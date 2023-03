Spektakularen padec Seewerja, prvih deset točk Pradu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jorge Prado je osvojil prvih deset točk in bo prvi izbiral štartno rampo na VN Argentine.

Jorge Prado je osvojil prvih deset točk in bo prvi izbiral štartno rampo na VN Argentine. Foto: Guliver Image

Ruben Fernandez je edini adut Honde na uvodnih dirkah sezone. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Svetovno prvenstvo v motokrosu se je v Patagoniji začelo s kvalifikacijsko dirko, na kateri so prvič delili točke za skupni seštevek sezone (deset za zmago). Sicer pa rezultati kvalifikacij pomenijo vrstni red izbire štartne rampe na nedeljskih glavnih dveh vožnjah. V razredu MXGP je bil najhitrejši Jorge Prado (GasGas). S tremi sekundami zaostanka je bil drugi njegov ekipni kolega Mattia Guadagnini (GasGas), tretji pa Maxime Renaux (Yamaha). Edini voznik Hondine tovarniške ekipe Ruben Fernandez je na četrtem mestu zaostal osem sekund. Aktualni svetovni prvak v MXGP Tim Gajser (Honda) okreva po zlomu stegnenice, ki ga je utrpel pred tremi tedni.

Povratnik po letu dni (po poškodbi in več operacijah) Jeffrey Herlings (KTM) je imel v uvodnih krogih nemalo težav v gneči voznikov in je zdrsnil na 15. mesto. Kvalifikacijsko vožnjo je nato končal na desetem mestu in tako osvojil eno samo točko za svetovno prvenstvo. Dvakratni svetovni prvak v MXGP tako ni pokazal tistega, kar se od njega pričakuje.

Kvalifikacijsko vožnjo je zaznamoval še grd padec aktualnega podprvaka Jeremyja Seewerja (Yamaha). Na skoku ga je dvignilo s sedeža in je poletel po zraku več metrov preko skoka. Takoj se je pobral na noge in jo tako očitno odnesel brez poškodbe.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V razredu MX2 je bil najhitrejši aktualni podprvak in prvi favorit za letošnji naslov prvaka Jago Geerts (Yamaha). Edini Slovenec v Patagoniji Jan Pancar (KTM) je padel v tretjem krogu in se moral nato v konkurenci 30 voznikov prebijati z zadnjega mesta. Končal je na 19. mestu.

Velika nagrada Argentine sledi v nedeljo: prva vožnja v MX2 ob 16.15 po srednjeevropskem času, druga ob 19.10, v MXGP pa prva ob 17.15 in druga ob 20.10.