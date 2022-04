Italijan Antonio Cairoli, ki je bil več let tekmec Tima Gajserja v MXGP, se vrača na motor in na dirke. Devetkratni svetovni prvak je novembra končal kariero, zdaj pa so ga zvabili v ameriško prvenstvo v motokrosu (AMA).

Ima 36 let in je devetkratni svetovni prvak v motokrosu. Italijan Antonio Cairoli je legenda MXGP. V Mantovi je novembra končal tekmovalno kariero. V zadnji sezoni (tudi zaradi poškodbe) ni bil več konkurenčen mlajšim Jeffreyju Herlingsu, Romainu Febvru in Timu Gajserju. Bil je njihov idol, ko so odraščali. Namignil je sicer, da bo odpeljal še kakšno dirko, a ko ga KTM ni prepričal, da bi na uvodnih v tej sezoni zamenjal poškodovanega Herlingsa, smo mislili, da je bilo njegovo slovo vendarle dokončno.

Tony Cairoli je v svetovnem prvenstvu dosegel 93 zmag. Foto: Grega Valančič/Sportida Novica, da odhaja v ZDA, je zato manjše presenečenje. Čeprav so ga na vrhuncu kariere večkrat vabili čez lužo, ni nikoli pokazal posebnega zanimanja. Kar 18 sezon je dirkal v svetovnem prvenstvu. Zdaj je padla odločitev, da bo odpeljal vsaj prvi dve dirki letošnjega ameriškega prvenstva AMA. Ti dve bosta 28. maja v Pali (Južna Kalifornija) in 4. junija v Sacramentu. Tudi tam bo dirkal na motorju KTM, na katerem je bil večji del svoje uspešne kariere.

V svetu motokrosa zelo priljubljeni Tony ne trenira več toliko kot nekoč, zato v ZDA odhaja brez večjih rezultatskih pričakovanj, je zapisal na družbenih omrežjih. "Vedno sem se želel preizkusiti tudi v Ameriki. Proge se mi zdijo zanimive. Ne čutim nobenega pritiska glede rezultata. Tja ne odhajam po enakih pripravah, kot sem jih imel v svetovnem prvenstvu, a bom dirke vseeno vzel resno. Upam na dobre rezultate."

Kakšna konkurenca ga čaka?

V ZDA se v prihodnjih tednih končuje prvenstvo v superkrosu, v katerem se naslov obeta Eliju Tomacu. Američan je bil že trikrat prvak tudi v ameriškem prvenstvu v motokrosu. Pozna pa tudi konkurenco iz MXGP, saj je leta 2016 nastopil na finalu v San Bernardinu in zmagal na dirki, po kateri je svoj prvi naslov v MXGP osvojil Tim Gajser. Aktualni prvak v ameriškem prvenstvu v motokrosu je Francoz Dylan Ferrandis, ki ga poznamo iz MX2. Zelo uspešno kariero v ZDA sta imela tudi Nemec Ken Roczen in Francoz Marvin Musquin, ki sta odšla čez lužo neposredno iz MX2.

Spet bomo videli legendarno številko 222, ki so jo v MXGP upokojili. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred tedni se je govorilo, da bo letos v ameriškem prvenstvu v motokrosu dirkal tudi Herlings, ki še okreva po poškodbi in za katerega je bitka za prvaka MXGP najverjetneje že izgubljena. Do zadnjega konca tedna v maju, ko se začne AMA, bo najverjetneje vendarle pripravljen za dirke in tako bi lahko odpeljal celotno ameriško prvenstvo. Za zdaj ni nobenih novih informacij o Nizozemčevih načrtih. Ostaja samo pri govoricah.