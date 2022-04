"Če dobim kakšno sekundo, bom bolj konkurenčen prvim" #video

Jan Pancar, 253 Foto: Grega Valančič/Sportida Jan Pancar je s svojim KTM na uvodni dirki sezone v Angliji osvojil 16. in 19. mesto, nato pa bil v Mantovi 19. in 11. "Z dirko v Angliji še nisem bil najbolj zadovoljen, a sem pokazal nekaj obetavne hitrosti. V Mantovi sem v prvi vožnji žal padel, v drugi pa sem pokazal, kaj znam in bil sem zadovoljen," nam je povedal, ko smo ga srečali na treningu na Tiga243Landu v Lembergu. Uvrstitve okoli desetega mesta so njegov cilj v letošnji sezoni. "Če dobro štartam in odpeljem, kot vozim na treningih, sem se sposoben odpeljati okrog desetega mesta. Samo te vožnje s treninga moram prestaviti na tekmo."

Tretjo dirko sezone v Argentini je zaradi previsokih stroškov izpustil, na Portugalskem bo seveda na štartu. Zadnje tri tedne je tako izkoristil za dober trening. Čim večkrat trenira tudi na zahtevni progi Tima Gajserja. "Največ sem delal na hitrosti. Zdi se mi, da mi to manjka. Za vožnjo na pol ure sem dosti dobro pripravljen. Delam samo na hitrosti. Če tukaj dobim še kakšno sekundo, bom bolj konkurenčen prvim."

Skupni seštevek v MX2 po treh od 20 dirk:



1. Jago Geerts (Yamaha) 137 točk

2. Tom BIalle (KTM) 111

3. Simon Längernfelder (GasGas)

...

18. Jan Pancar (KTM) 19

Z vrhunskimi vožnjami bi lahko dobil kak tovarniški del

Foto: Grega Valančič/Sportida Letos v svetovnem prvenstvu nastopa s svojo ekipo. Dodaten izziv, a za zdaj gre vse po načrtih, tudi finančno, saj ima dobro podporo podjetja TEM Čatež. "Mogoče je malo več dela z organizacijo, sicer pa je bolje kot prej. Bolj svoboden si. Delaš, kar tebi ustreza. Tako da sem zadovoljen z odločitvijo." Tudi bojazen, da ne bi imel dovolj dobrega motorja, je bila odveč. "Naredili smo še korak najprej. Motor je še malo boljši kot lansko leto. Ne more pa biti na žalost enak, kot ga imajo tovarniški vozniki. A verjamem, da lahko z vrhunskimi vožnjami dobim kakšen del od tovarniških voznikov. To je moj cilj."

Prva vožnja ga v nedeljo čaka ob 14.15, druga pa ob 17.10.