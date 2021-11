Hondin odgovor na nešportno potezo Timovih tekmecev

Ko je v drugi vožnje nedeljske VN Garde Jeffrey Herlings mimo kariraste zastavice pripeljal na četrtem mestu, smo vsi začudeno pogledali. Še krog prej je bil namreč peti in kar deset sekund za Antoniem Cairolijem. A so se v tovarniški ekipi KTM odločili za ne najbolj športno potezo. Italijan je v zadnjem krogu odpeljal 10 sekund počasnejši čas, da je lahko na četrto mesto spustil Nizozemca. V tako izenačeni sezoni v borbi za prvaka namreč Herlingsu pride prav vsaka točka.

Tim ima na zadnjih dirkah številno podporo s tribun. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Dve dirki pred koncem prvenstva MXGP za vodilnim Romainom Febvrom (Kawasaki) zaostaja tri točke, za drugouvrščenim Timom Gajserjem (Honda) pa dve. Pravzaprav sta se Herlingsu v obeh nedeljskih vožnjah Cairoli in tretji voznik KTM Jorge Prado brez pravega boja umikala. Herlings bi se zagotovo branil, češ, zaradi Prada sem pred tedni izgubil veliko točk. Španec je vanj trčil na ciljnem skoku v Nemčiji.

Poškodbe Timovih ekipnih kolegov

Avtomotošport je sicer res ekipni šport, a Gajser je vendarle v podrejenem položaju. Če ima KTM tri močne voznike, in to vsako sezono, pa je Gajser že štiri leta pravzaprav edini Hondin bojevnik. Mitch Evans zaradi poškodbe letos ni odpeljal niti ene dirke. Že lani je zaradi padcev in poškodb izpustil osem od 18 dirk in v prvenstvu zasedel 14. mesto. Pred tem je bil dve sezoni Timov ekipni kolega Brian Bogers. Leta 2018 je zaradi poškodbe odpeljal le dve veliki nagradi, nato pa je bil leta 2019 nekonkurenčen za najvišja mesta, na koncu 13. v skupnem seštevku.

Timova vrhunska nedeljska druga vožnja z njegove čelade:

V MXGP prihaja Fernandez

"Na dirkah zmaguješ sam. Ne potrebuješ ekipnih kolegov, ki bi te spuščali naprej. Saj si močnejši od vseh. Pomoč dobiš od nas iz boksov, ko navijamo zate, prvak," tako se je po nedeljski potezi KTM odzval vodja Hondine tovarniške ekipe Giacomo Gariboldi. "Na naslednji dirki ne boš sam." Tako je Gariboldi zapisal v nedeljo zvečer. Zdaj je jasno, kaj je s tem mislil. Voznik poltovarniške Hondine ekipe iz razreda MX2 Ruben Fernandez je prijavljen za zadnji dve veliki nagradi sezone v razredu MXGP.

Tretji z VN Garde v MX2 Ruben Fernandez bo v Mantovi dirkal v razredu MXGP. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

Tretjeuvrščeni z nedeljske dirke v MX2 bo prvič dirkal z velikimi fanti v MXGP. Se bo 21-letni Španec res lahko vmešal v boj za najvišja mesta, v boj za prvaka MXGP, pomagal Gajserju in odščipnil kakšno točko Herlingsu in Febvru? Težko. Je pa res, da Honda tako vsaj ustvarja nekaj dodatnega pritiska na KTM in predvsem Herlingsa, ki se je že v Pietramurati pretekli teden zdel živčen. Psihološki dejavnik je pred nedeljsko dirko in nato finalom v sredo v Mantovi tako na strani Gajserja in Febvra.