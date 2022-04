Gajser na kvalifikacijski dirki trčil s Fernandezom #video

Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z VN Portugalske. Tim Gajser (Honda) dirka za četrto zmago zapored. Da je popravil starte, je dokazal z najboljšim na sobotni kvalifikacijski dirki. A sta nato še v prvem krogu trčila z Rubenom Fernandezom (Honda). Oba sta končala na tleh. Ni bilo videti najlepše, a Tim je lahko dirkal naprej, za Španca pa je bila dirka končana. Štirikratni svetovni prvak se je nato s povsem zadnjega mesta prebil na končno sedmo (26 sekund zaostanka). To pomeni, da bo startni položaj izbiral kot sedmi. Najbolj pomembno pa je, da se ni poškodoval. "Pripravljen sem za dirko," je sporočil iz Aguede.

Ouch 😱 Big crash between Tim Gajser and Ruben Fernandez ath the beginning of the MXGP of Portugal Qualifying Race here in Agueda!



