Prado četrtič le ni zapravil zmage, prvič se smeji šefu Cairoliju

Pet od svojih 43 zmag v svetovnem prvenstvu, tudi prvo leta 2016 v MX2, je na progi v Pietramurati osvojil aktualni svetovni prvak v MXGP Tim Gajser (Honda). A prav tu se je pred dvema mesecema na pripravljalni dirki poškodoval. Zaradi zlomljene stegnenice se še ni vrnil na motor in tako izpušča še četrto dirko letošnjega prvenstva MXGP. Na prizorišču, ki je najbližje Sloveniji, se zato ni zbralo več tisoč slovenskih navijačev kot prejšnja leta. A dirka vseeno ni razočarala.

Ruben Fernadez, Gajserjev ekipni kolega, je bil na koncu četrti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prvo vožnjo v elitnem razredu MXGP je zanesljivo dobil Španec Jorge Prado (GasGas), ki po najboljšem štartu prvega mesta ni več izpustil. S 13 sekundami zaostanka je bil drugi Maxime Renaux (Yamaha), tik za Francozom pa Španec Ruben Fernandez (Honda). V prvem zavoju so padli trije od favoritov: Francoz Romain Febvre (Kawasaki), ki je dobil sobotne kvalifikacije, Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM) in znova tudi Švicar Jeremy Seewer (Yamaha). Tako so se morali v gneči 40 voznikov prebijati povsem iz začelja. Herlings se je prebil vse do devetega mesta, Febvre na 12., Seewer pa na 16.

Jeffrey Herlings je bil tretji. Foto: Guliver Image Prado je torej še četrtič letos dobil prvo vožnjo, še četrtič pa mu ni uspelo dobiti druge. Prvih 20 minut je sicer še vodil, nato pa sta ga prehitela Renaux in Herlings. The Bullet (puščica), kot kličejo Herlingsa, je prvič dirkal kot v starih časih, ko je bil nepremagljiv. Sredi vožnje je začel voziti kar sekundo in pol na krog hitreje od Renauxa in Prada. Jezen po padcu v prvi vožnji. Prvič letos je tako Nizozemec dobil posamično vožnjo (ima sicer skupno zmago iz Argentine). S prvim mestom v drugi vožnji je tako veliko nagrado končal na tretjem mestu (37 točk). Renaux je bil v drugi vožnji drugi, Prado pa tretji, kar je pomenilo, da je Španec skupaj zbral 45 točk, eno več od Francoza in vendarle zmagal prvič letos. Enak vrstni red - Prado, Renaux in Herlings - je tudi v skupnem seštevku letošnjega prvenstva.

MXGP, VN Trentina:



1. Jorge Prado (GasGas) 45 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 44

3. Jeffrey Herlings (KTM) 37

4. Ruben Fernandez (Honda) 34

5. Mattia Guadagnini (GasGas) 29

6. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 28

7. Romain Febvre (Kawasaki) 27

8. Valentin Guilld (Honda) 24



MXGP, skupni seštevek (4/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 201 točka

2. Maxime Renaux (Yamaha) 184

3. Jeffrey Herlings (KTM) 175

4. Romain Febvre (Kawasaki) 166

5. Ruben Fernandez (Honda) 136

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 25

Prva zmaga v MX2 za Adama, Pancar 10.

Jago Geerts Foto: Guliver Image V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Belgijec Jago Geerts (Yamaha). Najbolje v sezoni sta odpeljala dirkača na tovarniškem KTM, drugi Italijan Andrea Adamo in tretji Belgijec Liam Everts, sin najuspešnejšega motokrosista vseh časov Stefana Evertsa (101 zmaga, 10 naslovov svetovnega prvaka). Jan Pancar (KTM) je sicer dobro štartal in bil šesti za prvim zavojem, pozneje pa se z vozniki na tovarniških motorjih ni mogel kosati. Zdrsnil je na 13. mesto.

Andrea Adamo Foto: Guliver Image V drugi vožnji je Geerts v prvem krogu padel kar dvakrat in se moral prebijati iz ozadja. Prišel je do sedmega mesta. In to je v seštevku obeh voženj zadoščalo za končno tretje mesto na veliki nagradi. S še enim drugim mestom in 44 točkami je svoj prvi "grand prix" osvojil Adamo. Drugo mesto pa je zasedel Everts, ki je bil tudi v drugi vožnji tretji. Njegove prve stopničke. Dvojna zmaga za KTM-ovo tovarniško ekipo, ki jo od letos vodi legendarni Toni Cairoli. V drugi vožnji je bil sicer najhitrejši Nemec Simon Längenfelder, a je bil v prvi šele deveti.

Pancar je v drugi vožnji zasedel 10. mesto. Z 19 točkami je veliko nagrado Trentina končal na 10. mestu. Po štirih od 19 dirk letošnjega prvenstva ima 85 točk in je prav tako deseti. Še naprej vodi Geerts (205 točk), sledi mu Adamo (183).

Peklaju štiri točke v EMX125

Zjutraj so z drugo vožnjo opravili vozniki v evropskem prvenstvu 125 (EMX125), kjer letos nastopajo trije Slovenci. Jaka Peklaj (Husqvarna) je zasedel 17. mesto, Žan Oven (Yamaha) pa je bil 35. V seštevku obeh voženj (prva je bila v soboto) je Peklaj s štirimi točkami osvojil 21. mesto, Oven pa brez točk 37. Miha Vrh (Husqvarna) se ni prebil na dirko najboljše štirideseterice.