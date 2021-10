Gajser v tako stresnem položaju še ni bil

"Prvenstvo se začenja znova. Prvi trije smo narazen le v treh točkah. Naredil bom vse, da bom na koncu prvi. Za naslov prvaka bo treba tudi malo tvegati. Samo en bo prvak, samo eden bo zadovoljen. Dva bosta pa razočarana." To so besede Romaina Febvra (Kawasaki) po sredini VN Pietramurete, ki najbolje povzamejo občutke po novem preobratu v letošnjem prvenstvu MXGP. Tim Gajser (Honda) je bil drugi, Jeffrey Herlings (KTM) po odstopu v prvi vožnji šele 11. "Ničesar ne moreš načrtovati. Saj ste videli. Kdo bi si zjutraj mislil, da bom šel od plus 24 na plus ena. Pa je nekdo povozil moj motor. Zjutraj nisem razmišljal o tem. Zgodi se, kar se zgodi. Bog bo odločil, kdo bo postal prvak. Jaz bom odpeljal najbolje, kot zmorem," je zapravljeno lepo prednost v skupnem seštevku objokoval Herlings.

MXGP, skupni seštevek pred zadnjimi tremi dirkami:



1. Jeffrey Herlings 573 točk

2. Romain Febvre 572

3. Tim Gajser 570

4. Jorge Prado 473

5. Antonio Cairoli 464

"To je lepota športa"

Tim Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo "Vse se spreminja iz tekme v tekmo. To je motokros. To je lepota športa. Prejšnji dve sezoni sem imel udobno prednost in sem osvojil naslov nekaj dirk pred koncem. Letos pa mislim, da bo napeto do konca. Vsi pritiskamo. Preostale so samo še tri dirke. Zanimivo bo," je v pogovoru za Sportal o razpletu sezone razlagal Gajser. Pred sredino dirko je za Herlingsom zaostajal 27 točk, po njej samo še tri. Povsem drugače kot ob prejšnjih bitkah za prvaka. Skupaj imajo letošnji trije tekmeci devet naslovov in vse so si priborili z lepo točkovalno prednostjo.

Končna prednost, ko so postali svetovni prvaki:



Gajser:

2020 MXGP - plus 102 točki

2019 MXGP - plus 202

2016 MXGP - plus 84

2015 MX2 - plus 25



Herlings:

2018 MXGP - plus 151

2016 MX2 - plus 114

2013 MX2 - plus 135

2012 MX2 - plus 43



Febvre:

2015 MXGP - plus 142

"Res smo tako, kot bi bili na ničli na začetku sezone. Najboljši bo na koncu zmagal. Poskusil bom biti ta, ki bo zmagal, zato bom dal vse od sebe in odpeljal zadnjih šest voženj tako, kot znam. Pritisk je velik, saj se borimo za naslov. Vse se lomi na zadnjih dirkah, a bom to poskusil dati na stran," proti preostalim trem dirkam v Italiji gleda 25-letnik. Te bodo v nedeljo, 31. oktobra, v Pietramurati, naslednjo nedeljo, 7. novembra, v Mantovi in v sredo, 10. novembra, prav tako v Mantovi. Kdo bo po njegovem najtežji nasprotnik? "Oba sta enako zahtevna tekmeca. Vsi trije smo zelo dobro pripravljeni, na vrhuncu forme. Odločale pa bodo malenkosti."

Dež na naslednji dirki?

Romain Febvre Foto: Guliver Image Vsi trije tudi marsikaj obžalujejo. Tretji v prvenstvu, Gajser, slabe štarte. Če bi bili boljši, bi imel letos lahko več kot štiri zmage. V teh dneh je v Trentinu sončno in do 20 stopinj, v nedeljo prihaja vremenska sprememba. Napovedan je dež. "Potem bo štart še bolj pomemben. V torek smo testirali štarte in se je že poznalo. Upam, da lahko naredimo še en korak naprej ter na zadnjih treh dirkah pokažem dobre štarte in dobro borbo," se nadeja Tim. Drugouvrščeni Febvre za razliko od Gajserja in Herlingsa letos ni imel težav s poškodbami. Manjka pa mu konstantnosti. Dobil je le eno veliko nagrado. "Malo sem razočaran, ker že dolgo nisem na dirki odpeljal obeh vožnenj res dobro."

Sportalov intervju s Timom Gajserjem

"Vsi smo dobro pripravljeni. Sezona je res zelo izenačena. Smo bili pa vsi, razen Febvra, letos poškodovani. Prado, Tony, Herlings, tudi sam sem imel zlomljeno ključnico. Bilo je veliko vzponov in padcev. In zato smo na koncu tako skupaj, a vse je še mogoče. Še šest voženj je in točk je še veliko. Moral se bom osredotočiti in odpeljati tako, kot znam," je daljši pogovor za Siol Sportal pred Hondinim tovornjakom za pogostitve na dirkališču Pietramurata začel Tim Gajser. Objavili ga bomo v soboto. "Takšni smo športniki. Ko vidiš, da si v boju za visoka mesta, si pripravljeni iti malo čez mejo, čez bolečine. Stisneš zobe, da ostaneš v boju za naslov."

Herlings: Psihološko je težko

Jeffrey Herlings Foto: Guliver Image Največ obžalovanj pa ima vodilni Herlings, za to krivi druge, tudi ekipnega tekmeca Jorgeja Prada (KTM), čeprav ga v naslednji izjavi poimensko ni omenil. "Izpustil sem štiri vožnje. Eno zaradi tega, ker je nekdo skočil v moj hrbet. Dve nato zaradi te poškodbe. Zdaj so mi zapeljali čez motor. Res škoda. In vedno, ko se počutim dobro ... Težko je. Psihološko je težko. A garal bom naprej. Zdrav sem. Nimam težav. Zelo, zelo pa sem motiviran. Komaj čakam zadnje tri dirke. Zanimivo bo. Obetajo se dobre 'borbe', saj je veliko v igri."

Nizozemec je sicer po nedeljski zmagi povedal, da sam najbolje ve, kako izmuzljiva je lovorika. Ko je zdrav, je težko premagljiv. A v 12 sezonah v svetovnem prvenstvu (sedem v MX2, kjer je dirkal že pri 16 letih in šest v MXGP) je prvak postal samo štirikrat, pa čeprav ima kar 97 zmag. Poškodbe in izpuščene dirke so mu gotovo vzele še kakšno lovoriko. Za primerjavo: Gajser ima 33 zmag in prav tako štiri naslove prvaka v obeh razredih (devet sezon), a je bolj konstanten, poškodbe so mu možnosti za naslov vzele samo v letih 2017 in 2018.

Lahko bi bilo pet tekmecev za prvaka

Tony Cairoli Foto: Grega Valančič/Sportida Boj za prvaka pa bi bil pravzaprav lahko še bolj zanimiv. Pred tem sta bila v igri še Prado in Tony Cairoli (KTM), a sta na zadnjih dirkah zaradi težav s poškodbami preveč zaostala. Španec je še mlad, njegov čas še prihaja, Italijan pa kariero končuje z devetimi lovorikami. "Žalosten sem, saj sem bil pred Sardinijo v dobri formi. Po tistem padcu pa sem začutil strah. Skušal sem ga odmisliti, a je bilo na prvih tekmah to težko. Kar nekajkrat je bil strah prisoten in potem sem razmišljal še o padcu; pa tudi zdrav nisem bil povsem. Bolelo me je in zato nisem mogel pritiskati do konca," je 36-letnik povedal o razpletu svoje 18. sezone v svetovnem prvenstvu.

"Razočaran sem, saj je prvenstvo zelo zanimivo. Vsi so tesno rezultatsko skupaj. Škoda, da sem zamudil to priložnost. A je že v redu. To je del dirkanja. V svoji karieri nisem imel veliko padcev. Letos jih je bilo nekaj več. Upam, da je zdaj s tem konec." Na zadnjih treh tekmah kariere si želi še kakšno zmago, s čimer bi tudi lahko vplival na troboj za prvaka.