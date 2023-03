Dva tedna po zlomu stegnenice Gajser že trenira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser pred sezono 2023, nato pa se mu je pripetil grd padec in zlom stegnenice.

Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

Ko smo Jana Pancarja pospremili na prvo dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, smo se spraševali, kakšno je stanje Tima Gajserja. Le dobra dva tedna po padcu in zlomu stegnenice je svetovni prvak že v telovadnici.

"Danes sva s Timom opravila prvi trening po poškodbi stegnenice," je na družabnih omrežjih sporočil kondicijski trener petkratnega svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja Boštjan Renko. Ta mu je že pred letom in pol pomagal do ekspresnega okrevanja po zlomljeni ključnici, ko se je na dirko vrnil po vsega osmih dneh. Zlom noge, sploh stegnenice, seveda zahteva daljše ogrevanje. Gajser je padel 20. februarja, dan pozneje so mu operirali zlomljeno stegnenico. Takoj je začel z intenzivnimi terapijami, 15 dni pozneje pa je torej že v telovadnici. V prvi vrsti zato, da ohrani mišice v dobrem stanju, da bo ob vrnitvi na motor fizično močan.

Renko je objavil fotografijo Tima iz telovadnice in zraven dopisal daljši zapis, kako se na pravilen način hitro vrniti v športno aktivnost po poškodbi.

Kdaj se bo aktualni svetovni prvak Gajser lahko vrnil na motor in potem še na dirke, lahko zdaj le ugibamo. Jorge Prado se je leta 2020 po podobni poškodbi že po dveh mesecih, Romain Febvre istega leta po petih mesecih. Če bi se denimo Tim lahko že po dveh mesecih, bi tako izpustil uvodne štiri dirke 19 dirk dolgega prvenstva (Argentina 12. marec, Sardinija 26. marec, Švica 10. april in Trentino 16. april).