Peta dirka sezone, četrta zmaga. Prva, na kateri je bil prvi v obeh vožnjah. Tim Gajser je z zmagovitim pohodom nadaljeval tudi pred več tisoč svojimi navijači na VN Trentina. Slovenci so navijali motorke in z rumenimi in rdečimi baklami zadimili progo v Pietramurati. Drugi je bil Maxime Renaux, tretji Jorge Prado.

Mislili smo, da po upokojitvi italijanskega zvezdnika motokrosa Antonia Cairolija na dirki svetovnega prvenstva v Pietramurati ne bo več tolikšne množice navijačev. Pa je bila! Zaradi Slovencev in izjemnega Tima Gajserja (Honda)! Skoraj vsa pobočja ob progi so bila nabito polna, deset, morda 15 tisoč navijačev (zaparkirani vsi vinogradi v okolici). Od tega vsaj pet tisoč Slovencev. Že ob krogu za ogrevanje so z rumenimi in rdečimi baklami zadimili tribune in progo. Takšne slovenske veselice na VN Trentina še ni bilo, pa sem že osem let množično romajo Gajserjevi navijači.

Gajser prehitel Coldenhoffa v slovenskem zavoju

Gajser je bil najboljši že v sobotni kvalifikacijski vožnji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo In Tim se jim je oddolžil že v prvi vožnji. Uspel mu je dober start, v prvi zavoj je pred njim zapeljal samo Glenn Coldenhoff (Yamaha). Makolčan je vozil sekundo za Nizozemcem, iskal drugačne linije, pripravljal napad. Bilo je vse bolj napeto, bil je vse bliže, nato pa je udaril v 20. minuti dirke. In to prav pred tako imenovanim slovenskim zavojem. Prehitel je Coldenhoffa in se ni več oziral nazaj. Trikratni svetovni prvak v MXGP je prvo vožnjo dobil s prednostjo štirih sekund (na koncu je malo popustil, saj je imel tudi že osem sekund prednosti). Množica slovenskih navijačev je ponorela. Če malo pretiravamo: slišalo se jih je skoraj do 15 kilometrov oddaljenega Gardskega jezera. Drugi je bil tako Coldenhoff, tretji pa prvi Timov izzivalec za naslov prvaka Jorge Prado (GasGas).

MXGP Trentino:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 40

3. Jorge Prado (GasGas) 38

4. Jeremy Seeewer (Yamaha) 36

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 32

6. Brian Bogers (Husqvarna) 29

Pogled z navijaškega zornega kota na VN Trentina. Foto: Matej Podgoršek "Štart ni bil slab. Stisnili so me, a sem se kar dobro izvil. Z Glennom sem se trudil. Imel sem občutek, da sem hitrejši. Iskal sem drugačne linije. Približno sredi vožnje sem ga prehitel. Privozil sem si nekaj prednosti in nadzoroval zaključek dirke," je po prvi vožnji povedal vodilni v skupnem seštevku.

Še boljši je bil Gajser v drugi vožnji. Na štartu sicer tretji, a je že v prvem krogu prehitel tako Prada kot Jeremyja Seewerja (Yamaha). Že sredi vožnje je imel več kot 10 sekund prednosti in zmaga je bila njegova. Maxime Renaux (Yamaha) je po hudi bitki s Seewerjem drugo vožnjo končal na drugem mestu. Prado je bil četrti, Coldenhoff pa zgolj 11.

Prva zmaga s 50 točkami po letu dni

Gajser je tako prvič v sezoni zmagal s polnim izkupičkom 50 točk. To mu je uspelo prvič po letu dni. In tako je še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, v primerjavi s Pradom za 11 točk. In poskrbel za pravo norijo v Pietramurati. Slovenski navijači so stekli na podelitev in z motorkami in glasnim vzklikanjem preglasili uradnega napovedovalca. Nato so Slovenci še glasno prepevali himno. Na zmagovalnem odru sta stala še Renaux in Prado.

"Dva dobra štarta. Moja vožnja je bila zelo dobra. V obeh vožnjah sem na polovici že vodil in nato nadzoroval potek dirke. Na progi sem imel dober občutek. Velika hvala tudi vsem navijačem, ki so prišli na dirko. Bilo so izjemni. Še vedno jih slišimo," je na novinarski konferenci po dirki dejal Gajser, potem ko so 15 minut po podelitvi navijači še vedno navijali motorke. Slovenske navijače sta pohvalila tudi drugouvrščeni Renaux in tretji Prado, pa čeprav sta zaradi njih skoraj končala na tleh. Francoza je rumeno-rdeči dih zmotil v zadnjem krogu druge vožnje, Španca pa: "Lepo, da so navijači nazaj. Timovi navijači so nazaj. V krogu za ogrevanje sem skoraj padel, saj je bilo vse rumeno in rdeče. Super je, da so se navijači vrnili."

Skupni seštevek MXGP (5/20):



1. Tim Gajser 236 točk

2. Jorge Prado 203

3. Maxime Renaux 184

4. Jeremy Seewer 160

5. Glenn Coldenhoff 141

Pancar v prvi vožnji MX2 na 16. mestu

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V MX2 je prvo vožnjo dobil Tom Vialle, ki ob odsotnosti poškodovanega prvaka MXGP Jeffreyja Herlingsa rešuje čast tovarniške ekipe KTM. Slovenski predstavnik v MX2 Jan Pancar je bil večji del vožnje na 15. mestu. Nekaj minut pred ciljem pa ga je prehitel Kevin Brumann (Yamaha). Vialle je bil najhitrejši tudi v drugi vožnji in je tako grand prix dobil s 50 točkami. Pancar je drugo vožnjo končal na 14. mestu.

V Pietramurati je potekalo tudi evropsko prvenstvo. V razredu EMX125 je Jaka Peklaj v drugi vožnji končal na 20. mestu. Boljši je bil v sobotni prvi, ko je z 12. mestom dosegel uspeh svoje kariere v tem razredu. Lani je bil novinec, a ga je pestila poškodba roke (zlom). V EMX Open je Luka Kutnar za razliko od sobotne prve vožnje nedeljsko drugo končal. Osvojil je 29. mesto.