Gajser po tretjo zaporedno zmago na progo, kjer še ni bil slabši kot drugi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odličnem začetku sezone Tim Gajser (Honda) odhaja na dirko, ki jo je že dvakrat dobil – veliko nagrado Argentine. Na progi v patagonskih Andih v kraju Villa La Angostura je zmagal v sezoni 2016 in 2017, nazadnje (2019) pa je bil drugi.

Zaradi pandemije pretekli dve sezoni argentinske dirke ni bilo na sporedu. Po zmagi na veliki nagradi Lombardije si je 25-letni Tim Gajser vzel nekaj dni za sprostitev na morju, v dneh pred letom čez lužo pa treniral na domači progi. "Lani sem se naučil, da ne smem preveč trenirati, da ne pregorim. Še posebej v prvi polovici sezone. Psihološko in kondicijsko sem dobro pripravljen, z odličnim Hondinim motorjem pa samo upam, da bom dobro serijo nadaljeval tudi v Argentini. To progo imam zelo rad. Proga je zabavna. Lepo pa je tudi, da gremo spet čez lužo, kar smo zadnji dve sezoni zelo pogrešali," je v napovedi dirke dejal Gajser, ki je v razredu MXGP v Argentini nastopil trikrat in ni bil nikoli slabši kot drugi. Bo edini Slovenec na dirki, saj Jan Pancar zaradi prevelikih stroškov za zasebno ekipo za potovanje v Argentino v razredu MX2 ne bo nastopil.

Skupni seštevek MXGP (2/20):



1. Tim Gajser (Honda) 94 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 82

3. Maxime Renaux (Yamaha) 77

4. Brian Bogers (Husqvarna) 74

5. Thomas Kjer Olsen (KTM) 57

6. Ruben Fernandez (Honda) 48

Gajser je dobil dve od štirih letošnjih voženj, na preostalih dveh pa je bil drugi. Foto: Honda Racing Po dveh od 20 dirk sezone ima Gajser 12 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas). Makolčan je zmagal tako v Angliji kot Mantovi, od štirih voženj je bil najhitrejši na dveh, na preostalih dveh pa je zaostal le dobro sekundo. Ker tudi na tretji dirki sezone ne bosta nastopila prvak Jeffrey Herlings (KTM) in podprvak Romain Febvre (Kawasaki), ima tako odlično priložnost, da še okrepi svoje vodstvo. Še naprej ni jasno, kdaj se poškodovana Nizozemec in Francoz vračata na dirke. Herlings najverjetneje že aprila, ko se bo prva dva konca tedna MXGP nadaljeval z dirkama na Portugalskem in v Trentinu.

Štart prve vožnje v razredu MXGP bo v nedeljo ob 17.15 po srednjeevropskem času, druga pa se začne ob 20.10.