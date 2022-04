Gajser z 2. mestom in rdečo številko povabil navijače v Trentino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser je po treh zmagah na uvodnih treh dirkah sezone na četrti na Portugalskem osvojil drugo mesto. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa najhitrejši. Zmagal je Jorge Prado, ki je osvojil dve točki več (prvo in drugo mesto v vožnjah).

Tim Gajser (Honda) v Aguedi ni imel idealnega štartnega položaja (sedmi). V prvi vožnji je solidno štartal in nato prvih 15 minut vozil na šestem mestu. Imel je že deset sekund zaostanka za vodilnim Jorgejem Pradom (GasGas). V drugi polovici je Makolčan nato pokazal, da ja fizično najbolje pripravljen in na progi s številnimi kanali prehitel tri tekmece. Vodilnima dvema se je povsem približal. Končal jo je na tretjem mestu, kar je dober dosežek, a njegov najslabši v sezoni. Če bi bila vožnja še krog ali dva daljša, bi ogrozil tudi drugega Briana Bogersa (Husqvarna) in najhitrejšega Prada.

Foto: Honda Racing "V prvem delu dirke nisem mogel prehitevati. Ko pa so se naredile nove linije, sem v drugem delu lažje prehiteval. Upam, da bom v drugo bolje štartal," je pred osmo vožnjo sezone povedal Gajser. In potrdil, da v sobotnem padcu na kvalifikacijski vožnji ni utrpel poškodbe.

V drugi vožnji pa odličen štart 25-letnega Slovenca. V prvi zavoj je zapeljal samo za Pradom. Nato je potrpežljivo pripravljal napad in v 13. minuti izvedel izvrstno prehitevanje. Z agresivnim manevrom je Španca ujel povsem nepripravljenega. V nadaljevanju je bil tudi po sekundo na krog hitrejši in je vožnjo dobil s prednostjo devetih sekund. Tim je dobil štiri od letošnjih osmih voženj. Je pa moral grand prix zmago tokrat prepustiti Pradu, ki je z drugim mestom v drugi vožnji skupno osvojil dve točki več. Prvič v karieri se je v MXGP na stopničke uvrstil Brian Bogers (Husqvarna)

Maxime Renaux (Yamaha), ki je bil pred VN Portugalske prvi Timov zasledovalec v prvenstvu, je bil šele 11. Tako je zdaj drugi v seštevku Prado, ki ima 21 točk manj od slovenskega šampiona. Tudi na Portugalskem sta manjkala poškodovana aktualni prvak Jeffrey Herlings (KTM), ki naj bi manjkal še nekaj tednov, in podprvak Romain Febvre (Kawasaki), ki mora na novo operacijo in bo izpustil večji del sezone.

VN Portugalske, MXGP:



1. Jorge Prado (GasGas) 47 točk

2. Tim Gajser (Honda) 45

3. Brian Bogers (Husqvarna) 40

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 38

5. Pauls Jonass (Husqvarna) 30



Skupni seštevek MXGP (4/20):



1. Tim Gajser (Honda) 186 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 165

3. Maxime Renaux (Yamaha) 144

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 124

Pancar v MX2 osvojil 13. mesto

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Tim Vialle (KTM). V drugi je bil najhitrejši Jago Geerts (Yamaha), a je bil v prvi po dveh padcih šele deveti. In tako je z drugim mesto v drugi vožnji veliko nagrado osvojil Vialle. To je njegova 16. zmaga v karieri. Belgijec še naprej vodi v skupnem seštevku, 16 točk pred Francozom.

Jan Pancar (KTM) je na progi, kjer so bili številni na tleh, odpeljal brez napak in v prvi vožnji ciljno črto prečkal na 14. mestu. A je dobil pribitek dveh mest (ni upočasnil, ko je bila izobešena zastava za zdravniško pomoč enemu od voznikov). V drugi vožnji je bil boljši, 12. Tako je s 14 točkami osvojil 13. mesto na VN Portugalske. Po četrti dirki sezone (Argentine ni odpeljal) je slovenski motokrosist s 33 točkami na 15. mestu seštevka MX2.

Prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko bo VN Trentina. Dirka v Pietramurati pri Gardskem jezeru je vsako leto ena najboljše obiskanih s strani slovenskih ljubiteljev motokrosa. Vstopnice po 50 evrov so še na voljo.