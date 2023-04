Na VN Trentina je pred letom dni pred več tisoč Slovenci obe vožnji in s tem 50 točk dobil poznejši svetovni prvak Tim Gajser (Honda). Pred dnevi je sporočil, da je razočaran in bo pogrešal navijače, ko bo dirko v Peitramurati letos gledal doma. Okreva namreč po zlomu stegnenice in se ne motor še ni vrnil. Lažje delo tako za njegove tekmece v razredu MXGP.

Ti so že odpeljali kvalifikacijski vožnjo. Dobil jo je Francoz Romain Febvre (Kawasaki). Zmagovalec prejšnje dirke v Švici Francoz Maxime Renaux (Yamaha) je bil drugi, zmagovalec dirke v Argentini in Gajserjev ekipni kolega Španec Ruben Fernandez (Honda) pa treti. Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), ki je dobil dirko na Sardiniji, je zasedel sedmo mesto. Vodilni v prvenstvu in zmagovalec prvih treh kvalifikacijskih dirk letos Španec Jorge Prado (GasGas) pa je bil po veliki napadi le deseti in je tako osvojil samo eno točko. Kvalifikacije od letos namreč prinašajo točke za prvih 10 in ne pomenijo le vrstnega reda izbora štartne rampe na nedeljski glavni dirki. Prva vožnja bo ob 14.15 in druga ob 17.10.

MXGP,. skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji v Trentinu:



1. Jorge Prado (GasGas) 156 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 140

3. Romain Febvre (Kawasaki) 139

4. Jeffrey Herlings (KTM) 138

5. Ruben Fernandez (Honda) 102

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 101

V MX2 je kvalifikacijskih 10 točk dobil Nemec Simon Längenfelder (GasGas). Vodilni v prvenstvu Belgijec Jago Geerts (Yamaha) je bil četrti. Jan Pancar (KTM) je v konkurenci 33 voznikov po slabšem štartu osvojil 18. mesto in ostal brez točk, ki jih v kvalifikacijski vožnji po novih pravilih dobi prvih 10. Je bil pa Pancar pred tem v vožnji na čas osmi, s čimer je dokazal, da je tudi na progi pri Gardskem jezeru konkurenčen za prvo deseterico. Prva vožnja v MX2 bo v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10.

Pancar se predstavi svetovni javnosti

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj Pancar vse bolj opozarja nase. Deveti je bil v Švici, 11. na Sardiniji in 10. na uvodni veliki nagradi v Argentini. V skupnem seštevku je po treh od 19 velikih nagrad s 66 točkami zasedal 10. mesto. Tako je bil pred začetkom tega dirkaškega konca tedna gost v spletni studijski oddaji, ki jo pripravlja promotor svetovnega prvenstva. Pravi, da je z uvodom v sezono zadovoljen. "Na začetku sem si želel biti okrog 10. mesta in da sem vsako dirko boljši. Ob koncu sezone pa bi bil rad še višje."

Navdušuje predvsem zato, ker nastopa z lastno, družinsko ekipo. "Oče je mehanik. Včasih imava še enega mehanika s sabo, da je lažje očetu. Kar pa se tiče letov in organizacije, pa za to v glavnem skrbim kar sam." Pa se zdaj bori tudi z vozniki bogatih tovarniških ekip, ki na dirke prihajajo z velikimi tovornjaki in številčnim osebjem. "V Švici mi je uspel tudi en najboljši štart. Motor torej ni slab. Je pa gotovo lažje biti tovarniški voznik. Več ljudi stoji za njimi. A z očetom dobro delava. Še vedno sem lahko konkurenčen."

Najbolj ga veseli, da je izboljšal svoje štarte. "Večino kariere sem imel slabše štarte. Sem hiter in če lahko dobro štartam, lahko nekaj časa ostanem zraven. Tako tudi postajam bolj samozavesten." Ker se zdaj redno uvršča v deseterico, mu je nekaj lažje tudi finančno. "Mislim, da sem samo še korak za najboljšimi. S še nekaj dobrimi dirkami, jih morda lahko ujamem. In bom morda še več tudi na televiziji," še pravi v smehu. Sezona 2023 je 23-letnika zadnja v razredu na 250-kubičnih motorjih.

Pogovor s Pancarjem za studijsko oddajo MXGP si lahko pogledate tukaj (v angleščini):

Peklaj v prvi vožnji EMX125 tik z dobitniki točk

Ob dirkah svetovnega prvenstva v Pietramurati potekata še dirki evropskega prvenstva EMX125 in EMX250. V šibkejšem razredu nastopajo trije Slovenci. Na dirko najboljše štirideseterice sta se v konkurenci 90 talentov prebila Jaka Peklaj (Husqvarna) in Žan Oven (Yamaha), neuspešen je bil Miha Vrh (Husqvarna). Odpeljali so že prvo vožnjo. Peklaj je bil 21., Oven pa 34. "Dober štart, slaba vožnja," je bil samokritičen Peklaj. Druga vožnja bo v nedeljo zjutraj.