Jakša najboljši na dirki v Stranski vasi

Tekmovanje, ki so ga pripravili v društvu 507 moto team, je v najmočnejšem razredu dobil domačin Denis Jakše, ki je odlično izkoristil poznavanje proge. Že v prvi vožnji je nanizal nekaj hitrih krogov in naredil razliko ter ušel glavnima zasledovalcema Toniju Mulcu in Mihi Bubniču. V razredu MX 2 je prvo vožnjo dobil Gal Hauptman pred Alenom Gajserjem. Jaka Peklaj je moral zaradi tehničnih težav v prvi vožnji odstopiti.

V drugi vožnji je s starta najbolje pognal Jaka Završan in vodil prvih nekaj ovinkov. Nato je Jakša spet prišel v vodstvo in že v prvem krogu naredil razliko. Za preostali mesti na stopničkah sta se borila Bubnič in Mulec, Završan pa je končal na četrtem mestu. V razredu MX2 je Peklaj v drugo vozil za domačinom Jakšo in zmagal v svoji kategoriji pred Hauptmanom in Gajserjem.

Skupno je v razredu MX open Jakša na domači progi ostal nepremagan, drugi je bil Bubnič, tretji pa Mulec. V MX2 pa je skupno zmago na dirki slavil Hauptman pred Gajserjem in Peklajem.

Žan Oven pa je dobil obe vožnji razreda MX 125.

Tretja od skupno sedmih dirk državnega prvenstva Slovenije bo že v soboto, 13. maja. Na progi v Škednju jo bodo pripravili člani AMD Slovenske Konjice.