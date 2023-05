Kako je mogoče, da ima toliko več zmag od Gajserja

Ni dvoma, da je Jeffrey Herlings s svojo izjemno tehniko vožnje, še posebej na mivki, eden najboljših motokrosistov vseh časov. A toliko zmag - v nedeljo se je izenačil z rekorderjem Stefanom Evertsom (101) - ima predvsem po zaslugi tega, da je do starostne meje 23 let dirkal v MX2. Tim Gajser je medtem že kot 18-letnik postal svetovni prvak v elitnem razredu MXGP.

Jeffrey Herlings Foto: KTM Jeffrey Herlings (KTM), The Bullet (Puščica), kot ga kličejo, se po zaradi poškodbe in več operacij izpuščeni sezoni 2022 vrača v staro šampionsko formo. V nedeljo je dobil peto dirko letošnjega prvenstva, VN Portugalske. Tako kot pred 14 dnevi je dobil drugo vožnjo, tokrat je ob tretjem mestu na prvi to zadoščalo za zmago. Brez dobljene posamične vožnje je sicer na začetku sezone osvojil že VN Argentine. "Lepo je, da sem znova zmagal. Pot okrevanja je bila dolga. Nekako sem že stari jaz. Dobro sem dirkal. V prvi vožnji me je še malo zategovalo v rokah, pa ne vem, zakaj. V drugi vožnji sem bil kot drug voznik in lahko sem pritiskal do konca." V skupnem seštevku sezone sicer ostaja za Jorgejem Pradom (GasGas), a zaostaja samo še 17 točk.

Herlings je bil nekoč nepremagljiv. V sezoni 2018, ko se je po poškodbi vračal Tim Gajser (Honda), je v MXGP osvojil kar 17 od 20 velikih nagrad. Dve sezoni prej je imel v MX2 niz 12 zaporednih zmag. V zadnjih letih pa mu poškodbe niso prizanašale. Z devetimi zmagami je v letu 2021 po napeti bitki z Gajserjem in Romainom Febvrom (Kawasaki) petič postal svetovni prvak. V elitnem razredu MXGP je bil to njegov drugi naslov, tri pa ima iz razreda MX2. Pri petih lovorikah je tudi Gajser, a slovenski motokrosist jih ima pet iz močnejšega razreda.

Veselje ekipe KTM Foto: KTM Zmaga na Portugalskem je bila za Herlingsa zgodovinska. Bila je njegova 101. v svetovnem prvenstvu, s čimer je izenačil rekord belgijske motokrosistične legende Stefana Evertsa, ki je zmagoval med letoma 1991 in 2006. "Doseči 101. zmago se zdi res nekaj posebnega. Samo še ena za rekord," je po dirki v Aguedi dejal 28-letnik iz Nizozemske, ki je ob Belgiji ena najmočnejših motokrosističnih dežel na svetu. Herlings ima toliko zmag predvsem po zaslugi tega, da je tako dolgo nastopal v nižjem razredu MX2. Med letoma 2010 in 2016, od svojega 16. pa do 22. rojstnega dne, jih je osvojil kar 63. Za primerjavo: Gajser je v MX2 pet zmag dosegel v sezoni 2015, ko je tudi postal prvak, nato pa se še kot mladoleten podal v MXGP.

Največ zmag v svetovnem prvenstvu v motokrosu:



101 - Stefan Everts (42 v močnejšem razredu)

101 - Jeffrey Herlings (38 v močnejšem razredu)

94 - Antonio Cairoli (70 v močnejšem razredu)

57 - Joël Smets (57 v močnejšem razredu)

50 - Joël Robert (nobene v močnejšem razredu)

43 - Tim Gajser (38 v močnejšem razredu)

Gajser je jeseni petič postal svetovni prvak, štiri lovorike ima v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V elitnem razredu MXGP Herlings ni še niti blizu rekorda. Tega ima s 70 zmagami nekdanji zvezdnik KTM in zdaj vodja KTM-ove ekipe Tony Cairoli. Zmagal je na 70 dirkah. Pred Herlingsom je z 42 zmagami še Everts. Nizozemski as je v kraljevem razredu pri 38 zmagah, prav toliko jih ima tudi Gajser.

Kar pa zadeva naslove prvaka, sta razred zase Everts z desetimi (šest v najmočnejšem razredu) in Cairoli z devetimi (sedem v najmočnejšem razredu). Pet od osmih najuspešnejših motokrosistov vseh časov (po številu naslovov prvaka) je iz Belgije. Danes, ko tekmujeta Herlings in Gajser, se zdi svetovni motokrosistični vrh precej širši kot nekoč, zato bosta legendarnega Evertsa po številu lovorik težko ujela in prehitela. Tudi Cairoli je deseti naslov neuspešno napadal zadnje štiri sezone svoje kariere. A takrat je za tekmeca že imel Gajserja in Herlingsa.

Največ naslov svetovnega prvaka v motokrosu:



10 - Stefan Everts (šest v močnejšem razredu)

9 - Antonio Cairoli (sedem v močnejšem razredu)

6 - Joël Robert (vseh šest v šibkejšem razredu)

5 - Roger de Coster (vseh pet v močnejšem razredu)

5 - Joël Smets (vseh pet v močnejšem razredu)

5 - Tim Gajser (štiri v močnejšem razredu)

5 - Georges Jobe (tri v močnejšem razredu)

5 - Jeffrey Herlings (dva v močnejšem razredu)

5 - Eric Geboers (dva v močnejšem razredu)

Prvenstvo MXGP se nadaljuje že prihodnji konec tedna z dirko v Španiji. Tudi na te bo manjkal Gajser, ki še okreva po zlomu stegnenice. Bo pa v Madridu v MX2 dirkal Jan Pancar (KTM), ki je na Portugalskem osvojil osmo mesto.