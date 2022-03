Tri v vrsto! Gajser nadaljuje zmagoviti niz.

Tim Gajser (Honda) na VN Argentine še ni bil slabši kot drugi (dvakrat je zmagal). Na tem prizorišču v razredu MXGP dirka četrtič. V prvi vožnji je nekoliko slabše štartal in bil sredi prvega kroga peti. Odlično je v prvih zavojih dirkal Ruben Fernandez na poltovarniški Hondi, a bil nekoliko preveč agresiven in še pred koncem kroga padel in zdrsnil na začelje. Tako je večji del dirke vodil Pauls Jonass (Husqvarna). Pa se je tudi njemu zgodil padec, deset minut pred koncem vožnje. Tako je prvi del VN Argentine dobil aktualni prvak razreda MX2 Maxime Renaux (Yamaha), a z minimalno prednostjo pred Gajserjem in Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) na tretjem mestu.

Z novimi 22 točkami se je Gajser še bolj utrdil na vrhu seštevka sezone, potem ko je dobil uvodni dirki sezone v Veliki Britaniji in Italiji. Njegov najbližji zasledovalec Jorge Prado (GasGas) je bil namreč v prvi vožnji četrti.

Po zmagi v drugi vožnji 31. zmaga Gajserja v MXGP

31. zmaga Tima v MXGP. Foto: Honda Racing V drugo vožnji je 25-letnemu Gajserju uspel dober štart, nekaj boljši je bil le Prado, a je z njim Tim kmalu opravil. Privozil si je deset sekund prednosti in nato lahko s pol moči odpeljal vožnjo do konca. Renaux je sredi vožnje prehitel Prada in osvojil drugo mesto. Španec je v zadnjem krogu izgubil še tretje mesto, prehitel ga je Fernandez.

Z novimi 47 točkami je Makolčan osvojil še tretji grand prix v sezoni. To je njegova 31. zmaga v razredu MXGP, skupaj pa v svetovnem prvenstvu že 36 (pet jih ima še iz MX2). "Celoten konec tedna sem užival. Nekaj smole sem imel samo na kvalifikacijski dirki. V prvi vožnji sem imel malo slabši štart, na drugi pa boljši. Ko sem povedel, pa sem lahko nadzoroval potek dirke," je Gajser povedal v prvi izjavi. Drugi je bil torej Renaux (47 točk), tretji pa Prado (36 točk).

Po treh od 20-ih dirk ima Gajser v skupnem seštevku 141 točk. Zdaj je njegov prvi zasledovalec Renaux s 124 točkami.

VN Argentine, MXGP:



1. Tim Gajser (Honda) 47 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 47

3. Jorge Prado (GasGas) 36

4. Pauls Jonass (Husqvarna) 31

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 28

6. Jeremy van Horebeek (Beta) 28

7. Ruens Fernandez (Honda) 26

8. Mitch Evans (Honda) 24



Skupni seštevek (3/20):



1. Tim Gajser (Honda) 141 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 124

3. Jorge PRado (GasGas) 118

4. Jeremy Seweer (Yamaha) 94

5. Jeremy Van Horebeek (Beta) 76

6. Ruben Fernandez (Honda) 74

Vialle dobil razred MX2

V šibkejšem razredu MX2, kjer v Argentini slovenski dirkač Jan Pancar ne nastopa, je uvodno vožnjo dobil Jago Geerts. V drugi vožnji pa je bil najboljši Tom Vialle. Oba sta osvojila 47 točk, skupna zmaga je tako pripadla Viallu, ker je dobil drugo vožnjo.

Prvenstvo se čez dva tedna nadaljuje na Portugalskem, čez tri tedne pa bo dirka v italijanskem Arcu, kamor vsako leto pride največ Timovih navijačev.