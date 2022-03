Težave z zavoro in Gajser bo štartno mesto izbiral kot sedmi

Po zmagah na VN Velike Britanije in VN Lombardije Tim Gajser (Honda) kot vodilni v svetovnem prvenstvu v motokrosu MXGP sezono nadaljuje z VN Argentine. Na sobotni kvalifikacijski dirki je dobro štartal, boljši je bil v prvi zavoj le Glenn Coldenhoff (Yamaha). V nadaljevanju vožnje pa naj bi imel slovenski motokrosist težave z zavoro in brez pravega boja je moral predse spustiti več tekmecev. Končal je na sedmem mestu, kar pomeni, da bo kot sedmi izbiral štartni položaj na nedeljskih dveh dirkah.

Sploh prvič v razredu MXGP je kvalifikacijsko dirko dobil Pauls Jonass (Husqvarna). Drugo mesto je osvojil Jeremy Seewer (Yamaha), tretjega pa Jorge Prado (GasGas). Slednji je ob odsotnosti še naprej poškodovanih Jeffreyja Herlingsa (KTM) in Romaina Febvra (Kawasaki) trenutno prvi tekmec našega Gajserja.

