Herlings razume bolečino Gajserja, ki že kuje načrt za 2022 #foto

"Sezona je bila solidna, dobra, bom rekel. Bilo je preveč vzponov in padcev. S konstantnostjo nisem zadovoljen. V prvih vožnjah sem imel preglavice, v drugih pa sem bil bolj sproščen in sem odpeljal, kot znam. Sezona se ni končala po naših načrtih," je črto pod prvenstvo MXGP 2021 potegnil vidno razočarani Tim Gajser. Naslov prvaka je predal Nizozemcu Jeffreyju Herlingsu.

Romain Febvre (Kawasaki) je po podelitvi prvi prišel na novinarsko konferenco povsem potrt, komaj je zadrževal solze, obraz je skril med dlani. Deset minut zatem mu je sledil Tim Gajser (Honda). Podobno poklapan. Nato sta morala še deset minut čakati na začetek konference, saj je Jeffrey Herlings (KTM) zunaj še slavil z ekipo in navijači. Težki trenutki za slovenskega šampiona, ki je s tremi naslovi prvaka v MXGP še najbolj razvadil prav sebe in zato s končnim tretjim mestom pač ni zadovoljen. Njegovi navijači - v Mantovi se jih je zbralo več sto - so mu sicer dali vedeti, da je tudi tretje mesto vrhunski rezultat.

Razočarana Gajser in Febvre Foto: Grega Valančič/Sportida "Ko si tako blizu ... Res mi je težko," je besede s težavo iskal Febvre, medtem ko jih Gajser tudi v težkih trenutkih vedno najde: "Včasih zmagaš, včasih izgubiš. Porazi te delajo močnejšega. Ni konec sveta. Naslednje leto bo nova priložnost. Čestitke Jeffreyju in Romainu za dobro sezono. Imeli smo dobre borbe. Vsekakor sem ta hip razočaran, a se bomo vrnili."

Herlings: Najtežje prigaran naslov prvaka

Prvaka je odločila zadnja dirka, zadnja vožnja. Herlings je dobil obe, čeprav pravi, da je vozil slabo. "V prvi vožnji sem se res bal, da bi padel. In sem dirkal zelo površno. Zategnilo me je v rokah. Ko je v drugi vožnji Romain padel in je bil Tim drugi, je bilo malo lažje. Razmišljal sem in razmišljal, saj res nisem smel narediti napake. Tim je bil vse bližje. A sem vseeno zmagal. Zelo sem vesel, da mi je uspelo z zmagama v obeh vožnjah, čeprav je bila moja vožnja res slaba."

To je Herlingsov peti naslov, drugi v MXGP, a najtežje osvojen. "Leta 2018 sem samo čakal, da postanem prvak. Imel sem ogromno prednost, več kot 90 točk ali nekaj takega. Pazil sem samo, da se nisem poškodoval. Letos pa ... ufff. Ko sem v nedeljo v prvi vožnji padel in bil blizu 15. mesta, sem mislil, da sem izgubil prvenstvo. Letos sem imel že veliko smole. V Arcu je nastradal moj motor, pri nedeljskem padcu na srečo ni. To lovoriko sem si res prigaral. Neverjetno, da mi je uspelo. Razumem pa bolečino obeh fantov ob meni. Sem pa vesel zase. To je bil res najtežje prigaran naslov prvaka. Res je poseben."

Gajser: Pomembno je, da se po padcih pobereš

Po uradni novinarski konferenci smo se slovenski novinarji zbrani v Mantovi premaknili v Hondin boks in s Timom spregovorili še v slovenščini. "Tega ni enostavno sprejeti. A tako pač je v športu, tako je v življenju. So vzponi in padci. Pomembno je, da se po padcih pobereš, da ti da to motivacijo za naprej. Gotovo mi jo je dalo za naslednje leto."

Prvi trije v prvenstvu MXGP: Herlings, Febvre in Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vedel sem, da so se že v nedeljo zmanjšale možnosti za naslov prvaka. A sem borec. Boril sem se do konca. Upanje je še bilo. Pravijo, da upanje umre zadnje. Želel sem si odpeljati, kot znam. Vedeli smo, da ne bo lahko, saj sem se boril z dvema." Pred zadnjo dirko je zaostajal 15 točk, zavedal se, da je se preobrat lahko zgodi samo, če bi imel eden od njiju težave. "Največjim tekmecem ne privoščim, da bi se jim kaj zgodilo. Sem vesel, da smo vsi sezono končali zdravi. Zagotovo bi si jo želel končati na najvišji stopnički. A to si želimo vsi, na koncu pa zmaga samo eden. Treba se je sprijazniti, pozabiti in osredotočiti na naslednjo sezono."

Največja rezerva - štart

Foto: Grega Valančič/Sportida "Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti boljše. Lahko si večkrat svetovni prvak, a še vedno si lahko še boljši. Največja rezerva so štarti. Vem, da sem kondicijsko eden najbolje pripravljenih, a tudi tu so še rezerve," priznava Gajser. A koliko je za slabe štarte kriv sam in koliko Hondin motor? "To težko rečem. Kombinacija motorja in človeka. V motokrosu je veliko tehnologije, sploh v zadnjih letih je prišlo veliko elektronike, a vseeno razliko naredi človek. V motoGP je več na tehnologiji, na nastavitvah, v motokrosu pa človek naredi razliko." Za prihodnjo sezono Honda na motorju pripravlja velike spremembe, ne bo pa še imela motorja nove generacije, saj ga menja na vsake tri leta (temu ostane še ena sezona).

Po poškodbi je bila težava v glavi

Gajser je sezono sklenil s štirimi osvojenimi velikimi nagradami, še osemkrat je bil na stopničkah. Rdečo številko vodilnega je imel vse do trenutka, ko si je zlomil ključnico. "Vsi vemo, da so poškodbe del motokrosa. Tega si res ne želimo. Poskusil sem se vrniti, kolikor se je dalo hitro. Tudi sam nisem mogel verjeti, da sem bil osem dni pozneje že na dirki. Boril sem se do konca, a na naslednjih dirkah mi je nekaj manjkalo. Nisem bil dovolj sproščen, sploh v prvih vožnjah. Po vsej verjetnosti je bila težava v glavi. Nekaj me je oviralo."

Sezona 2021 prava reklama za motokros

Do zadnjega so se za lovoriko borili trije, po navadi je prvenstvo odločeno že nekaj dirk pred koncem. "Sezona je bila res nora. Pritiski zadnjih nekaj dirk so bili zelo veliki. A to je zagotovo dobro za naš šport. Mislim, da je šport dobil veliko novih gledalcev. Dirke so bile res zanimive. Lepo je bilo videti tudi, da so se na zadnjih dirkah lahko navijači vrnili na tribune. Vzdušje je bilo že podobno tistemu pred covid-19. Upam, da gredo stvari res nazaj v normalo. Da bo naslednje leto normalna sezona z dvodnevnih formatom dirk. In da gre tudi življenje končno nazaj na stare tire."

Sezona 2022 se začenja takoj

Počitka po dolgi sezoni, ki se je zaradi covid-19 koledarja končala skoraj dva meseca pozneje kot običajno, ne bo veliko. "Naslednji teden bomo testirali v Arcu in v Mantovi. Šli bomo tudi na Hrvaško na peščeno progo. Nato bom imel dva, maksimalno tri tedne počitnic. Malo je odvisno tudi od koledarja za naslednjo sezono. Če se bomo vrnili nazaj na običajni koledar, ko se sezona začne konec februarja oziroma v začetku marca, časa za počitek res ne bo veliko," je pogovor sklenil Gajser. In tudi novinarji smo mu s stiskom roke in besedami spodbude dali vedeti, da je ne glede na razplet imel odlično sezono.

Tim v pogovoru s slovenskimi novinarji v Mantovi. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko smo tri ure po podelitve zapustili novinarsko središče in je bila v "paddocku" že trda tema, so luči svetile samo še v KTM-ovih tovornjakih in pod njihovimi tendami. Od tam je odmevala glasna plesna glasba, ko so slavili Herlingsov naslov in slovo Antonia Cairolija od MXGP-ja. Druge ekipe so svoje tende že pospravile in naložile opremo na tovornjake. A nekaj se je še slišalo. Iz bližnjega kampa, kjer so v svojih avtodomih spali vozniki: "Kdor ne skače, ni Slovenc!" Nekaj najbolj zvestih navijačev je z navijaško pesmijo še tolažilo in bodrilo Tima Gajserja.