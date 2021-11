Težka pot med najboljše na svetu, zdaj ga čaka še diploma

Ob Timu Gajserju v svetovnem prvenstvu v zadnjih sezonah nastopa samo še en slovenski voznik in sicer 21-letni Jan Pancar v MX2. Tekmovanje je še drugo leto zapored končal na 20. mestu. Letos je sicer zbral 21 točk več kot lani, a najboljše uvrstitve v karieri ni popravil. Lani je v Faenzi z osmim in 12. mestom v posameznih vožnjah osvojil skupno osmo mesto. Izbran je bil za najboljšega športnika občine Ivančna Gorica.

Zaostal za željami z začetka sezone

V nedeljo je v Mantovi grand prix končal na 11. mestu, v sredo pa na 14. Foto: Grega Valančič/Sportida Če je Pancar lani dve posamični vožnji končal v deseterici, je letos le eno. To je bilo na uvodni dirki v Rusiji. Pred sezono je govoril, da si želi voziti v prvi deseterici. Se je pa zavedal, da bo to zelo težko. "Imel sem več smole kot lani. Nekaj tekem je bilo boljših kot lanskih, a je bilo na žalost kar nekaj padcev, pa tudi dvakrat okvara motorja. To se pozna. Če ne bi bilo tega, bi bil lahko vsaj 18. v skupnem seštevku."

Najbolje je dirkal na zadnjih dveh dirkah v Mantovi. Z njim smo se pogovarjali po sredinem finalu sezone, ko je v prvi vožnji zasedel 15. mesto, v drugi pa 14. "Rezultat ni slab. Želja je bila, da sem med 15. Lahko bi bil še malo boljši. V nedeljo sem bil 11. Tokrat pa nisem imel najboljšega dne. Nisem se počutil sproščeno na motorju, kar se je videlo. Pa še padel sem na štartu druge vožnje. Vseeno sem zadovoljen, da sem dobro končal sezono."

Boljši motor, kondicijsko močnejši, več samozavesti

Pancar na štartu zadnje vožnje sezone v Mantovi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski prvak MX2 iz sezone 2019 nastopa za zasebno italijansko ekipo KTM Racestore. Že sam motor tako tistim najboljšim iz prve deseterice ni dovolj konkurenčen. Za naslednje leto ga želijo izboljšati. "Mislim, da bomo naredili napredek. Seveda pa je najbolj pomemben voznik. Tako da bom največ delal na sebi," se Pancar zaveda, da ga še čaka veliko dela. Z novim kondicijskim trenerjem Markom Tomičem je letos sicer telesno že napredoval. "Na moči in vzdržljivosti moram še delati. V treh, štirih mesecih še nisem mogel narediti tako veliko. Zdaj mi bo nekaj dodatnih mesecev koristilo, da bom pripravljen kot vsi ostali. In bom lahko vozil še hitreje in še močneje."

Foto: Grega Valančič/Sportida V motokrosu pa veliko šteje tudi glava. Primer je Italijan Andrea Adamo, ki se je v prvi polovici sezone s Pancarjem vozil okoli 20. mesta, v drugi pa nato okrog deseterice. "Ja, vsekakor. V motokrosu je zelo pomembna samozavest. Za dobre vožnje največ naredi sproščenost. To smo videli tudi pri Timu Gajserju. Ko je res sproščen, deklasira vse." Janu so nekaj samozavesti vzeli padci. Največ se jih je zgodilo ravno takrat, ko mu je kazalo najbolje. "Tisti dnevi niso najlepši. A moraš razmišljati za naprej in trenirati za naprej. Če razmišljaš za nazaj, je samo še slabše."

Med Italijani bolj priljubljen kot pri Slovencih

Tim Gajser je poskrbel za razmah priljubljenosti motokrosa v Sloveniji. Navijači ga oblegajo na vsakem koraku. Ostali vozniki pa so kar nekoliko prezrti. Tudi Pancar, čeprav nastopa v svetovnem prvenstvu MX2. Pravzaprav je zanj več zanimanja med italijanskimi ljubitelji motokrosa. Ko je njegova ekipa na zadnjih dirkah v Italiji organizirala druženje z navijači, so številni Italijani prišli do Jana po podpis ali fotografijo. "Na žalost je tako. V Sloveniji raven motokrosa ni tako visoka. Gajser je najboljši, jaz vozim v MX2, ostali pa žal niso na taki ravni. V Italiji je višja raven, več je dobrih voznikov. In zato je več navijačev in pokroviteljev. Pri nas je največja težava, da ni dovolj pokroviteljev. Klemen Gerčar je edini, ki ima svojo ekipo." Pancar bo tudi naslednje leto vozil za italijanski Racestore.

Sledijo počitnice, kolokviji in diploma

Foto: Grega Valančič/Sportida Pancar je polprofesionalni voznik, tako da veliko počitka po naporni sezoni ne bo. Čakajo ga še obveznosti na strojni fakulteti. "Imam še dva semestra. Zdaj se mi bodo začeli kolokviji, tako da bo tudi s tem veliko dela. Mislim, da bom čez zimo glavni del faksa naredil, nato pa pride še diploma. Tudi na tem je poudarek. A doslej mi je šlo in mislim, da mi bo še šlo."

Počitnic ne bo več kot teden ali dva. Morda za kakšne toplice, pove. A še ne takoj. "Govori se, da se bo nova sezona začela že konec februarja. Zdaj bo potrebno za trening izkoristiti še nekaj dni lepega vremena v Sloveniji. Potem pa si bom vzel kak teden počitka. Nato pa spet na treninge v Italijo," načrte za zimske mesece opiše 21-letnik.