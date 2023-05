Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings bo letos dopolnil 28 let. Ima rekordni 102 zmagi v svetovnem prvenstvu in prav tako rekordnih 192 zmag v posamičnih vožnjah. Vse z motorjem znamke KTM. Zmagal je na 43 progah v 23 državah.

Jeffrey, kako pomemben je za vas ta rekord?

Zelo zelo sem vesel, da sem presegel rekord po številu zmag v posamičnih vožnjah in po številu zmag na velikih nagradah. Zdaj imam samo še en cilj: da osvojim še kakšna dva naslova svetovnega prvaka, potem bom pa šel ležat na plažo, saj bom dosegel dovolj.

102. zmaga na VN Španije 2023 Foto: KTM Pred začetkom sezone ste še govorili, da še niste stoodstotni, potem ko ste izpustili vso lansko sezono. Torej si niste mislili, da lahko že po šesti dirki presežete rekord?

Ne, res nisem. Tekmeci dirkajo na zelo visoki ravni. Jorge Prado je odličen. Tudi Mattia Guadagnini in Ruben Fernandez, ki sta bila tokrat na stopničkah, sta hitra. To potem žene naprej tudi tebe. Kdorkoli od teh lahko zmaga. Mislim, da je zelo zanimivo prvenstvo. Nisem si mislil, da se bom lahko tako hitro vrnil, da bom osvojil tri od prvih šestih dirk. Tega si res nisem predstavljal. Tudi štarte imam malo boljše, ne še idealne. Tudi to mi pomaga. Rad pa bi se tudi zahvalil preostalim, da letos dirkajo zelo pošteno. Vsi se spoštujemo, nobene nesreče še nismo imeli. Je pa škoda, da ni Tima, zdaj sta se poškodovala še Maxime Renaux in Romain Febvre. Mislim, da se bo Romain kmalu vrnil.

Največ zmag v svetovnem prvenstvu v motokrosu:



102 - Jeffrey Herlings (39 v močnejšem razredu)

101 - Stefan Everts (42 v močnejšem razredu)

94 - Antonio Cairoli (70 v močnejšem razredu)

57 - Joël Smets (57 v močnejšem razredu)

50 - Joël Robert (nobene v močnejšem razredu)

43 - Tim Gajser (38 v močnejšem razredu)

V Madridu je dobil obe vožnji. Foto: Matej Podgoršek Dolgo ste lovili ta Evertsov rekord, ker ste zaradi poškodb izpustili toliko dirk, ga boste bučno proslavili, boste zdaj na dirkah bolj uživali, ko ne bo več vprašanj, kdaj ga boste presegli?

Da, zares ga zdaj ne morem proslaviti, saj bo treba kmalu na nov trening, na novo dirko. Ta dirka, ta zmaga bo hitro pozabljena, saj si dirke hitro sledijo. Je bil pa ta rekord res dolgo moj cilj. Zelo sem vesel, da sem to dosegel. Stefan Everts je res eden od najboljših vseh časov. Imel je težko konkurenco. A tudi jaz sem imel in imam težko konkurenco: Tim Gajser, Toni Carioli, zdaj Jorge Prado. Vsi so zelo hitri. Še posebej s Tonijem so bile težke borbe. Marsikdo pravi, da sem dosegel rekord samo zato, ker imam 61 zmag v MX2. To je sr***! Zmaga je zmaga. Stefan je zmagoval v treh razredih, takrat so še istočasno dirkali v več razredih. Dirkala sva v različnih obdobjih. Da, zmaga v MX2 je lažje dosegljiva kot v MXGP, a zmaga je še vedno zmaga.

Trinajst let je, odkar ste kot 16-letni deček začeli zmagovati v MX2. Ste si takrat mislili, da lahko nekega dne dosežete in presežete Evertsa.

Takrat sem razmišljal samo, kako bom dobil dirko, niti sanjal nisem, da bi lahko zmagal na 100 in več dirkah. Po prvih zmagah si želiš prvič osvojiti naslov prvaka, pa nato ubraniti naslov prvaka. Še po 50 zmagah ne razmišljaš o 101. zmagi. Ufff ... Zdaj se počutim, da sem že star. Vsi okoli mene so mlajši. Koliko imajo 22, 23 let?

Največ naslov svetovnega prvaka v motokrosu:



10 - Stefan Everts (šest v močnejšem razredu)

9 - Antonio Cairoli (sedem v močnejšem razredu)

6 - Joël Robert (vseh šest v šibkejšem razredu)

5 - Roger de Coster (vseh pet v močnejšem razredu)

5 - Joël Smets (vseh pet v močnejšem razredu)

5 - Tim Gajser (štiri v močnejšem razredu)

5 - Georges Jobe (tri v močnejšem razredu)

5 - Jeffrey Herlings (dva v močnejšem razredu)

5 - Eric Geboers (dva v močnejšem razredu)

Tim Gajser se po februarski poškodbi (zlom stegnenice) še ni vrnil na motor. Zdravniki še niso dali zelene luči. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Omenili ste Gajserja. Leto in pol je od vajinega zadnjega dvoboja (Mantova, november 2021). Lani ste bili odstotni vi, letos je on. Kaj pogrešate dvoboje z njim?

Ne, Tima ne pogrešam, ker mi je zdaj lažje (smeh, op. p.). Vedno je bil težak tekmec, zelo hiter, tudi kondicijsko odlično pripravljen za zaključek dirk. Bil je zelo močan in zato ga ne pogrešam. Res smola, da se je poškodoval. Poškodbe, bolečin res ne želim nikomur. Ampak sicer pa ga ne pogrešam (smeh. op. p.).

V javnosti imate podobo grdega račka motokrosa, pa ste vseeno zdaj šli k Maximu Renauxu, ko si je v soboto poškodoval stopalo.

Zdaj sem skoraj že zdravnik. Ko vidim rentgenski posnetek stopala, poznam vsako kost, kaj in kako je zlomljeno. V zadnjih letih sem videl toliko slik stopal. Najprej sem imel poškodovano desno, nato sem si zlomil peto v levem stopalu. Imel sem sedem operacij, da sem zdaj spet razmeroma v redu. Ko sem videl, kaj se je zgodilo njemu, sem bil šokiran. Saj se mu je zgodilo nekaj podobnega kot meni. Ne verjamem, da bo letos še dirkal. Imel sem skoraj enako poškodbo. Mislim, da bo potreboval vsaj od štiri do šest mesecev. Še dolgo bo čutil bolečine. No, nočem preveč govoriti o tem, to so osebne zdravstvene informacije. Res škoda zanj, saj je bil zelo močan in se je začel uvrščati na stopničke. Enkrat se zgodi enemu, drugič drugemu. Letos se je tudi Timu, pa so vedno govorili, da je kot iz gume. Pa se je poškodoval tudi on. To je nesrečna plat našega športa.

Sezona prvenstva MXGP se nadaljuje v Franciji konec maja. Foto: KTM Pred sezono ste rekli, da boste dirkali tudi na dirkah državnega prvenstva, vse dokler ne boste spet stoodstotni. Boste še naprej?

Da, seveda. Imam natrpan urnik, ampak saj je vseeno, ali sem na treningu ali dirki. Da, tudi prihajajočo nedeljo bom vozil na državnem prvenstvu, nato pa sledi že VN Francije. Tam sem vedno dosegal dobre uvrstitve, čeprav mi proga ni najbolj všeč. Bomo videli, kako bo letos. Slišim, da so jo malo spremenili.