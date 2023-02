Prva dirka leta, prve stopničke za Gajserja #video

Tim Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Za aktualnim svetovnim prvakom v kraljevem razredu motokrosa MXGP Timom Gajserjem je uspešen mesec dni testiranj novega motorja in kondicijskih priprav na Sardiniji. "Lani sem bil prvak in jasno bo to moj cilj tudi v novi sezoni. Nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Poskušam biti še boljši. Na Hondi CRF450R smo naredili več sprememb in vse so delovale zelo dobro," je po končanih testiranjih povedal Gajser. Petkratni svetovni prvak ima v Hondini tovarniški ekipi novega ekipnega kolega in tekmeca Španca Rubena Fernandeza. Na progi Riola Sardo in na plaži pred polotokom San Giovanni di Sinis na Sardiniji so posneli tudi atraktiven video in fotografije, da nas še dodatno razvnamejo pred začetkom novega prvenstva.

Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

To se začenja z VN Argentine 12. marca. Dirk bo 19, potem ko Sloveniji ni uspelo najti lokacije za dirkališče, na katerem bi gostila dirko svetovnega prvenstva. Finale bo tako prvega oktobra v Veliki Britaniji (Matterley Basin). Da pa bo Tim dobro pripravljen na svetovno prvenstvo MXGP, kot vsako leto dirka na nekaj dirkah italijanskega prvenstva. Prva je bila pretekli konec tedna v Toskani na progi Ponte A Egola.

Gajser je prvo vožnjo MX1 končal na tretjem mestu, drugo pa na drugem, a z minimalnim zaostankom v obeh. Tako je osvojil skupno drugo mesto. Obe vožnji in prvo dirko odprtega italijanskega prvenstva je dobil aktualni svetovni podprvak Jeremy Sewer (Yamaha). Maxime Renaux (Yamaha) je bil tretji, Mattia Guadagnini (GasGas) četrti, Timov ekipni kolega Fernandez pa šesti. Jeffrey Herlings (KTM), ki se vrača po poškodbi in bi moral biti prvi Gajserjev izzivalec za naslov prvaka, na zimskih dirkah v Italiji ne nastopa.

Ruben Fernandez in Tim Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

V Toskani so odpeljali še dirki v MX2 in 125. Jan Pancar (KTM), ki bo še zadnje leto nastopal v svetovnem prvenstvu MX2, je osvojil 11. mesto. Zmagal je Simon Langenfelder (GasGas). Na 125-kubičnem motorju pa sta nastopala Jaka Peklaj (Husqvarna) in Žan Oven (Yamaha). Točke je osvojil Peklaj, ki je bil skupno 12.