Slovo Timovega vzornika: "Pogrešali ga bomo"

Antonio Cairoli je takšna legenda svetovnega prvenstva v motokrosu, da je vodstvo tekmovanja MXGP upokojilo njegovo številko 222. V svetovnem prvenstvu je dirkal kar 18 sezon. Že v svoji drugi celotni sezoni leta 2005 je, star 19 let, postavil svetovni prvak v MX2. Dve leti pozneje je 250-kubični razred osvojil še drugič. Na podelitvi nagrad najboljšim motokrosistom leta 2007 ga je spoznal takrat 11-letni Tim Gajser. "Jaz sem bil takrat evropski prvak na 65-kubičnem motorju, on je bil pa prvak MX2. Tisto fotografijo imam še vedno," se srečanja s svojim vzornikom iz otroštva spominja danes 25-letni Gajser.

Antonio Cairoli



9-kratni svetovni prvak (2-krat MX2, 7-krat MX1 oz MXGP)

94 grand prix zmag

181 zmag v posamični vožnji

179-krat na stopničkah

Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi tretji naslov, prvi v kraljevem razredu MX1, je osvojil z Yamaho, nato pa prestopil v tovarniško ekipo KTM. In začela se je pisati zgodovina. Sledilo je še pet zaporednih naslovov svetovnega prvaka. Ko je prišel v svoja trideseta, so v MXGP začeli prihajati vozniki nove generacije, trojica, ki se je za naslov borila letos. Najprej Romain Febvre, ki je postal prvak leta 2015, nato Gajser, prvak leta 2016. Pozneje še Jeffrey Herlings (prvak 2018 in 2021). Cairolijeve premoči je bilo tako konec, je pa leta 2017 izkoristil Timove težave s poškodbami in osvojil svoj deveti naslov.

Gajser: Tekmovala sva z veliko spoštovanja

Cairoli in Gajser v Pietramurati pred nekaj leti Foto: Grega Valančič / Sportida Z Gajserjem sta imela nekaj fantastičnih borb, še posebej v Pietramurati in Mantovi, kjer je na tribunah vedno največ njunih navijačev. "Tona je velik šampion. Ima devet naslovov. Do njega čutim veliko spoštovanja. Veliko lepih tekem, lepih dvobojev sva imela. Vedno so bili ti boji čisti. Tekmovala sva z veliko spoštovanja drug do drugega. Zagotovo ga bomo pogrešali," je dejal Tim.

"Neverjetno, da sem v tem poslu toliko dosegel. Zadovoljen sem s svojo kariero. Če si enkrat prvak, je nekaj posebnega. Takšna pot pa je nekaj fantastičnega," je v sredo v Mantovi, po zadnji dirki te sezone, črto pod kariero potegnil Sicilijanec, ki danes živi v Rimu in belgijskem Lommelu. Ničesar ne obžaluje. Čeprav ni skrivnost, da si je želel izenačiti deset naslovov Stefana Evertsa in doseči Belgijčevo 101. zmago.

Najuspešnejši vozniki v svetovnem prvenstvu



Naslovi prvaka:

10 - Stefan Everts

9 - Antonio Cairoli

6 - Joel Robert

5 - Roger de Coster, Joel Smets, Georges Jobe, Eric Geboers, Jeffrey Herlings

4 - Heikki Mikkola, Torsten Hallman, Tim Gajser, Harry Everts



Zmage:

101 - Stefan Everts

97 - Jeffery Herlings

94 - Antonio Cairoli

57 -Joel Smets

50 - Joel Robert

Morda še odpelje kakšno dirko

Grazie Tony, hvala, Tony Foto: Grega Valančič/Sportida "Pogrešal bom adrenalin dirkaških dni. Še vedno sem bil konkurenčen, zato je bilo težko sprejeti odločitev o koncu kariere," priznava Cairoli, ki se je za naslov bojeval še letos. Nato pa sta se na VN Sardinije zgodila grd padec in poškodba. Še na nekaj naslednjih dirkah je čutil strah. A tako kot smo številni slutili, se povsem vendarle še ne umika. "Pritisk, napornost, dolžina sezone so malo preveč za moje zdravje. Morda pa bom še odpeljal kakšno dirko. Vsa sezona pa je zame preveč."

V motokrosu na najvišji ravni tako dolge kariere niso nekaj običajnega, vendarle gre za fizično zahteven šport, kjer so padci in poškodbe stalnica. Zato je Cairoli za mlajše še toliko večji vzor. Takole je o njem po dirki v Mantovi pripovedoval Febvre: "Je navdih za vse nas. Neverjetno, da nekdo osvoji devet naslovov. Smo nekoliko mlajši od njega, bil je prvak in vsi smo se zgledovali po njem. Sanjali smo, da bi bili na njegovem mestu. Izjemna kariera. 36 let. Ne vem, ali bom jaz takrat še dirkal. Pa je bil še letos vrhunski. Še vedno se je bojeval za naslov prvaka. Čestitke."

Galerija Grege Valančiča (Sportida) s Cairolijeve poslovilne dirke:

Herlings: Zame je boljši kot Everts

KTM je v sredo slavil Herlingsov naslov in Cairolijevo kariero. Foto: Grega Valančič/Sportida Besede njegovih tekmecev so na novinarski konferenci med novinarji, fotografi in vodstvom MXGP požele aplavz. Herlingsove so bile: "Zame je še boljši, kot je bil Stefan Everts. Nima desetih naslovov in toliko zmag, a je bil zelo blizu. Je pravi šampion. Trdo je delal. Še vedno ima veliko strasti do dirkanja. Borbe z njim so bile vedno čiste. Dober je bil v vseh pogledih: psihološko, štarti, vožnja, ekipno delo. Je zgled številnim. Pogrešali ga bomo. Ko se je na zmagovalnem odru poslovil, sem skoraj začel jokati. Res je dober fant. Želim mu vse najboljše."