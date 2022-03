Gajser dobil še 4. dirko v Italiji in finale na eksotični lokaciji

Tim Gajser in tekmeci bodo za naslov svetovnega prvaka v motokrosu MXGP tudi v sezoni 2022 največ dirk odpeljali v Italiji. Namesto odpadle VN Rusije so zdaj v koledar uvrstili italijansko Maggioro.

Prvenstvo MXGP 2022 se je začelo z dvema zmagama Tima Gajserja (Honda). Naslednji konec tedna se bo nadaljevalo z VN Argentine. Vodstvo tekmovanja je sicer znova nekoliko spremenilo koledar sezone.

Že pred časom so namesto VN Nizozemske izbrali dirko na Sardiniji, zdaj pa namesto VN Rusije dirko na še enem italijanskem prizorišču, v Maggiori. Skupaj bodo tako odpeljali štiri dirke v naši zahodni soseščini. Po Mantovi, kjer je Gajser zmagal preteklo nedeljo, še v Arcu 10. aprila in nato na omenjeni Sardiniji in v Maggiori maja. Dobra priložnost za slovenske ljubitelje motokrosa, da Gajserja in Jana Pancerja v razredu MX2 pridete podpret v živo na dirko.

Na koledarju pa je še ena novost. Končno so izbrali prizorišče finala sezone. To bo v Omanu, ki bo v mestu Musanah sploh prvič gostil motokrosistično dirko najvišje ravni. Finale bo v soboto, 10. septembra, torej en teden prej, kot je bilo sprva predvideno.

Koledar dirk svetovnega prvenstva v motokrosu:



20. februar: Matterley Basin (VB) - zmagovalec Tim Gajser

6. marec: Mantova (Lombardija) - zmagovalec Tim Gajser

20. marec: Villa La Angostura (Argentina)

4. april: Agueda (Portugalska)

10. april: Pietramurata (Trentino)

24. april: Kegums (Latvija)

2. maj: Maggiora (Italija)

15. maj: Riola Sardo (Sardinija)

29. maj: intu Xanadu (Španija)

5. junij: Ernee (Francija)

12. junij: Teutschenthal (Nemčija)

26. junij: Samota-Sumbawa (Indonezija)

3. julij: Jakarta (Jakarta)

17. julij: Loket (Češka)

24. julij: Lommel (Flandrija)

7. avgust: Uddeballa (Švedska)

14. avgust: Kymi Ring (Finska)

21. avgust: Saint-Jean-d-`Angely (Charente-Maritime)

4. september: Afyonkarahisar (Turčija)

10. september: Musanah (Oman)

Po dveh od 20 dirk v prvenstvu MXGP vodi Gajser (94 točk), drugi je Španec Jorge Prado (82), tretji pa Francoz Maxime Renaux (77). Kdaj se na dirke vračata poškodovana prvak Jeffrey Herlings in podprvak Romain Febvre, še ni znano.