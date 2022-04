Po Gajserju prihaja Gajser, Tim predstavlja Alena #video

Ko smo Tima Gajserja (Honda) obiskali na zadnjem treningu pred potjo na Portugalsko, kjer bo ta konec tedna četrta dirka prvenstva MXGP, je na njegovi progi Tiga243Land v Lembergu treniralo kar nekaj slovenskih motokrosistov. Med njimi je bil 17-letni talent Alen Gajser. "To je najbolj zahtevna steza v Sloveniji. Ima velike skoke. Ampak če se tukaj dobro pelješ, potem se na ostalih slovenskih progah veliko lažje pelješ." V lanskem državnem prvenstvu je za ekipo akademije Saše Kraglja osvojil tretje mesto v seštevku 125. Zdaj se je preselil na 250-kubični motor in v novoustanovljeno ekipo Tiga243.

V enem tednu za pet sekund popravil čas kroga

S Timom je že lani veliko treniral, saj je doma blizu proge v Lembergu. V svojem prvem intervjuju za Planet TV je imel še nekaj treme. "Sem zelo vesel, da sem lahko s takim šampionom. In se počutim super v ekipi." Alen se z motokrosom ukvarja šele pet let. S Timovimi nasveti bo hitro napredoval. "Se pogovarjava včasih po vožnji. Pa mi pove kakšno linijo, kako pelje on, kako grem jaz, kaj bi lahko spremenil." Vodilni v prvenstvu MXGP ga je pohvalil: "Hitro se uči, res. Zelo posluša. V roku enega tedna je popravil čas za pet sekund, kar je res zelo veliko. Ogromno pa še ima rezerv. Če bo pridno poslušal, pridno delal, pridno treniral, mislim, da iz njega lahko nekaj nastane."

Sta v sorodstvu?

Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida Alen Gajser se zaveda, da je do svetovnega prvenstva dolga pot. "Nivo motokrosa se zelo hitro dviguje in zelo težko je uspeti." Prva dirka državnega prvenstva na 250-kubičnem motorju ga čaka ta konec tedna v Brežicah. "V prejšnjih sezonah sem tekmoval s 125-kubičnim motorjem, zdaj sem prvič na 250. Mi je super, mi ga je boljše voziti. To je moja prva sezona na 250, tako da se moram privaditi motorja. Nato pa bomo stopnjevali." Na šibkejšem motorju vozi še en Gajser, Leo Gajser. Lani je bil državni prvak v 50-kubičnem razredu. In zdaj se zagotovo sprašujete, ali so v sorodstvu? "Zanimivo je, da nismo. Smo vsi samo prijatelji. Je pa lepo videti priimek Gajser večkrat, ne samo pri meni," v smehu pove Tim Gajser.

Novi mlajši tekmeci v MXGP

Timov priimek bomo to nedeljo gledali na Portugalskem. Še naprej v prvenstvu MXGP manjkata poškodovana aktualni prvak Jeffrey Herlings (KTM) in podprvak Romain Febvre (Kawasaki), a tudi Maxime Renaux (Yamaha) in Jorge Prado (GasGas) sta zahtevna tekmeca. "Vsi so vrhunski vozniki. Mogoče je pri teh mladih malo bolj občutiti, da, ko jih prehitiš, takoj odreagirajo. Hočejo takoj nazaj na silo. Sicer pa smo vsi željni zmage. Vsi vedno damo sto odstotkov. In na koncu najboljši zmaga." Tudi Tim je še mlad, ima 25 let, a je že veteran v MXGP. Prvič je bil med elito prvak še kot 19-letnik. "To je že moja sedma sezona. Ti mladi, Prado, Renaux, imajo pa 22, 23 let. Niso dosti mlajši od mene, a imajo manj izkušenj v tem razredu. A vsi si želimo zmagati. Vsi dajemo vse od sebe." In tako bo tudi ta konec tedna: štart prve vožnje v nedeljo ob 15.15 in druge ob 18.10.