dejal Gajser. Na zadnjih štirih dirkah (Češka, Belgija, Švedska in Finska) namreč ni zmagal. "Še enkrat bi se rad vsem zahvalil za čestitke. Še vedno ne morem verjeti, da je to moj že peti naslov. Hvaležen sem za podporo vseh v ekipi in navijačev s celega sveta." Slovenskim navijačem se bo zahvalil v petek 26., ko jih bo pozdravil v Mariboru na veličastnem sprejemu.

Skupni seštevek MXGP (16/18):



1. Tim Gajser* (Honda) 674 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 570

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 525

4. Jorge Prado (GasGas) 517

5. Maxime Renaux (Yamaha) 506

6. Brian Bogers (Husqvarna) 391

7. Ruben Fernandez (Honda) 359

8. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 352



* - svetovni prvak

V soboto so na sporedu treningi in kvalifikacije, za zmago se bo dirkalo v nedeljo. Prva vožnja v MXGP na 450-kubičnih motorjih bo ob 14.15, druga pa ob 17.10. Uro prej štartajo motokrosisti na 250-kubičnih motorjih v razredu MX2. Med njimi Jan Pancar (KTM).