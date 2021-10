Gajserja premagal le Cairoli, prve tri ločijo le še tri točke!

Po nedeljski VN Trentina so najboljši motokrosisti na svetu še vedno Pietramurati. Sredina dirka je imela uradni naziv VN Pietramurate. In že prva vožnja je v razredu MXGP premešala karte v prvenstvu! Pred dirko vodilni Jeffrey Herlings (KTM) je v prvem zavoju padel. Motor mu je ugasnil, ni ga mogel zagnati nazaj (zaradi skrivljene ročke za plin) in moral je odstopiti. Najbolje je štart uspel Jorgeju Pradu (KTM), a ga je Tim Gajser (Honda) prehitel že v prvem krogu. Aktualni svetovni prvak je vodil večji del dirke, sledil mu je lahko le Romain Febvre (Kawasaki). Dva kroga pred ciljem je Francozu drugi prehitevalni manever uspel in dobil je prvo sredino vožnjo. Za drugouvrščenim Gajserjem je z zaostankom 25 sekund tretje mesto osvojil Tony Cairoli (KTM), ki je po dveh odstopih v nedeljo tokrat le odpeljal, kot se za devetkratnega prvaka spodobi.

Cairoli z odlično drugo vožnjo do zmage

Drugo vožnjo je zaznamoval Cairoli. Dobil je štart in vodstva ni več spustil iz rok. To je Italijanova druga zmaga sezone, prva po 13 dirkah; sicer pa že 94. v svetovnem prvenstvu, več jih imata le Stefan Everts (101) in Herlings (97). Po padcu na Sardiniji na zadnjih dirkah ni bil stoodstoten, zadnje tri dni je bil še bolan. "Danes sem se počutil nekoliko bolje. Na tej progi sem vedno dobro dirkal. In naredil sem vse, da sem spet na stopničkah. Zelo sem zadovoljen s svojo vožnjo. Upam, da se bom odslej počutil bolje in bom do konca sezone vsakič na stopničkah." Po sezoni Italijan končuje bogato kariero.

MXGP race two has finished! Take a look at the quick highlights from the heat. Watch the full race replays on https://t.co/U7dWVgcd2F #MXGPPietramurata #MXGP #Motocross pic.twitter.com/cGobgWpf27 — MXGP (@mxgp) October 27, 2021

Tekmeci za prvaka Gajser, Herlings in Febvre so vsi slabše štartali in se morali prebijati naprej. Pri tem je bil najuspešnejši Tim, ki je prišel do tretjega mesta. Pred njim je ob Tonyju ostal samo še Glen Coldenhoff (Yamaha). Jeffrey je drugo vožnjo končal na četrtem mestu, Romain pa na petem. To je pomenilo, da je bil Gajser v točkovnem seštevku obeh voženj drugi, Febvre tretji, Herlings pa enajsti. Pred zadnjimi tremi velikimi nagradami, prva bo že v nedeljo na istem prizorišču, trojico ločijo le tri točke.

MXGP, VN Pietramurate:



1. Tony Cairoli (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Jeremy Seewer (Yamaha)

5. Glen Coldenhoff (Yamaha)

...

11. Jeffrey Herlings (KTM)



MXGP, skupni seštevek:



1. Jeffrey Herlings 573 točk

2. Romain Febvre 572

3. Tim Gajser 570

4. Jorge Prado 473

5. Antonio Cairoli 464

Tim konstantno zbira točke

Gajser je zaostanek za Herlingsom s 27 zmanjšal na tri točke. "Dober dan. Konstanten. V prvi vožnji sem dobro štartal. Imel sem lepo prednost, nato pa sem imel težave z rokami, tako imenovani "arm pump" in me je Romain prehitel. Zato sem malo razočaran. V drugi vožnji pa nisem najbolje štartal, a je Jeffrey naredil napako, Glena pa sem prehitel. In sem končal tretji. Konstantno osvajam točke. V prvenstvu je zelo izenačeno. Pred nami so še dri dirke. Dal bom vse od sebe. Skušal bom čim bolj uživat in se čim manj obremenjevat," je na uradni novinarski konferenci po dirki misli strnil Makolčan.

Tim po drugi od treh dirk v Pietramurati zaostaja samo še za tri točke. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

Herlings: To zelo boli

Herlings na novinarski konferenci ni mogel skriti razočaranja. Odstop v prvi vožnji ga je močno potrl. "Padel sem, nato pa je nekdo zapeljal čez moj motor. Veliko stvari je bilo zlomljenih, krmilo, pa kabel za plin. In je bilo vsega konec. To zelo boli. Zelo sem garal, da sem imel tolikšno prednost v prvenstvu, potem pa se v trenutku vse razblini. Težko je nato gledati dirko z roba proge. V drugi vožnji pa nisem našel ritma. Imel sem tudi "arm pump", saj več ur nisem dirkal. Res slab dan. Iz plus 27 sem padel na plus 1. Zadnje dirke bodo zanimive. V nedeljo bo morda še deževno. Bomo videli, kako bo."

Točke Pancarja, padec Vialla

V razredu MX2 slovenske barve zastopa Jan Pancar. Po nedelji brez točke je tokrat osvojil tri. V prvi vožnji je bil 18., v drugi pa je končal na 22. mestu, čeprav se je dolgo vozil na 16. mestu. Sploh prvič je dirko svetovnega prvenstva dobil 19-letni Avstrijec Rene Hofer (KTM), ki je bil najhitrejši v drugi vožnji. Zmagovalec prve vožnje svetovni prvak Tom Vialle (KTM) je v drugi grdo padel in potreboval zdravniško pomoč.

V Pietramurati je bilo tokrat nekaj manj slovenskih navijačev kot pred tremi dnevi, vendarle je delavnik. Nam je pa Tim dejal, da jih je svoj prihod največ napovedalo za nedeljsko VN Garde. V boju za prvaka mu vsaka pomoč pride prav.