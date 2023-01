Lani se je boril za življenje, zdaj je spet na motorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danski motokrosist Thomas Kjer Olsen je devet mesecev po grdem padcu, ko je bil zaradi poškodb glave in vratu v umetni komi, spet na motorju. Vesel, da lahko trenira, vrnitve v svetovno prvenstvo za zdaj ne napoveduje.

Thomas Kjer Olsen je pred leti veljal za enega najbolj perspektivnih motokrosistov v Evropi. S Husqvarnino tovarniško ekipo je bil v sezonah 2017 in 2018 tretji v svetovnem prvenstvu MX2, leta 2019 pa podprvak. Debitantsko sezono v elitnem razredu MXGP je leta 2021 končal na devetem mestu. Lani je dirkal z eno od zasebnih ekip KTM, a se huje poškodoval na aprilski kvalifikacijski dirki v Latviji. Ravno na svoj 25. rojstni dan. Zaradi poškodb glave in vratu so ga dali v umetno komo. Pet mesecev po nesreči je snel vratno opornico.

Devet mesecev po padcu sporoča, da je povsem okreval in znova trenira. Ekipa Nestaan Husqvarna, s katero je uspešno nastopal v MX2, mu je omogočila trening na progi Redsand v Španiji. "Če ne bi bilo njih, bi še naprej doma sedel na zadnjici. Ne vem, kaj mi prinaša prihodnost, a vesel sem že, da sem dobil priložnost za vrnitev na trening," je na Instagramu zapisal Kjer Olsen. Omenjena ekipa v MXGP ne nastopa, za dirkanje v MX2 pa je Danec prestar.

Svetovno prvenstvo v motokrosu 2023 se začne 12. marca v Argentini.