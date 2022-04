Gajser: Koža se mi je naježila, ko so začele goreti bakle

"Navijači ti dajo motivacijo. Podžgejo te. Adrenalin je bil že, ko smo šli v krog za ogrevanje. Vzdušje je bilo nepopisno. Motorji za motokros so zelo glasni, a sem vseeno slišal navijače," je nasmejan do ušes v pogovoru s slovenskimi novinarji, ki smo se zbrali v Arcu oziroma Pietramurati na VN Trentina, hitel razlagati Tim Gajser. Na peti dirki sezone je še četrtič zmagal, prvič z najboljšim dosežkom v obeh vožnjah.

Tim, po lanski Rusiji, po letu dni zmaga s popolnim točkovnim izkupičkom. Kako ste doživeli ta dan?

Občutek je res super. Sploh, da ti uspe tukaj v Arcu pred toliko navijači. Nepopisno! Vsak krog sem jih slišal okrog vse proge. Zelo sem vesel. Vožnje so bile zelo suverene. Štarti so bili solidni. Lahko sem zelo zadovoljen.

Četrta zmaga sezone in 236 točk od mogočih 250 Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Kaj je tlakovalo pot do vaše zmage: štart ali motivacija, ki jo dajo navijači?

Oboje. Bilo je zelo pomembno dobro štartati. "Holeshot" mi sicer ni uspel, a sem bil na štartu drugi v prvi in tretji v drugi vožnji. To je bilo pomembno, saj ni bilo preprosto prehitevati. Prvo vožnjo sem dolgo vozil za Glennom. Imel je zelo dobro hitrost. Zapiral je notranje linije in ga ni bilo lahko prehiteti. Potem mi je uspelo. Naredil sem malo razliko in odpeljal dobro vožnjo. V drugi vožnji sem hitro prišel v vodstvo, dosegel razliko in nadzoroval tekmo.

Lani so bili tu v Trentinu glavni tekmeci iz KTM, letos iz Yamahe. Coldenhoffa ste že omenili, kaj pa Jeremy Seewer in njegov visok trojni skok?

V resnici sem bil kar presenečen v drugi vožnji, ko je bil pred mano. Prado je bil prvi, on drugi, nato jaz. Ko smo šli v prvem krogu navzgor, sem mislil, da se mu je zataknil plin. Ker je kar šel! Bilo je kar atraktivno. Pridobiti pa ni bilo mogoče veliko, zato se nas večina voznikov ni odločala za to, saj je bilo večje tveganje, da narediš napako. A je bilo res spektakularno.

Omenili ste težavno prehitevanje v prvi vožnji, v drugi ste pa že v prvem krogu prišli na prvo mesto. Kaj se je zgodilo tam s Pradom?

Sam veliko menjam linije. V tisti liniji, kjer je Pradu ugasnil motor, je šel Seewer za njim in se zaletel vanj. Jaz pa sem šel po drugi liniji okrog obeh. Tudi malo sreče.

Tim v slovenskem zavoju. V Arco je prišlo več tisoč slovenskih navijačev. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Letos obrnjena proga v Arcu je bila še bolj zahtevna, zahrbtna, a pri vas je bilo v primerjavi s preostalimi vozniki vse videti zelo lahko. Pod zemljo so bile skrite luknje, vi pa, kot bi imeli še vzmetenje v zapestjih in komolcih.

(smeh, op. p.) Res je bilo super. Na tej progi je bilo zelo pomembno, da si bil tekoč, da nisi bil pretirano agresiven. 450-kubični motorji so zelo močni in te lahko na taki trdi in spolzki podlagi hitro obrne. Res moraš voziti nadzorovano. To mi je dobro uspevalo.

Jan Pancar, ki včasih treninga z vami, pravi, da imate na treningu hujši tempo kot pa ob koncu druge vožnje na dirkah. Je to res?

Da, res. Treninge imam od nekdaj sestavljene iz dveh voženj. Poskušam uprizoriti nedeljo: ogrevanje in pa dve vožnji po 35 minut. Vedno začnem konstantno, vozim vso tekmo v enakem času, nato pritisnem zadnja dva kroga. Danes pa mi tega ni bilo treba storiti. Treniraš, da si pripravljen na vse razmere.

Skupni seštevek MXGP (5/20):



1. Tim Gajser (Honda) 236 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 203

3. Maxime Renaux (Yamaha) 184

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 160

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 141

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prednost pred Pradom ste z 21 sicer povečali na 33 točk, a to se ne zdi veliko, ko ste pa zmagali četrtič na petih dirkah. Razlike v točkovanju so v motokrosu med prvim, drugim, tretjim veliko manjše kot v drugih avtomotošportih. Bi bilo to treba spremeniti, da bi bile zmage bolj nagrajene?

To je tradicionalno točkovanje za motokros. Tako je, odkar pomnim. Niti vedel nisem, kolikšna je moja prednost. Za nami je šele pet tekem. Veliko jih je pred nami. Osredotočenost mora biti, da vsako tekmo odpeljem, kot znam. Če bom na koncu v dobrem položaju, se bo pa potem seštevalo.

Pravite, da še ne gledate na prvenstvo. Kdaj vas bo torej zanimalo, kakšna je prednost?

No, saj bi se zlagal, če bi rekel, da ne pogledam. Ni pa to glavno. Vsi vemo, da si vsak želi biti na koncu na vrhu. To je glavni cilj. Veliko tekem je še pred nami. Ko začneš to preveč gledati, so pritiski večji, večja so pričakovanja od samega sebe. Najboljše je, da greš s tekme na tekmo. Da res poskusiš kar najbolj uživati. Da uživaš v tem, kar rad delaš. To je cilj. Če sem sproščen, če vozim, kot znam, lahko vozim zelo hitro.

Pa ste si pred sezono sploh mislili, da lahko na prvih petih tekmah osvojite štiri zmage in eno drugo mesto oziroma 236 točk od 250?

Vedel sem, da sem imel dobro zimo, dobro pripravljalno obdobje. Zavedal sem se, da sem v dobrem položaju, a treningi in tekme niso enaki. Dobre vožnje s treningov je treba prenesti na tekme. To mi zelo dobro uspeva. Upam, da bomo tako nadaljevali.

Honda je letos najmočnejša. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Lani ste bili edini voznik Honde, letos ste trije. V ekipi pravijo, da je to bolje, da dobivajo veliko več povratnih informacij o motorju. Kaj pravite vi?

Iz moje perspektive se ni veliko spremenilo. Je pa lepo videti tri tovarniške honde na štartni rampi. Sploh v soboto, ko smo se vsi trije peljali spredaj. To je dobro za ekipo, za Hondo.

Povejmo še nekaj o navijačih. Ste sploh slišali, ko so vas najavili na zmagovalnem odru? Tako glasni so bili.

(smeh, op. p.) Res je bilo zelo glasno. Super je videti vse te navijače. Res so noreli. Pravim, da Arco nikoli ne razočara. Vedno je nepopisno.

V krogu za ogrevanje so zakadili ves slovenski zavoj. Prado je dejal, da je skoraj padel, ker ni nič videl.

Kar koža se mi je naježila, ko sem prišel tam mimo, ko sem jih videl, ko so začele goreti bakle. Proge se v resnici sploh ni videlo. Tiste sekcije sploh nisem mogel pogledati, da bi ugotovil, kje so luknje, kje je najboljša linija. Ampak res ti da dodano motivacijo, ko jih slišiš okoli proge. Vsi dihamo za enega.

Kljub številnim obveznostim takoj po dirki si je Tim vzel čas tudi za navijače. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Se tudi vam zdi, da jih v teh osmih letih, odkar v Pietramurato množično prihajajo vaši navijači, toliko še ni bilo oziroma da še ni bilo takšne norije?

(smeh, op. p.) Mislim, da je bilo res ogromno navijačev. Res ne pomnim, da bi jih bilo tu kdaj toliko. Tudi v paddock jih je prišlo veliko. Res sem vesel, da so po dveh letih, ko je bilo tu v Arcu tiho, navijači spet nazaj. Upam, da se bodo razmere popolnoma umirile, da se bo življenje nadaljevalo normalno.

Popolno zmago je treba tudi primerno proslaviti. Jo boste?

Malo bomo proslavili, a se zavedam, da je sezona še dolga. Treba je iti domov, se naspati, si odpočiti, regenerirati in potem novim treningom naproti.

Čez dva tedna se sezona nadaljuje v Latviji, na drugačni podlagi. Kaj vas čaka v prihodnjih dneh?

Tam ni čista mivka, ni pa trdo. Nekaj treningov bom opravil na malo mehkejši podlagi. Poskušal se bom čim bolj prilagoditi, da bom pripravljen za Kegums.