Dirkal bi lahko v miže, zato je Gajser spremenil domačo progo

Tim Gajser je ob prvi obletnici Tiga243Landa spremenil samo progo. Foto: Grega Valančič/Sportida Najboljši motokrosisti na svetu so odpeljali že tri od 20 dirk svetovnega prvenstva MXGP 2022. Tim Gajser (Honda) je na njih od možnih 150 točk zbral kar 141 točk. Osvojil je vse tri velike nagrade (Velika Britanija, Lombardija in Argentina), od tega je dobil tri vožnje, na treh pa je bil drugi. "Boljšega začetka sezone si ne bi mogel želeti. Lepo je začeti z zmagami. Se pa zavedam, da je to šele začetek. Naredil bom vse, da bom vzdrževal ta ritem," nam je povedal, ko smo ga obiskali na treningu na Tiga243Landu. "Na motorju se počutim dobro. Že od prve dirke. A so še rezerve. Sezona je zelo dolga. Treba je biti pameten, kdaj pritisniti, kdaj malo zavirati. Mislim, da bo to letos zelo, zelo pomembno. Še nikoli nismo imeli 20 dirk." Pri tem je mislil, kdaj na motorju trenirati več, kdaj manj, da ne pregori.

Prenova proge

Pred letom dni je Gajser dobil novo progo za trening. Tiga243Land v Lembergu pri Šmarju je danes najboljši motokrosistični poligon v Sloveniji. Med letom so uredili namakalni sistem, ograje in spremljevalne objekte. Zdaj je prišel čas za prenovo same proge. Pri tem mu je znova pomagalo italijansko podjetje Giammatraxx, ki proge gradi tudi za prvenstvo MXGP (na primer za nedavno dirko v Mantovi). "Progo smo spremenili prejšnji teden. Vsako leto je potrebna večja sprememba. Čez leto naredim toliko krogov, da bi jo lahko odpeljal v miže. Letos sem se odločil za dosti bolj tehnično progo: našpičeni skoki, trojčki. Je malo počasnejša. Prejšnja je bila hitrejša, z dolgimi skoki, manj tehnična."

Nad Timovo progo so navdušeni tudi preostali slovenski vozniki, ki tu občasno trenirajo. To sredo so tako z Gajserjem med drugim vozili Jan Pancar, Alen Gajser, Jaka Peklaj in Tilen Demšič. Konec tedna je na sporedu prva dirka državnega prvenstva.

Izboljšal je štarte

Pozimi je Tim veliko delal na štartih, ki so bili lani ena od njegovih pomanjkljivosti. Foto: Grega Valančič/Sportida Eden od razlogov, da je Gajser lani zelo izenačeno prvenstvo končal na tretjem mestu, so bili slabši štarti. Letos so ti boljši. "Ogromno smo delali na štartih. Na prvih dveh dirkah so bili štarti v redu, bil sem med pet, šest. Manjkala pa je pika na i. Zato sem bil zelo vesel v Argentini, ko sem v drugi vožnji dosegel holeshot. In upam, da bomo tako nadaljevali."

Skupni seštevek MXGP po treh od 20 dirk:



1. Tim Gajser (Honda) 141 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 124

3. Jorge Prado (GasGas) 118

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 94

5. Jeremy Van Horebeek (Beta) 76

6. Ruben Fernandez (Honda) 74

7. Thomas Kjer Olsen (KTM)

8. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 71

Prvenstvo MXGP se s četrto dirko nadaljuje ta konec tedna. Tudi na Portugalskem bosta manjkala poškodovana Jeremy Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki). KTM-ova tovarniška ekipa je bila na prejšnjih dveh dirkah brez voznika, saj se je na uvodni v Angliji poškodoval Mathys Boisrame, ki je menjal svetovnega prvaka Herlingsa.