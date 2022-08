Sproščeni in agresivni Gajser v zadnjem krogu do zmage!

Kakšen razplet predzadnje dirke svetovnega prvenstva MXGP! Razbremenjeni novopečeni prvak Tim Gajser je v zadnjem krogu druge vožnje prehitel Jeremyja Seewerja in Jorgeja Prada in osvojil svojo deveto zmago sezone.

Tim Gajser (Honda) je v Franciji vendarle nastopil s svojo številko 243 na zlati tablici za svetovnega prvaka elitnega razreda MXGP (na štirici je bila le z zlatom zarisana enica). Pozlačen Hondin motor z veliko številko 1 in malo številko 243 je bil v "paddocku" le z namenom, da pokaže svetu, kdo je številka ena v sezoni 2022.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V prvi vožnji so Tima zaprli v prvem zavoju, a je iz njega vseeno zapeljal kot tretji, za drugouvrščenim v prvenstvu Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) in povratnikom po poškodbi Romainom Febvrom (Kawasaki). Prvih 10 minut je sledil Francozu, iskal boljšo linijo za prehitevanje in nato z izjemnim manevrom skočil na drugo mesto. Začel se je lov za vodilnim Švicarjem, ki je imel že štiri sekunde prednosti. Ujel ga je hitro, nato nekaj krogov opazoval njegove linije, a očitno ni našel boljše za prehitevanje in je nekaj minut pred koncem vožnje popustil. Vsaj tako se nam je zdelo. Nato pa se je Gajser v zadnjem krogu Seewerju vendarle spet povsem približal, a mu je časa za prehitevanje zmanjkalo. Sta pa vožnjo končala kar 30 sekund pred Febvrom.

MXGP Charente-Maritime:



1. Tim Gajser (Honda) 47 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 45

3. Jorge Prado (GasGas) 40

4. Romain Febvre (Kawasaki) 36

5. Maxime Renaux (Yamaha) 34

6. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 28

Pred tednom dni je Tim Gajser že postal svetovni prvak, s to zmago pa je samo še dokazal, zakaj je številka 1 v sezoni 2022. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tudi na štartu druge vožnje sta Febvre in Seewer stisnila Gajserja in Makolčan je bil po uvodnih zavojih na sedmem mestu. Z najboljšim štartom je vodil Jorge Prado (GasGas). Gajser je bil že po petih minutah na četrtem mestu - pred Febvrom in za Seewerjem. Na drugem mestu je v uvodnih krogih vozil Maxime Renaux (Yamaha). Dirkali so en za drugih, a zaradi ene same dobre linije so bila prehitevanja zelo otežena. Pa vendarle: najprej je Seewer prišel mimo Renauxja, po 20 minutah še Gajser. Znova so bili več krogov en za drugim, brez napadov. Nato pa zadnji krog, ko je udaril Tiga! Gajser je najprej prehitel Švicarja, nato še Španca. Za skupno zmago na veliki nagradi je moral prehiteti oba! In ju je in dosegel svojo deveto zmago v sezoni in 42. v karieri.

Če je bil Gajser po prvi vožnji nekoliko jezen, ko mu ni uspelo prehiteti Seweerja, je bil po drugi toliko bolj zadovoljen. "Vau! Še jaz tega nisem pričakoval. Vedel sem, da sem hitrejši. A je bilo tako težko prehiteti. V zadnjem krogu pa ... Moral sem spremeniti linijo. Povsem novo sem našel. Prej je nisem vozil. Na koncu sem izvedel dve lepi prehitevanji. Skočil sem mimo Prada, veliko dlje, pozneje sem zaviral. Zelo sem vesel, da sem zmagal dirko!"

Skupni seštevek MXGP (17/18):



1. Tim Gajser (Honda) 721 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 615

3. Jorge Prado (GasGas) 557

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 553

5. Maxime Renaux (Yamaha) 540

6. Brian Bogers (Husqvarna) 406

Pancar 11. v prvi vožnji, odstop v drugi

V razredu MX2 je ta konec tedna konkurenca nekoliko osiromašena, saj je bilo na štartu samo 19 tekmovalcev (tudi v MXGP samo 23). Vseeno se je Jan Pancar (KTM) v prvi vožnji zapletel v prvem zavoju in padel. Tako se je prebijal iz začelja in vožnjo končal na 11. mestu. V drugi vožnji je po povprečnem štartu vozil dobro, bil 10., nakar ga je v osmem krogu ustavila okvara motorja in moral je odstopiti. Ob odsotnosti poškodovanega Isaka Giftinga se je v skupnem seštevku sezone prebil na 11. mesto.

V prvi vožnji je bil najhitrejši Thibault Benistant (Yamaha), za njim pa tekmeca za prvaka Tom Vialle (KTM) in Jago Geerts (Yamaha). Drugo vožnjo in s tem tudi veliko nagrado je dobil Vialle. Geerts je bil v drugo dvakrat na tleh in le sedmi. V seštevku obeh voženj je osvojil tretje mesto. Pred zadnjo dirko sezone pa ima zdaj Belgijec samo še dve točki prednosti pred Francozom. Finale sledi čez dva tedna v Turčiji.