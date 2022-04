Bo Gajserjev največji tekmec letos sploh dirkal v MXGP?

Poškodovani Romain Febvre je iz bitke za prvaka MXGP že odpisan, vse bolj pa se zamika tudi vrnitev aktualnega prvaka Jeffreyja Herlingsa in zato govorice, da bo letos raje nastopal v ameriškem prvenstvu v motokrosu. Medtem Tim Gajser pobira večino točk in ima pred VN Trentina rdečo tablico vodilnega v prvenstvu.

Herlings je v MXGP nazadnje dirkal novembra v Mantovi. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred petimi meseci smo na treh dirkah v Pietramurati pri Gardskem jezeru spremljali troboj za naslov svetovnega prvaka MXGP: Jeffrey Herlings (KTM), Romain Febvre (Kawasaki) in Tim Gajser (Honda). Ta konec tedna se najboljši motokrosisti vračajo na prizorišče, ki je najbolj domače tudi slovenskim ljubiteljem motokrosa, saj jih VN Trentina vsako leto obišče več tisoč. Ker ima Gajser rdečo številko vodilnega v prvenstvu, jih bo to nedeljo zagotovo še več kot lani. Ne bo pa lanskega troboja. In vse bolj kaže, da se poškodovana Herlings in Febvre letos v boj za prvaka sploh ne bosta vključila.

Febvre na novo operacijo, Herlings šele odvrgel bergle

Romain Febvre si je nogo zlomil konec novembra. Foto: Grega Valančič/Sportida Febvre je v petek sporočil, da mora še na eno operacijo po novembrskem dvojnem zlomu golenice. Čakajo ga vsaj še trije meseci rehabilitacije, takrat pa bosta mimo že dve tretjini sezone. Bolj nejasna pa je usoda aktualnega prvaka Herlingsa. Ta si je peto zlomil konec januarja. Sprva so napovedali, da bi se lahko na dirke vrnil že po mesecu in pol. Nato pa je bilo vse tiho. Minila sta že dva meseca, pa Nizozemec sploh še ni opravil resnega treninga na motorju. Po VN Portugalske, že četrti dirki sezone, je o njegovem stanju prvič govoril prvi mož tovarniške ekipe KTM, Dirk Grübel. A ni podal nobenega konkretnega odgovora.

"Želeli bi si, da bi bil že nazaj, a še vedno okreva, in okrevanje gre počasneje od pričakovanj. Zlomil si je zelo neugodno kost. Komaj se je znebil bergel. Zdaj začenja rehabilitacijo. Seveda sezona gre naprej, mi ga čakamo, a moramo biti potrpežljivi," je razlagal Grübel. Po Trentinu konec aprila sledi dirka v Latviji. Je vsaj ta realna možnost za Herlingsovo vrnitev? "Ne. Ne vem. Ničesar več ne predvidevamo. Gremo teden po teden. Bomo videli, kaj bodo povedali zdravniki." Ker se je na prvi dirki v Angliji poškodoval tudi Mathys Boisrame, ki je vskočil na Herlingsov motor, je tovarniška ekipa KTM v MXGP zdaj brez voznika. Boisrame bo prej okreval, a nove priložnosti ne bo dobil. Antonio Cairoli se je po lanski sezoni upokojil, Jorge Prado pa zdaj dirka za sestrski GasGas.

Poškodba ali naslov

Jeffrey Herlings ima dolgo zgodovino različnih poškodb, največkrat je imel težave s stopali. Lani je 27-letnik zaradi manjše izpustil tri vožnje, a z minimalno prednostjo postal prvak MXGP. Leta 2000 mu je poškodba vzela dve tretjini sezone, bil je 12. Leto prej je izpustil začetek prvenstva. Obakrat je prvak postal Gajser. V sezoni 2018, ko je bil na začetku poškodovan Gajser, pa je Herlings dobil 17 od 20 dirk in prvič postal prvak v kraljevem razredu. Leta 2017 je takrat novinca v MXGP Herlingsa za svoj deveti naslov premagal Cairoli, Gajser je bil poškodovan sredi sezone. Tudi v sezonah 2014 in 2015, ko je še dirkal v MX2, je bil večkrat poškodovan in zato brez lovorike.

Poškodba ali naslov prvaka. To je zgodba Jeffreyja Herlingsa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Namesto v MXGP letos na AMA?

Če bo Herlings izpustil vsaj še dve dirki, to pomeni skupaj že šest od 20 dirk, ki so na letošnjem koledarju. Gajser medtem uspešno zbira točke, saj jih ima od možnih 200 kar 186. Ob takem nadaljevanju bi imel ob morebitni Herlingsovi majski vrnitvi že skoraj 300 točk več. Zaostanek bi bil pred zadnjima dvema tretjinama sezone težko nadomestljiv. In zato so vse glasnejše govorice, da se bo petkratni svetovni prvak (trikrat v MX2 in dvakrat v MXGP) odločil, da letos raje odpelje ameriško motokros prvenstvo (AMA). To se začenja konec maja, torej po zaključku prvenstva v superkrosu.

Herlings ima v svetovnem prvenstvu 99 zmag. Foto: Grega Valančič/Sportida Grübel ni tega ne potrdil ne zanikal. "Govoric je veliko, nič pa ni potrjenega. Tudi mi ne vemo. Jaz bi seveda rad, da se vrne v našo ekipo, v naše tekmovanje." KTM tako letos realno cilja le na naslov prvaka v razredu MX2. Pod mentorstvom legendarnega Joela Smetsa se Tom Vialle za lovoriko bori z Jagom Geertsom. Francoz trenutno zaostaja 16 točk, je pa dobil zadnji dve dirki.

Nova Gajserjeva tekmeca: Prado in Renaux

Jeseni je Gajser za 20 točk izgubil naslov prvaka proti Herlingsu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vse bolj se torej zdi, da bosta prva Gajserjeva tekmeca za četrti naslov prvaka v MXGP Španec Prado in Francoz Maxime Renaux (Yamaha). Prvi je bil prvak v MX2 leta 2019 in zdaj tretje leto dirka v eliti, drugi pa je aktualni prvak MX2, torej novinec v MXGP. Na prvih štirih dirkah je trikrat zmagal Gajser, enkrat Prado. Tim je dobil štiri vožnje, Jorge tri in Maxime eno. "Vsi so vrhunski vozniki. Mogoče je pri teh mladih malo bolj občutiti, da ko jih prehitiš, takoj odreagirajo. Hočejo takoj nazaj na silo. Sicer pa smo vsi željni zmage," je v pogovoru za Planet TV pred dnevi dejal Gajser.