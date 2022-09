Aktualnemu svetovnemu prvaku v motokrosu Timu Gajserju se s koncem leta izteka trenutna pogodba s Hondo. Več mesecev ni bilo jasnega odgovora, ali bo ostal pri japonskem koncernu ali ne, pa čeprav o podaljšanju ni nihče zares dvomil. Tri dni po koncu prvenstva MXGP pa zdaj prihaja uradna potrditev, da je motokrosist iz Makol dan pred svojim 26. rojstnim dnem podpisal novo večletno pogodbo s Hondo. Večletno običajno sicer v svetu motokrosa pomeni za dve sezoni. Tim na Hondi dirka od leta 2014. V sezonah 2015 in 2016 je takrat še z zasebno Gariboldijevo ekipo osvojil prva dva naslova prvaka (v MX2 in kot novinec v MXGP). Od leta 2017 je Gariboldijeva ekipa tovarniška Hondina ekipa, s katero je bil v šestih letih še trikrat prvak.

"Vozil bom z motorjem, s katerim lahko osvojim šesti naslov prvaka"

Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida "Bila je lahka odločitev, da nadaljujem to čudovito sodelovanje z ekipo HRC. To je moja druga družina. Nikjer drugje se ne počutim tako dobro. Vedno pravim, da je vesel dirkač hiter dirkač, in delo z vsemi v Hondi, od inženirjev na Japonskem do mehanika za treninge in fizioterapevta, je res pravi užitek. Vedno komaj čakam, da gremo dirkat," je v izjavi ob podpisu pogodbe povedal Gajser. "Zdaj imam s Hondo pet naslovov prvaka. Vedno odpravijo odlično delo, še izboljšujejo motor, tako da vem, da bom vozil z motorjem, s katerim lahko osvojim šesti naslov prvaka v 2023."

"Zadovoljni smo, da je Tim spet podpisal s Hondo. Je pomemben člen našega podjetja in najboljši ambasador na progi in zunaj nje. Pet naslovov svetovnega prvaka je nekaj izjemnega in upam, da lahko v prihodnje dosežemo še več," pa je o nadaljevanju sodelovanja s slovenskim motokrosistom povedal eden vodilnih mož HRC-ja Koji Watanabe.

Fernandez na drugi tovarniški Hondi

Ruben Ferdandez Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Bo pa dobil novega sotekmovalca v Hondini tovarniški ekipi Giacoma Gariboldija. Avstralec Mitch Evans je imel dve leti težave s poškodbami, letos je prvič odpeljal celotno prvenstvo s Hondo, a ni pokazal dovolj. V skupnem seštevku je bil deseti, osvojil je 308 točk. Za primerjavo: Gajser je prvak postal s 763 točkami. V ekipi ga bo zamenjal Španec Ruben Fernandez, ki je imel v ekipi Honda 114 Livie Lancelot že leto nekaj tovarniške podpore. V razred MXGP je prestopil ob koncu lanske sezone. V drugi polovici letošnjega leta sicer ni dirkal tako dobro kot v prvi, na koncu je bil v seštevku osmi (382 točk). Tudi on je s Hondinim koncernom podpisal večletno pogodbo.

Fernandez je povedal: "Izpolnile so se mi sanje, da bom v MXGP lahko dirkal s Hondo. To je najboljša ekipa v 'paddocku'. Na Hondi vozim že dve leti, tako da sem na motorju že kar domač. Navdušen pa sem, da bom imel od zdaj povsem tovarniški motor. Veselim se tudi že dela s Timom, saj vem, da se lahko učim od voznika, ki je petkratni svetovni prvak."