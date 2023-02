Uradne vesti o poškodbi Tima Gajserja: najhuje se je uresničilo

Iz ekipe Honda HRC so potrdili, da si je svetovni prvak Tim Gajser ob padcu na nedeljski pripravljalni dirki zlomil desno stegnenico in gre na operacijo.

Iz Honde HRC so v ponedeljek dopoldne vendarle javili, kakšno je stanje svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja, ki je grdo padel v drugi vožnji odprtega zimskega italijanskega prvenstva na eni njemu najljubših prog v Pietramurati v Trentinu. "Po temeljitih pregledih v bolnišnici so Gajserju diagnosticirali zlomljeno desno stegnenico in gre zdaj na operacijo. Po njej bo lažje določiti časovnico njegove vrnitve na progo. Za zdaj pa Timu želimo vse najboljše z operacijo in da bo čim prej spet povsem zdrav."

Gajser je dirko v Trentinu izkoristil kot priprave na skorajšnji začetek svetovnega prvenstva MXGP, ki se 12. marca začenja v Argentini. V prvi vožnji je bil drugi. Drugo mesto je osvojil tudi pred tednom dni na dirki v Toskani. Slovenski as je petkratni svetovni prvak, lani je četrtič postal prvak v kraljevem razredu MXGP. Že pozimi 2018 se je grdo poškodoval na pripravljalni dirki v Mantovi (zlom čeljusti) in moral izpustiti nekaj dirk ter tako ni imel prave možnosti za osvojitev naslova prvaka.