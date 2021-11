"Herlings je hiter, a Tim je hitrejši, prvak bo!"

Pred zadnjima dvema dirkama svetovnega prvenstva MXGP, ki bosta v nedeljo in sredo v italijanski Mantovi, smo se pogovarjali z Giacomom Gariboldijem, menedžerjem tovarniške Hondine ekipe. Tima Gajserja pozna že osem let. Verjame, da lahko doseže devet naslovov svetovnega prvaka kot legendarni Tony Cairoli. Mu bo letos uspelo petič? Kako gleda na poškodbe motokrosistov? Kaj je Timu prinesel razhod z očetom? So Gajserjeve sanje o Ameriki in superkrosu še žive?

Giacomo Gariboldi je bil nekoč tudi sam motokrosist. Leta 2005 pa je ustanovil svojo ekipo. Nastopali so na dirkah italijanskega prvenstva, pa v evropskem prvenstvu in v MX2. Leta 2013 pa je prepoznal izjemen talent takratnega mladinskega svetovnega prvaka s 125-kubičnim motorjem, zaradi česar je danes Gariboldi eden najbolj cenjenih v "paddocku" MXGP. To je bil 17-letni Tim Gajser. S sezono 2014 ga je vzel pod svoje okrilje, v sezoni 2015 so osvojili naslov v MX2, leta 2016 pa še svetovno lovoriko v MXGP. Takrat so bili še poltovarniška ekipa s tovarniškim Hondinim motorjem, ki je zasenčila tovarniško ekipo z Jevgenijem Bobriševim in Gaultierjem Paulinom. In od sezone 2018 je Gariboldijeva ekipa uradna tovarniška ekipa koncerna Honda. Z Gajserjem so v sezonah 2019 in 2020 še dvakrat osvojili naslov svetovnega prvaka v MXGP. Letos se borijo za Timov tretji zaporedni naslov, skupaj torej že peti v obeh razredih.

Giacomo, sezona je neverjetno izenačena. Prve tri ločijo le tri točke. Kako vi gledate na razplet prvenstva?

Imeli smo nekaj smole, ko je bil Tim poškodovan. Dolgo smo bili v vodstvu, od lanske sezone, zato nam je zdaj težko gledati, ko je nekdo drug pred nami. A na voljo je še 100 točk. Vse je še mogoče. Še vedno mislim, da lahko Tim osvoji prvenstvo. Potreboval bo tudi nekaj sreče. Lahko pa mu uspe, ker je hiter, fizično dobro pripravljen, zdaj je tudi zdrav.

Tim Gajser

Lani je imel sedem najboljših štartov, letos nobenega. Nekaj se dogaja. Veliko smo delali na motorju. Veliko smo preizkušali štarte. A to je nekaj, kar mora narediti voznik. Ve, kako se to počne. Ko začneš dobro, morajo drugi tvegati in te prehiteti. Letos pa je Tim tisti, ki začenja kot peti, šesti in mora prehitevati druge. Kar pa je zelo težko, saj je letos pet dirkačev na isti ravni. Štarti še nikoli niso bili tako pomembni.

Ali ima KTM tukaj nekaj prednosti pred Hondo?

Ne vem. Mislim, da ne. Cairoli je vedno dobro štartal. Prado je od nekdaj dober štarter. On bi bil na štartu spredaj še s serijskim motorjem. Herlings ni tako dober na štartu, pa je tudi na KTM-u. Mislim, da KTM torej nima prednosti. Na 250-kubičnem motorju ja, na 450 pa je nima.

Sredi sezone je bilo v igri za prvaka celo pet voznikov. Je to najbolj konkurenčna sezona v zadnjem desetletju?

Ja, zagotovo. V preteklosti sta se za prvaka borila po dva voznika. Letos lahko kdorkoli od teh petih zmaga dirko. Dirke so resnično zanimive do zadnjega kroga. Tako dobrega dirkanja v zadnjih desetih letih nisem videl.

Terapije po zlomu ključnice septembra

Tim je bojevnik. Imel je že hujše poškodbe. Leta 2014 je v Latviji dirkal s zlomljenim vretencem, nato pa zvečer sploh ni mogel stati na nogah. Na Sardiniji na mehki progi je letos dirkal še z zelo svežo rano. To je bilo res neverjetno. Mislim, da večina voznikov tega ne bi bila sposobna.

Tudi Jeffrey Herlings se je letos po poškodbi vrnil zelo hitro. Izpustil je le eno dirko. Kako tem fantom to sploh uspeva?

Zagotovo niso nogometaši, ki so bolj mehki. Ti fantje vedo, kaj je bolečina, gredo prek bolečine. To pač počnejo, saj so poškodbe del tega športa. Res so trdoživi. In zato moramo biti fizično zelo dobro pripravljeni. Tim je od nekdaj bil, že v razredu MX2.

Boste razočarani, če naslova prvaka letos ne osvojite?

Ja, zagotovo. Zelo razočarani. Saj smo vodili. Mislim, da si Tim zasluži nov naslov. A Tim je bil poškodovan. Jeffrey je bil poškodovan. Tisti, ki bo letos osvojil naslov, si ga bo res zaslužil. Če bo to Jeffrey, vse spoštovanje. A še vedno mislim, da lahko uspe Timu.

Bi bilo lažje, če bi imeli dva voznika? Z drugim voznikom imate zaradi poškodb že štiri leta težave. Mitch Evans je letos izpustil celotno sezono.

Letos je bil res razvoj motorja povsem na Timovih plečih. Drugi voznik bi Timu obenem na nekaterih dirkah pomagal, da bi tekmece za sabo zadrževal vsaj za nekaj krogov. Tako pa sam dirka proti vojski KTM, Yamah. Res mu ni lahko. Težko se je boriti sam proti njim.

S Cairolijem je imel Gajser številne ogorčene borbe.

Ko je Herlings zdrav, se zdi skoraj nepremagljiv. Se strinjate?

Jeffrey je zagotovo hiter, a mislim, da ni hitrejši kot Tim. Ko je Tim sproščen in ni poškodovan, smo že videli, da Jeffreyja lahko prehiti in se mu odpelje. Vse je odvisno od Timove glave. Ko je psihološko dovolj močan, ga Herlings ne more premagati.

Kako gledate na rojaka Cairolija in njegovo kariero?

Velik človek za ta šport. Osvojil je devet naslovov. Do 36. leta je zelo fit. Do poškodbe na Sardiniji je vozil tako hitro, kot ga zadnjih pet let nisem videl. Je legenda. Kot Valentino Rossi v motociklizmu. Tim je zdaj pri štirih naslovih, a ga lahko do konca svoje kariere ujame. Ima šele 25 let in lahko osvoji devet naslovov.

Z zlato številko v Imoli 2019

Zagotovo. Od prvega dne sem vedel, da lahko zmaguje dirke in osvaja prvenstva. Potrebuje pa vsak dirkač popolno okolje okoli sebe. Uspelo mu je, ker je imel pravo okolje.

Koliko se je v tem času spremenil?

Ne veliko. Danes je moški, pri 13-ih je bil še otrok. Še vedno je enak, skromen fant.

Zdaj tretjo sezono na dirkah ni več njegovega očeta Bogomirja Gajserja. Kako je to spremenilo Tima, ekipo?

Zanj je bil ta razhod dober. Na določeni točki moraš na svojo pot. Da ni oče ves čas ob tebi. To smo videli pri številnih dobrih voznikih, na primer pri Kenu Roczenu. Bili so zelo povezani, potem pa so šli narazen. Tim je brez očeta hitreje odrasel. Zdaj sam govori z inženirji, mehaniki, prej se je pogovarjal z očetom. Mislim, da je tudi za ekipo lažje, da delajo neposredno z njim, ne da je oče vmes.

Je brez očeta bolj sproščen? Zadnji dve sezoni govori: Vesel dirkač, hiter dirkač.

To potrebuje. Mora biti srečen, sproščen, miren v glavi in potem lahko hitro vozi. Je bil pa Tim navajen na pritisk, ki mu ga je nalagal oče. To ni bila težava. Dva naslova je osvojil z očetom in zdaj dva brez očeta. Tim je lahko delal z očetom, težje je bilo vsem ostalim okoli Tima.

Bogomirja Gajserja zadnje tri leta ni več na dirkah, od letos s Timom ne sodeluje niti na domačih treningih.

Kakšno pogodbo ima Tim s Hondo, do kdaj?

Lani smo podpisali novo večletno pogodbo. Mislim, da bo Tim za vedno ostal s Hondo.

Leta 2016 je bilo veliko govora o odhodu v ZDA, o ameriškem superkros prvenstvu. Tudi po osvojenem naslovu Tim in Bogo tega nista želela izključiti, vi ste mi že takrat na zadnji dirki v San Bernardinu dejali, da bo Tim ostal v MXGP. Kakšna je situacija glede tega danes?

Vsi mladi vozniki, sploh tisti, ki imajo radi superkros, bi šli v Ameriko in se preizkusili tam. Kar je sicer dobra izkušnja, a večina najbolj uspešnih voznikov v Evropi tja ni nikoli odšla, na primer Cairoli in Stefan Everts. Obstaja namreč velika nevarnost poškodb. Tim je imel veliko željo. Potem je odšel tja na dirko Monster Cup in je doživel veliko nesrečo. Dojel je, da je zanimivo, zabavno, a lahko zelo nevarno. Konec koncev pa je tudi njegovo življenje v Evropi. Če želi dolgo kariero, bo ostal v Evropi, z dekletom, prijatelji. Mislim, da je sprejel dobro odločitev.

Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Tudi vi ste bili motokrosist, zdaj ste že več kot 15 let vodja ekipe, od leta 2017 tovarniškega moštva. Kako gledate na svojo zgodbo v motokrosu?

Že kot otrok je bil moja velika strast. Nato je postal moja služba. Veliko mi pomeni. Sem pa zmagovalec. Zanimajo me samo zmage. Ne zanima me, da bi bil samo tukaj. Tukaj bom, dokler bom lahko osvajal prvenstva. Tom, da smo postali tovarniška ekipa, je bila velika nagrada. Mislim, da smo delali dobro in smo bili zato nagrajeni.

V tem obdobju se je razvilo tudi tekmovanje MXGP, ki postaja vse bolj prepoznavna blagovna znamka.

Ja zelo se je spremenilo, že sam "paddock" se je spremenil. Ni sicer še kot v motoGP, a vseeno je videti že zelo profesionalno. Tudi ekipe so naredile velik korak naprej. Promotor Youthstream je naredil velik posel, da je šport postavil na mednarodno sceno. Mogoče si želimo in pogrešamo samo malo večjo televizijsko pokritost. Upam, da se zdaj, ko je promocijo prevzel Infront, večkrat pojavimo tudi v televizijskih informativnih oddajah.

V Mantovi si želijo čim številčnejšo navijaško podporo.

Ja, veliko truda je bilo potrebnega z vseh strani, da smo uskladili koledar dirk. Uspelo nam je. Mislim, da je najhuje za nami. Na naslednjo sezono lahko gledamo bolj pozitivno in mislim, da se bomo lahko vrnili v običajen urnik.

Dobra stran z dvojčki in trojčki dirk je za vašo ekipo in Tima morda le ta, da je več dirk v Italiji.

Za nas je bilo to res dobro. Lani tri v Arcu, letos spet. Za nas bi bilo lepo, če bi bile vse dirke v Italiji. (smeh) Upam, da bo na zadnjih dveh dirkah v Mantovi še več vas Slovencev. Potrebujemo več vaše podpore. Ko tim vidi navijače, da še nekaj več.