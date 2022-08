Maribor, pripravi se! Navijači Tima Gajserja bodo zatresli mesto.

Tim Gajser je preteklo nedeljo potrdil svoj peti naslov svetovnega prvaka v motokrosu. Leta 2015 je bil številka 1 v razredu MX2, v letih 2016, 2019, 2020 in letos pa v elitnem razredu MXGP. S Hondino tovarniško ekipo je lovoriko proslavil po dirki na Finskem, na kateri si je s šestim mestom priboril neulovljive 104 točke prednosti pred Jeremyjem Seewerjem. Z navijači bo praznoval na sprejemu v Mariboru 26. avgusta ob 18.00. Takrat bo več vtisov delil tudi z novinarji. Podrobnosti o sprejemu bodo znane v naslednjih dneh.

Maribor, pripravi se! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za Tima Gajserja sezona še ni končana. V MXGP sta na sporedu še dirki v Franciji (ta konec tedna) in v Turčiji (četrti september), potem ko je bila pred enim mesecem odpovedana VN Omana, ki bi morala biti sredi septembra. Tiga bo zadnji dve dirki lahko odpeljal sproščen, brez pritiska, ki ga je mučil na zadnjih dirkah, ko je poskušal doseči deveto in morebiti tudi deseto zmago v sezoni. To bi bil njegov rekord. Doslej je v eni sezoni največkrat zmagal devetkrat. To je bilo v sezoni 2019, ko je osvojil 782 točk (Seewer mu je na drugem mestu sledil s 580 točkami). To je bila tudi njegova točkovno najuspešnejša sezona. Letos jih je na šestnajstih dirkah osvojil 674. Na voljo jih je še 100, tako da svojega rekorda ne more preseči. Pa saj to tudi ni pomembno, pomembno je, da je njegova zlata tablica!

Pika na i sezoni 2019 je bil veličasten sprejem v Mariboru, ko so hrumele motorne žage kot na dirkah. Zaradi pandemije leta 2020 sprejema ni bilo, zato bodo strastni navijači Tima Gajserja letos to gotovo nadoknadili s še bolj bučno zabavo.

V nedeljo se je Timova rdeča tablica znova pozlatila. Postal je prvak MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo