Pancar navdušuje, za sabo pustil zmagovalca Švice

Peta dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu je VN Portugalske v Aguedi. Tudi ta bo minila brez aktualnega prvaka v kraljevem razredu MXGP Tima Gajserja (Honda), ki še okreva po zlomu stegnenice, ki ga je utrpel ob februarskem padcu. Nas pa s svojimi vožnjami vse bolj navdušuje Jan Pancar, ki se na KTM-ovem motorju z družinsko ekipo kosa s tovarniški vozniki v razredu MX2. V vožnji na čas je dosegel celo tretji rezultat. Na kvalifikacijski dirki mu je nato uspel dober štart in po nekaj zavojih je bil na petem mestu. Vožnjo je z manj kot 23 sekundami zaostanka za zmagovalcem končal na sedmem mestu. Za sabo je zadržal tudi Thibaulta Benistanta (Yamaha), zmagovalca letošnje VN Švice. Kvalifikacijsko dirko je dobil vodilni v prvenstvu MX2 Jago Geerts (Yamaha).

Pancar si je tako pridirkal štiri nove točke v svetovnem prvenstvu in bo lahko kot sedmi izbiral štartno rampo za nedeljsko veliko nagrado Portugalske. Štart prve vožnje v MX2 bo ob 14.15, druge pa ob 17.10.

Ruben Fernandez Foto: Guliver Image Uro pozneje (15.15 in 18.10) v nedeljo štartajo v razredu MXGP. Kot prvi bo štartno mesto izbiral Ruben Fernandez (Honda), ki je dobil sobotno kvalifikacijsko dirko. V uvodnem delu smo spremljali tesen troboj za vodstvo: Jeffrey Herlings (KTM), Fernandez in Jorge Prado (GasGas). Slednji, ki vodi v skupnem seštevku sezone, je padel in se v nadaljevanju vožnje prebijal iz 11. mesta. Gajserjev ekipni kolega je uspešno prehitel Herlingsa, a si privozil le dobro sekundo prednosti. V drugem delu vožnje je Nizozemec dvignil ritem, a se Španec ni dal. In tako je Fernandez dobil kvalifikacijsko dirko in dodatnih 10 točk za prvenstvo. Herlings je bil drugi, Calvin Vlaanderen (Yamaha) pa tretji. Prado se je prebil do šestega mesta. Brez točk je ostal drugi v prvenstvu Maxime Renaux (Yamaha), ki je zaradi tehnične okvare na motorju odstopil.

V Aguedi poteka tudi dirka EMX125 in EMX250, kjer pa tokrat slovenskih voznikov ni.