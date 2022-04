Gajser že kaže svojo moč, a svari pred štartom: Če priletijo okoli, te stisnejo

Zmagovalec kvalifikacijske dirke pred nedeljsko VN Trentina je Tim Gajser, tako bo imel možnost kot prvi izbirati štartno mesto na peti dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. "Začel sem pazljivo, mislim, da sem bil peti. Nato pa skozi tekmo iskal lepe linije, prehiteval in prišel do prvega mesta. Dobra popotnica za nedeljo."

Pietramurata je v petek najboljše motokrosiste sveta pozdravila s temperaturami do 20 stopinj in s povsem izsušeno progo. V soboto opoldne pa je iznad Dolomitov prišla hladna fronta in progo vsaj nekoliko namočila. Tisoč metrov visoke vrhove nad progo in bližjim Gardskim jezerom pa je celo pobelil sneg. V nedeljo bo že sončno (do 15 stopinj), tako da vseeno ni razloga, da ne bi tako kot v minulih letih sem prišlo Tima Gajserja in ostale slovenske motokrosiste podpreti več tisoč Slovencev.

Tim Gajser will start from pole tomorrow after winning the MXGP qualifying race here in Pietramurata🔥 #MXGPTrentino #MXGP #Motocross pic.twitter.com/LZ351ZFhRS — MXGP (@mxgp) April 9, 2022

Štirikratni svetovni prvak Gajser je s svojo Hondo že v kvalifikacijski vožnji pokazal vso svojo moč. Štart na spremenjeni progi (poteka v nasprotni smeri kot minula leta) mu sicer ni najbolje uspeh, saj je v 180-stopinjski prvi zavoj zapeljal kot peti. A nato uspešno prehitel tekmeca za tekmecem, pet minut pred ciljem tudi večji del dirke vodilnega ekipnega kolega Mitcha Evansa. Avstralec je odpeljal svojo najboljšo vožnjo po vrnitvi po težki poškodbi. Bil je tretji. Ob koncu ga je namreč prehitel še Jorge Prado (GasGas), kot vse kaže glavni Timov tekmec za letošnji naslov prvaka.

MXGP Trentino, kvalifikacijska dirka:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jorge Prado (GasGas) +5,2

3. Mitch Evans (Honda) +6,6

4. Glenn Coldenhoff (Yamah) +7,4

5. Brian Bogers (Husqvarna) +8,1

6. Alberto Forato (Gasgas) +11,1

Gajser: Dobra popotnica za nedeljo

Foto: Grega Valančič/Sportida "Proga je popolnoma spremenjena, saj gre v drugo smer. Kar pozitivna sprememba. Tudi na štartu je povsem drugačen zavoj. Na dirki mi ni uspeh najboljši štart. Čeprav skok čez rampo je bil dober, a je Prado priletel okoli in vse stisnil na notranji strani in sem naredil malo napako ter izgubil nekaj mest. Začel sem pazljivo, mislim, da sem bil peti. Nato pa skozi tekmo iskal lepe linije, prehiteval in prišel do prvega mesta. Dobra popotnica za nedeljo," je svoj kvalifikacijski nastop za slovenske novinarje, ki smo zbrani v Pietramurati, opisal vodilni v seštevku MXGP.

Spremenjeno progo torej že obvlada. "Imaš en prosti trening in trening na čas, da se prilagodiš. Poskušaš takoj nastaviti motor, kot misliš, da je najboljše, da smo bili pripravljeni za kvalifikacijsko dirko. Letos je dosti boljše, ko imamo spet dva dneva. Kvalifikacije lahko tako uporabiš kot neko testno tekmo, če preizkušaš drugačne nastavitve, da si res pripravljen za nedeljo," na je pojasnil Gajser. "Imamo veliko tekem, ko so prvi ovinki 180. Pomembno je, da dobro skočiš z rampe. In če si spredaj, lahko dobro zapelješ v ovinek. Ni pa dobro, če priletijo okoli in te stisnejo, saj se naredi velika gruča tekmovalcev. A je za vse enako."

Kot bi bila VN Slovenije

Kvalifikacijska dirka torej dobra popotnica za Tima in lepo vabilo za navijače. VN Trentina včasih rečemo kar VN Slovenije. "Vedno je super vzdušje. Že danes je bilo veliko navijačev okrog proge. Jutri jih bo še več. Dal bom vse od sebe, poskušal narediti dva dobra štarta in nato dve dobri vožnji."

Na VN Trentina je vedno več tisoč slovenskih navijačev. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

V razredu MX2 je Jan Pancar na kvalifikacijski dirki osvojil 17. mesto, kar je manj od njegovih zmožnosti. V vožnji na čas je namreč postavil šesti čas.

Zares gre seveda v nedeljo. Vožnji v MX2 se začneta ob 13.15 in 16.10, v kraljevem razredu MXGP pa ob 14.15 in 17.10.

Najboljša dosežek za Peklaja

V Piatramurati ta konec tedna potekajo še boji v evropskem prvenstvu. V glavni vožnji sta se prebila dva slovenska motokrosista: 15-letni Jaka Peklaj je osvojil 12. mesto v prvi vožnji EMX125 (njegov najboljši rezultat), Luka Kutnar pa je bil v prvi vožnji EMX Open odstopil.