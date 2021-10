"Bolečine res nepopisne, a športniki gremo prek sebe"

Pred zadnjimi tremi dirkami prvenstva MXGP smo se v "paddocku" dirkališča v Pietramurati pogovarjali s Timom Gajserjem. O okrevanju po poškodbi ključnice, ko je dirkal kljub bolečinam, pa o življenju na dirkah, dekletu Špeli in tekmecih za naslov prvaka, do katerih goji spoštovanje, ne sklepa pa z njimi prijateljstev.

Tim, pred zadnjimi tremi dirkami prve tri ločijo le tri točke. Tako izenačene sezone v MXGP še niste odpeljali?

Vsi smo dobro pripravljeni. Sezona je res zelo izenačena. Smo bili pa vsi, razen Febvra, letos poškodovani. Prado, Tony, Herlings, tudi sam sem imel zlomljeno ključnico. Bilo je veliko vzponov in padcev. In zato smo na koncu tako skupaj. A vse je še mogoče. Še šest voženj je in točk je še veliko. Moral se bom osredotočiti in odpeljati tako, kot znam.

Vi ste se vrnili takoj po resni poškodbi, tudi Jeffrey je izpustil le eno veliko nagrado. Kako vam to sploh uspeva?

Takšni smo športniki. Ko vidiš, da si v boju za visoka mesta, si pripravljeni iti malo čez mejo, čez bolečine. Stisneš zobe, da ostaneš v boju za naslov.

V nedeljo je bil Gajser v Trentinu prvi, v sredo pa drugi. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Ko nam je vaš kondicijski trener Boštjan Renko opisoval prvi teden po poškodbi, se nam je zdelo res neverjetno, da ste nastopili že na Sardiniji.

Sam sem bil takoj po padcu prepričan, da bom naslednji teden, se pravi čez osem dni, odpeljal dirko. Prvi dnevi so bili res težki. Po sami operaciji, ko ti prerežejo, tudi ranijo same mišice, tudi kakšno kito, je bilo veliko bolečin. Na fizioterapiji mi je Matej Čebokelj res veliko pomagal. Boštjan je bil ves čas poleg mene. Res smo trdo delali. Brez njiju ne bi bil pripravljen na Sardinijo. Nisem bil stoodstoten, a sem bil toliko pripravljen, da sem odpeljal in dobil nekaj pomembnih točk. Zdaj vidimo, da so bile zelo pomembne. Ni pa bilo enostavno.

V nedeljo Tima v Arcu čaka še tretja dirka. Foto: Matej Podgoršek Če ne bi bili tako dobro fizično pripravljeni ...

Zelo pomembno je, kako si fizično pripravljen. To so bile bolečine, ki jih še nikoli nisem občutil. Pa imam visok prag bolečine. In že z marsičim zlomljenim sem tudi vozil. Ker so bile mišice tako zategnjene in jih je bilo treba sprostiti v dveh, treh dneh, so bile bolečine res nepopisne. A športniki imamo drugačno mentaliteto. Pripravljeni smo iti prek sebe, da se vrnemo na motor in delamo spet tisto, kar si želimo.

Kako se počutite zdaj, slaba dva meseca po poškodbi?

Poškodba je na zadnjih nekaj dirkah mimo. Malenkost jo še občutim, a me to med samo vožnjo ne ovira več. Lahko sem stoodstoten. Manjka samo pika na i v glavi, mentalno, a tudi to prihaja.

Zaradi epidemije imate v Arcu znova tri dirke. Nedelja, sreda, nedelja. Kako preživljate dneve med temi dirkami?

V nedeljo po tekmi si odpočiješ. V ponedeljek je bil rahel regeneracijski počitek. V torek je bila že priprava na dirko. Preizkušali smo štarte. Tukaj so še intervjuji in podobne stvari. V sredo je bila nova dirka. Do nedelje imam zdaj nekaj dni kondicijskih treningov. Ne grem pa na motor. V soboto so priprave na novo tekmo. Urnik je kar natrpan.

Tim in Špela Foto: Grega Valančič/Sportida Ko ste na dirkah, imate kaj časa za ogled krajev, kjer nastopate?

Ja tudi, a ne toliko. Vse je namreč usmerjeno na tekmo, na trening. Mogoče zdaj, ko smo dlje časa na enem mestu, se pravi celoten teden, si vzamem čas ter grem s Špelo in fizioterapevtom Fillipom naokoli.

Kako pomemben del ekipe je postalo vaše dekle?

Špela je pomemben del moje ekipe. Ves čas je poleg mene, na vsaki dirki. Vedno ve, kaj mora reči. Ko zmagam, smo veseli. Ko vidi, da nisem najbolj zadovoljen z vožnjo, me zna z besedami potolažiti, motivirati za naprej. Sem vesel, da imam takšno dekle ob sebi. Pri vsem mi pomaga. Je moja desna roka.

Timov dom na dirkah. Foto: Matej Podgoršek Na dirkah zdaj bivate kar v "paddocku" v velikem bivalniku. Zakaj?

Zelo sem zadovoljen, da ima avtodom na tekmah, saj mi zelo olajša življenje. Ni mi treba vsako jutro že zgodaj vstajati, da bi prišel pravočasno na progo. Lahko malo dlje spim in si tudi bolje spočijem. Med samo tekmo pa imam svoj prostor, kjer se lahko oprham, najem, uležem, se pripravim za naslednjo dirko.

Borite se že za četrti naslov svetovnega prvaka. Je zdaj kaj lažje ali je težje?

Vedno je težko osvojiti naslov. Ni lahko. Vsi, ki smo na štartu, se borimo za naslov, ki vsakemu največ pomeni. Mogoče so zdaj, ko sem bil dvakrat zapored svetovni prvak in se borim za tretjega zaporednega, pričakovanja vseh res velika. Vsak pričakuje, da bom ponovno osvojil naslov svetovnega prvaka. Ampak to ni lahko. Pritiski so res veliki.

Ali so pričakovanja velika tudi od ekipe, saj vendarle dirkate za velik koncern, za Hondo?

Zagotovo so pričakovanja, a smo dobra ekipa. Skupaj dobro delamo. Od ekipe nekih večjih pritiskov ne občutim. Včasih so lastni pritiski malo preveliki. In potem preveč razmišljam o samem prvenstvu, kako se lahko razplete. Zato pa je pomembno, da dam to na stran in se osredotočim le na posamično tekmo. To je sicer lahko govoriti, a težje narediti.

In tu so še zelo hitri tekmeci. Ko je zdrav, se zdi Herlings težko premagljiv, kajne?

Herlings je zagotovo zelo hiter, dober voznik. Sam vem, tudi dokazal sem, da je premagljiv, da sem lahko hitrejši do njega. Že od prej sva s Herlingsom tekmeca, pa tudi z veliko drugimi fanti, s katerimi smo zdaj v samem vrhu MXGP. Smo približno ista generacija, sam Herlings je le dve leti starejši do mene. Smo skupaj rastli in skupaj tudi šli čez vse, od 65, 85, 125, MX2 do MXGP.

S Hondo se bori za tretji zaporedni naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Starejši je le Cairoli, ki se po sezoni poslavlja. Kako ste boste spominjali borb z njim?

Tony je že dve desetletju v MXGP. Dolgo je že na sceni, na najvišji ravni. Tudi zdaj je še hiter. Še pred nekaj dirkami se je boril z nami za naslov svetovnega prvaka. Tony je s toliko osvojenimi naslovi svetovnega prvaka legenda v motokrosu. Tudi sam sem imel nekaj zelo zanimivih bitk z njim. Vse te vožnje, borbe so bile čiste, vožnje z velikim spoštovanjem. Do njega res čutim spoštovanje in obratno. Tudi zato so bile borbe, same tekme, ko sva šla na nož, zelo čiste in lepe.

V nedeljo bo v Trentinu še ena dirka. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Kako danes, ko ste že štirikratni prvak, tekmeci gledajo na vas?

Zagotovo malo drugače. Nikoli sicer nisem sklepal velikih prijateljstev med konkurenti, med drugimi vozniki. Spoštujem pa vsakega voznika, ki je na štartni rampi. Ker brez tega spoštovanja ni čistega dirkanja in lepih voženj. To spoštovanje mora biti, ni pa prijateljstev, ker vsi si želimo zmagati, vsi gremo vedno na nož. Če so neka velika prijateljstva, bi morda v nekih situacijah drugače odreagirali.

Ne le boljši štarti na zadnjih treh dirkah, zagotovo bi vam bili v pomoč tudi številni navijači.

Vse bi lepo povabil v Arco in Mantovo. Dal bom vse od sebe. Boril se bom do zadnjega. Z navijači in njihovo pomočjo je vse dosti lažje. Ko jih zaslišim ob progi, mi dajo dodatno motivacijo in me dobesedno porinejo naprej.