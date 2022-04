S Pradom vse v redu, je pa v umetni komi Kjer Olsen

Za trikratnega prvaka v MXGP Tima Gajserja (Honda) je bila tudi VN Latvije zelo uspešna. Zmagal je petič v sezoni, drugič zapored je osvojil maksimalno število točk (50). Dobil je zadnje štiri vožnje. Slabši kot tretji v posamični vožnji to sezono še ni bil. Toliko slabše pa se je šesti dirkaški konec tedna razpletel za njegovega prvenstva tekmeca za naslov prvaka Jorgeja Prada (GasGas). Ta je v Kegumsu osvojil le 17 točk in tako se je njegov zaostanek za slovenskim motokrosistom povečal na 66 točk.

Se pa Španec vsaj ni poškodoval v padcu na predzadnjem skoku prve vožnje, ko je bil predolg in je zadel v zadnjo gumo Gajserjevega motorja, potem ko sta skočila v različnih linijah. V prvi vožnji je bil zato 12., v drugi pa še nekoliko slabši, 13. Znova je namreč padel, a tokrat že v prvem krogu.

Kjer Olsen jo je skupil na kvalifikacijski dirki

Toliko huje pa jo je skupil Thomas Kjer Olsen (KTM). Silovit padec je doživel na kvalifikacijski dirki, in to na svoj 25. rojstni dan. Zaradi poškodb glave so ga dali v umetno komo, so sporočili iz njegove ekipe DIGA-Procross KTM. "Thomasovo stanje je stabilno in ima najboljšo zdravniško oskrbo. Ekipa in njegova družina se želimo zahvaliti za vse dobre želje. Vsi upamo, da bo s Thomasom čim prej bolje. Želimo mu hitro okrevanje." Prek družbenih omrežij so danskemu motokrosistu vse dobro zaželeli tudi njegovi tekmeci. "Ostani močan, Thomas," je zapisal Gajser.

Kjer Olsen je zaradi padca v Argentini izpustil že dirki na Portugalskem in v Argentini. Motokros je nevaren šport. Dobra fizična priprava je zato še toliko bolj pomembna. Aktualni prvak Jeffrey Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki) zaradi poškodb, ki sta ju utrpela pred sezono, še naprej manjkata na dirkah MXGP.