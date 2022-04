Pred VN Trentina, kjer bo konec tedna na dirkah MXGP, MX2, EMX125 in EMX Open dirkalo kar sedem slovenskih motokrosistov, so Tim Gajser in kolegi trenirali na Tiga243Landu. Štirikratni svetovni prvak je pred kratkim spremenil svojo progo za trening. Kakšna je, poglejte v videu, posnetem s kamero na njegovi čeladi.

Foto: Grega Valančič/Sportida Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z najtežje pričakovano dirko leta - VN Trentina v Pietramurati pri Gardskem jezeru. Sem že tradicionalno romajo tisoči slovenskih ljubiteljev motokrosa, predvsem navijači trikratnega svetovnega prvaka v MXGP Tima Gajserja. "Vsi vemo, da je na tem prizorišču vzdušje vedno zelo dobro. Vem pa tudi, da so na progi nekatere spremembe, za katere upam, da se jih bom hitro navadil in da bomo pravilno nastavili motor. Predvsem pa upam, da bom v vožnjah užival," je pred petkovim odhodom v Italijo povedal vodilni v prvenstvu MXGP.

Na uvodnih štirih dirkah je trikrat zmagal in bil enkrat tretji. Proga naj bi bila letos speljana v obratni smeri kot pretekla leta. Gajser je v razredu MXGP v Pietramurati zmagal trikrat (2019 in dvakrat v 2020), lani so bile tu tako kot leto prej zaradi covida tri dirke, Tim pa je bil dvakrat drugi in enkrat tretji.

Skupni seštevek MXGP (4/20):



1. Tim Gajser (Honda) 186 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 165

3. Maxime Renaux (Yamaha) 144

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 124

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 109

V Pietramurati sedem Slovencev

Ne bo pa Gajser edini Slovenec v Pietramurati. Jan Pancar bo dirkal v razredu MX2, v katerem zaseda 15. mesto. "Pravzaprav mi manjka približno sekunda na krog, da bi se konstantno vozil med top 10. Pridobim jo lahko samo s trdimi treningi," je zatrdil Pancar, ki je bil na nedeljski drugi vožnji VN Portugalske 12. Prvič v sezoni bodo motokrosisti vozili tudi za točke evropskega prvenstva, med udeleženci pa bo tudi peterica slovenskih tekmovalcev. V razredu EMX125 bosta tekmovala Jaka Peklaj in Žan Oven, v EMX Open pa bodo vozili Jaka Završan, Matic Žitnik in Luka Kutnar.

Pred odhodom v Trentino so opravili skupni trening na progi Tiga243Land. Kot smo že poročali, jo je Gajser pred kratkim spremenil. Ta je zdaj bolj tehnična. Kako je videti s perspektive voznika, si zdaj lahko pogledamo na posnetku kamere GoPro, ki jo je na zadnjem treningu na čeladi nosil Tim Gajser.