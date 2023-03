"Morala sem se dokazati, da sem šla lahko na trening s fanti"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerka Tjaša Fifer je voznica enduro motokrosa, dekle v tradicionalnem moškem športu. "Pri nas sem se do leta 2021 kar morala dokazovati, da sem lahko sploh šla na kakšen trening s fanti. Zdaj je lažje." Ji je bilo pa lani zelo težko, ko si je zlomila gleženj. "Prvi mesec sem na terapijah kar omedlevala."

Del AMZS-jevih športnih adutov za leto 2023. Med njimi je tudi Tjaša Fifer. Foto: AMZS/Goran Krošelj AMZS-jeva motošportnica leta 2022 Tjaša Fifer, voznica endura, v tekmovalno leto 2023 vstopa z željo, da se ji ne zgodi poškodba kot lani, ko je morala izpustiti večji del sezone.

"Tekmice imajo močne ekipe, jaz pa bom poskušala odpeljati brez poškodb in uživati." Že prvi dan prve dirke lanskega svetovnega prvenstva v enduru si je namreč zlomila gleženj. A je etapo vseeno odpeljala do konca.

"Ne obžalujem. Vse sem dala od sebe. Če ne bi vozila, bi ostala brez točk. Niti nisem vozila slabo, saj sem vozila na enakem mestu kot pred poškodbo. Od poškodbe je sicer že več kot pol leta, pa se mi zdi, kot da je bilo včeraj." Rehabilitacija namreč ni bila lahka. "Res sem trpela. Trikrat sem bila na operaciji kolena, pa me je ta gleženj bolel trikrat bolj. Prvi mesec sem na terapijah kar omedlevala. Fizioterapevtka me je pobirala. Če ne bi bilo Pike, verjetno danes ne bi vozila motorja."

"To delam s srcem"

Tjaša Fifer Foto: AMZS/Goran Krošelj Tako težka poškodba in zahtevno zbiranje denarja, da lahko nastopa med najboljšimi na svetu, pa ji volje vseeno ne zmanjka.

"To imam res rada. To delam s srcem." A naj je še tako neustrašna, je Tjaša zelo čustveno dekle. Decembra na AMZS-jevi prireditvi Motošportnik leta, ko je dobila priznanje za motošportnico leta, ni mogla zadržati solz sreče. Podobno na torkovi novinarski konferenci, ko je beseda nanesla na iskanje pokroviteljev. Le redki imajo v Sloveniji posluh za motošport, kaj šele za enduro. Pa čeprav bi kot dekle lahko bila zanimiva za trženje.

"Pri nas je kar težko. Ljudje kar nimajo posluha za ta šport. Zelo je zatrto. Se sprašujem, kam sploh spadam, kje je moje mesto." Je pa zato toliko bolj hvaležna tistim redkim pokroviteljem, ki ji stojijo ob strani že več let. "Če bi imela zdaj 60 tisoč evrov, mi verjetno ne bi nič ostalo." Skrb manj je vsaj to, da ima že tri leta sponzorski motor znamke Beta.

Na štiri dirke svetovnega prvenstva in na Red Bull Romaniacs

Dekleta bodo letos v svetovnem prvenstvu odpeljala štiri dirke. Tjaša bo obenem nastopila še na Red Bull Romaniacs, ki je pravzaprav že zahtevnejša preizkušnja od Erzberg Rodea, ki mu je namenjen večji medijski cirkus.

"Romaniacs je dirka, ki se je najbolj veselim. Na Erzbergu imaš prolog, na katerem tako ali tako prideš do cilja. Nato pa je veliko odvisno od gneče. Če si v prvi, drugi štartni vrsti, boš lažje vozil, lahko boš prišel do kakšne 15., 16. kontrolne točke. Romaniacs pa traja šest dni. Vsak dan odpelješ po 120 kilometrov. To je kot manjši Dakar. Vzdržljivostno je zagotovo bolj zahteven." Morda se nekega dne odloči tudi za nastop na reliju Dakar.

Pozimi dela tudi kot učiteljica smučanja. Foto: AMZS/Goran Krošelj

Zanjo ni športa brez čelade, je tudi učiteljica smučanja

Motošportnica leta 2022. Foto: Vid Ponikvar Ni pa enduro njen edini šport. Je tudi učiteljica alpskega smučanja. Že osmo leto. "To sezono sem se osredotočila na priprave za enduro. Da pripravim sebe na sezono, da ne bo poškodb. Včasih sem delala v smučanju po 120 dni na sezono. Res delala. Moj hrbet ni najboljši. Zato sem to zimo delala samo nekaj ur na teden."

Pozimi je po petkrat na teden tako trenirala v telovadnici, na motorju pa, kolikor sta dopuščala vreme in iskanje primerne lokacije zanj. V šali lahko rečemo, da zanjo ni športa brez čelade. "Vse to mi je všeč. Rada vozim tudi karting. Tudi avtomobili so mi všeč. Uživam v adrenalinu."

V motošportu, tradicionalno bolj moškem športu, je že od malega. "Imam starejšega brata. Sedem let. In me je jemal povsod zraven. Bila sem bolj v fantovski družbi." Na dirkah svetovnega prvenstva v enduru je moških približno osemkrat več kot žensk. "Punc nas je okrog 20, fantov pa je v več disciplinah več kot 150. V tujini je to bolj razširjeno. Pri nas sicer ima nekaj punc motorje, dirkajo pa ne." Sama ne pozna nobene druge Slovenke, ki bi še dirkala na mednarodni ravni.

Včasih je fantje niso vzeli s sabo na trening

Foto: Denis Janežič Ob osmem marcu jo tako še vprašamo, kako dandanes moški gledajo na ženske v tem športu.

"V tujini ni kake razlike ali da bi bil manjvreden, ker si dekle. Pri nas sem se do leta 2021 kar morala dokazovati, da sem sploh lahko šla na kakšen trening s fanti. Zdaj je lažje. Nimam več težav. Zadnji dve leti sem prišla na tako raven, da si deležen vsaj nekega spoštovanja."

Je pa enduro fizično precej zahtevna panoga motošporta in dekleta v moški konkurenci ne bi mogla enakovredno tekmovati. "Ženske smo manj močne, ampak lahko pa delamo marsikaj bolj z glavo."

Opazili smo še nekaj zanimivega. Uporablja dirkaške škornje različnih barv, eden je črn, drugi rdeč. "To sem začela letos. Najprej je bilo res videti, kot da je to taka moda. Ampak šlo je za to, da sem menjavala podplate. V enem ga ni bilo, pa sem ga dala v drugega. Od takrat pa sem jih začela tako nositi," pove v smehu.