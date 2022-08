Tim Gajser bo septembra dopolnil šele 26 let, pa je že petkratni svetovni prvak v motokrosu (2015, 2016, 2019, 2020 in 2022). To ga na večno lestvico uvršča na peto mesto. Dosežek, ki se mu čudi še sam. "Neverjetno. Sem brez besed!" je dejal v prvi izjavi. Kljub visoki prednosti v prvenstvu ga je na zadnjih dirkah nekoliko zdelala živčnost, je priznal po VN Finske. Letos je zmagal osemkrat, sledita še dve dirki.

Tim Gajser (Honda) je leta 2015 postal svetovni prvak na 250-kubičnem motorju v MX2, prestopil v elitni razred MXGP in že v prvi sezoni potrdil, da mu močnejši 450-kubični motor še bolj ustreza. Takrat je še kot najstnik v svoji debitantski sezoni postal svetovni prvak. Zdaj je to v MXGP postal že četrtič. V le sedmih sezonah. V tistih treh, ko mu ni uspelo, pa je imel nekaj težav s poškodbami. Te so pač del motokrosa. Tako kot so nekajkrat ustavile Gajserja, so nekajkrat denimo tudi Jeffreyja Herlingsa (KTM), ki lanske lovorike zaradi poškodbe gležnja in težav pri okrevanju ni branil.

"Vav! Kakšen dan! Nisem odpeljal najbolje, a sem opravil svoje delo. In to je bil moj cilj na začetku dneva. Pet naslovov svetovnega prvaka! Ne morem verjeti. Nisem še dojel," se je po prejemu zlate tablice uspehu brez primere za slovenski avtomotošport čudil še sam Gajser. "Velika hvala celotni Hondi, ljudem na dirki, vsej podpori iz Japonske. In hvala mojemu dekletu ter vsej podpori, ki jo prejemam od navijačev z vsega sveta. Zame je to res poseben trenutek. Preprosto sem vesel, da sem petič prvak!"

Galerija slavja Tima Gajserja na Finskem (foto: Honda Racing/ShotbyBavo):

Šampionska forma od prve dirke sezone

Gajser je naslov v sezoni 2021 izgubil šele na zadnji dirki in se zato pozimi še bolj zavzeto pripravljal na prvenstvo 2022. Čeprav je sam govoril, da je formo tempiral od pete dirke naprej, je bil najboljši prav na uvodnih. Dobil je prvi tri velike nagrade. Še več: na prvih sedmih grand prixih je zmagal kar šestkrat. Že takrat je imel pred Jeremyjem Seewerjem 105 točk prednosti. Sledila je VN Sardinije, pred katero je zbolel in prvič v sezoni ostal brez stopničk. Po treh dirkah se je vrnil na vrh, dobil je VN Nemčije in VN Indonezije. Seewer je v drugi polovici sezone dobil tri velike nagrade, in kljub visoki prednosti se je v Gajserja naselilo nekaj treme, tako predvsem na Češkem, v Belgiji in zdaj na Finskem ni dirkal najbolj sproščeno. In ko ni sproščen, ni najhitrejši.

Skupni seštevek MXGP (16/18):



1. Tim Gajser* (Honda) 674 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 570

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 525

4. Jorge Prado (GasGas) 517

5. Maxime Renaux (Yamaha) 506

6. Brian Bogers (Husqvarna) 391

7. Ruben Fernandez (Honda) 359

8. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 352



* - svetovni prvak

Osem zmag v sezoni, 41 v karieri in pet naslovov prvaka

Na 16 dirkah te sezone ja zmagal osemkrat, tudi v Nemčiji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo A prednost iz prve polovice sezone je bila tolikšna, da je s šestim mestom na 16. dirki sezone na Finskem že osvojil zlato tablico. Tako bo lahko na zadnjih dveh dirkah sezone, na trdi podlagi v Franciji in Turčiji, spet dirkal bolj sproščeno in morda dodal še zmago ali dve. Njegov rekord po številu zmag v eni sezoni je devet (sezona 2019). V svetovnem prvenstvu je sicer dobil 41 zmag, od tega 36 v MXGP. Samo pet voznikov ima več zmag in samo trije več v najmočnejšem razredu. Po številu naslovov svetovnega prvaka pa je Tiga, kot ga kličejo prijatelji, na večni lestvici zdaj peti. Več naslovov imajo le še Stefan Everts, Tony Cairoli, Joel Robert (nobenega v elitnem razredu) in Roger de Coster. Imajo pa legendarni Everts, Cairoli in de Coster samo en naslov več v najmočnejšem razredu.

Največ zmag v svetovnem prvenstvu:



1. Stefan Everts - 101 zmaga (42 v najmočnejšem razredu)

2. Jeffrey Herlings - 99 (36)

3. Antonio Cairoli - 94 (70)

4. Joel Smets - 57 (57)

5. Joel Robert - 50 (0)

6. Tim Gajser - 41 (36)

Tim Gajser po zmagi v Trentinu, ki jo je spremljalo več kot tisoč Slovencev. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Med prvimi je Gajserju čestital predsednik Avto-moto zveze Slovenije, nacionalne športne zveze za motošport in karting, Andrej Brglez: "Čestitke in poklon Timu Gajserju za že peti osvojeni naslov svetovnega prvaka, kar ga uvršča med najuspešnejše motokrosiste vseh časov in med najboljše slovenske športnike. V Avto-moto zvezi Slovenije smo ponosni, da imamo v svoji sredi šampiona takega kova in idola mladih, ki se – tudi zahvaljujoč Timu in njegovim dosežkom –, vse bolj navdušujejo za motošport. Prepričani smo, da se za prihodnost slovenskega motokrosa ni treba bati in da se bomo izjemnih rezultatov lahko veselili tudi v prihodnje." Prav to, da je Gajser poskrbel za razmah priljubljenosti motokrosa v Sloveniji, bo njegova največja zapuščina. Vse več mladih se namreč ukvarja z motokrosom, na nekatere dirke svetovnega prvenstva (denimo v italijanski Trentino in v češki Loket) pa prihaja tudi več tisoč Slovencev in glasno navija za Makolčana.

Največ naslovov svetovnega prvaka:



1. Stefan Everts - deseti naslov svetovnega prvaka (5 v najmočnejšem razredu)

2. Antonio Cairoli - 9 (5)

3. Joel Robert - 6 (0)

4. Roger de Coster - 5 (5)

5. Tim Gajser - 5 (4)

6. Georges Jobe - 6 (3)

7. Eric Geboers - 5 (2)

8. Jeffrey Herlings - 5 (2)