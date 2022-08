Tim Gajser v objemu navijačev: V tej sezoni so bile tudi noči brez spanca #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski motokrosist Tim Gajser se je že po dirki na Finskem veselil naslova svetovnega prvaka v razredu MXGP v letu 2022. Po vrnitvi s predzadnje preizkušnje v Franciji mu je AMZS danes v Mariboru pripravil sprejem, štirikratni svetovni prvak v elitnem razredu MXGP v letih 2016, 2019, 2020 in 2022 pa je strnil vtise o letošnji sezoni.

Petindvajsetletni Gajser je na današnjem medijskem dnevu priznal, da na zadnjih dirkah ni prikazal blestečih predstav, kljub temu pa je pokoril mednarodno konkurenco in v svoji kratki, a izjemno uspešni karieri osvojil že svoj peti naslov svetovnega prvaka. Ob štirih skupnih zmagah v elitnem razredu MXGP je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2.

Naporna sezona, noči brez spanca ...

"Letošnja sezona je bila zelo naporna. Čeprav imam že nekaj izkušenj in sem osvojil že peti naslov svetovnega prvaka, pa je bila zadnja sezona nekaj posebnega. Bile so tudi noči brez spanca, tudi na zadnjih dirkah nisem bil najboljši. Na njih sem čutil veliko pritiska, ne toliko od drugih, bolj od samega sebe. Na zadnjih dirkah nisem bil dovolj sproščen, moje vožnje niso bile perfektne, a se je trdo delo med zimo obrestovalo, celoten trud pa je bil poplačan z naslovom svetovnega prvaka," je na današnji novinarski konferenci uvodoma dejal 25-letni slovenski motokrosist v moštvu Honda.

Odličen začetek, nato bolezen

"Uvod v sezono je bil zelo dober. Na prvih sedmih dirkah je bilo vse na vrhunski ravni, bolje od tega praktično ni mogoče. Potem je prišla bolezen, ki me je malce ustavila, dober mesec nisem bil pravi, kar se je najbolje videlo na dirkah za VN Sardinije, Španije in Francije. Nekaj časa sem potreboval, da sem ujel pravi ritem. Proti koncu sezone sem malce preveč začel 'študirati', sicer ni bilo toliko taktiziranja z moje strani, bolj sem se začel obremenjevati z naslovom svetovnega prvaka. Moje vožnje niso bile več 'čiste' in takšne, kot bi si jih želel. A glavna stvar nam je uspela, takoj po osvojitvi naslova svetovnega prvaka se mi je odvalil kamen od srca. Na zadnji dirki v Franciji sem zares užival, s takšnimi občutki tudi odhajam v Turčijo," je dejal Gajser, ki ga sklepna dirka v letošnji sezoni čaka 4. septembra v Afyonkarahisaru.

"V Slovenijo bomo pripeljali dirko za svetovno prvenstvo"

"Novega naslova svetovnega prvaka se bom bržkone začel zavedati šele po zadnji dirki v sezoni, a občutki so zares fenomenalni. Že osvojitev enega naslova svetovnega prvaka je nekaj neverjetnega, po petem naslovu pa veselja ni moč opisati," je dejal Gajser, medtem ko je predsednik AMZS Andrej Brglez na današnjem sprejemu obelodanil drzen načrt.

"V Slovenijo bomo pripeljali dirko za svetovno prvenstvo. Prav je, da petkratni svetovni prvak dobi tudi domačo tekmo. Ta bo seveda na Štajerskem, pred njegovimi najbolj zvestimi privrženci," je dejal Brglez, ki bo v zelo kratkem času razkril vse podrobnosti v zvezi z dirko na najvišji mednarodni kakovostni ravni.

