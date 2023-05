Na obrobju Madrida je potekala šesta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu. Edinemu Slovencu na dirki Janu Pancarju se prva vožnja v razredu MX2 ni posrečila. Bil je 16. Toliko boljši je bil v drugi, ki jo je končal na devetem mestu. Tako je osvojil 12. mesto. "Cilji so bili malo višji, a vseeno soliden konec tedna," je po dirki povedal za Sportal. V razredu MXGP je obe vožnji dobil Jeffrey Herlings in tako s 50 točkami osvojil grand prix. To je Nizozemčeva 102. zmaga v svetovnem prvenstvu.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Dirkaška nedelja pri mestecu Arroyomolinos ob nakupovalno-zabavnem središču Xanadu se je opoldne začela s prvo vožnjo v razredu MX2, kjer nastopa 23-letni Jan Pancar. Na sobotni kvalifikacijski dirki je bil deveti, prvi nedeljski nastop pa se mu ni izšel po željah. Že štart ni bil najboljši, nato je v uvodnih minutah naredil še napako. In takrat je bila izguba mest največja. Tako je z minuto in 22 sekundami zaostanka osvojil 16. mesto, kar je za 10. mesto v skupnem seštevku manj od zmožnosti in lastnih pričakovanj. Želel se je približati prvi peterici. Najhitrejši je Nemec Simon Längenfelder (GasGas), vodilni v prvenstvu MX2 Belgijec Jago Geerts (Yamaha) je bil drugi.

Zmaga Nemcu, Pancar na 12. mestu

Pancar je bil 12. Foto: Matej Podgoršek V drugi vožnji je Pancar pokazal, kaj zna in zmore. Po štartu je bil še 11., nato pa je začel voziti vse hitreje. Sredi vožnje so bili njegovi časi krogov primerljivi z dirkačem na petem mestu. Tako je napredoval do osmega mesta. Ob koncu ga je sicer prehitel Kevin Horgmo (Kawasaki). Pri vrhu pa enak razplet kot v prvi vožnji: Längenfelder je vodil od štarta do cilja, Geerts je bil drugi. Tako je Nemec s polnim izkupičkom 50 točk osvojil grand prix, Belgijec pa je z drugim mestom (44 točk) utrdil vodstvo v prvenstvu. Pancar je v seštevku obeh voženj s 17 točkami osvojil 12. mesto.

Pancar: Soliden konec tedna

"Za mano ni najboljši vikend. Že v soboto se na motorju nisem počutil najbolje, a sem bil vseeno deveti. Danes sem bil v prvi vožnji okoli 10. mesta, a sva nato s tekmecem padla. Bila je njegova krivda, saj sem bil že pred njim. Je mislil, da bo prišel naprej in sva se zaletela. In sem se moral prebijati z 18. mesta," je svoj nedeljski nastop v Španiji za Sportal opisal Pancar. "Druga vožnja je bila malo boljša. Vozil sem se že osmi. Ko sem prehiteval za sedmo mesto, pa sem zgrešil prestavo in izgubil eno mesto. Končal sem na devetem mestu. Cilji so bili malo višji, a vseeno soliden konec tedna." V skupnem seštevku sezone ostaja deseti (134 točk).

Guadagnini se je peljal prvi zmagi naproti, nato pa ...

Jeffrey Herlings Foto: KTM Prvo vožnjo v MXGP je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM). Dvajset minut je vozil na tretjem mestu, opazoval linije tekmecev, nato pa stopil na plin in z njimi brezkompromisno opravil. Drugi je bil pred dirko vodilni v prvenstvu Španec Jorge Prado (GasGas), ki se je po slabšem štartu dolgo vozil na četrtem mestu. Oba sta torej upravičila vlogo favorita. Sprva je sicer kazalo na presenečenje: prvih deset minut je vodil lanski podprvak Švicar Jeremy Seewer (Yamaha), ki je imel letos več padcev kot pa dobrih voženj, naslednjih deset minut pa Italijan Mattia Guadagnini (GasGas), ki še nikoli ni dobil vožnje v MXGP. Oba sta v zaključku popustila: Guadagnini je bil še vedno dober tretji, Seewer pa šele osmi.

"Prva vožnja je zame vedno najtežja. Potrebujem 20 minut, da se ogrejem. Najprej imam zategnjene roke, nato pa vozim vse bolje in bolje. Se že veselim druge vožnje, a bo težko, saj je Jorge zelo zagret," je v prvi izjavi po povedal Herlings.

MXGP Španije, končni vrstni red:



1. Jefrey Herlings (KTM) 50 točk

2. Mattia Guadagnini (GasGas) 40

3. Ruben Fernandez (Honda) 38

4. Jorge Prado (GasGas) 38

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 33

6. Jeremy Seewer (Yamaha) 31

Herlings dobil obe vožnji in 102. zmago v svetovnem prvenstvu

Druga vožnja je imela podoben razplet, le da je v prvem delu vodil Ruben Fernandez (Honda), Herlings in Prado pa sta vozila na četrtem in petem mestu. A petkratni svetovni prvak je sredi vožnje dvignil ritem in se prebil na prvo mesto. Fernandez je ostal drugi, Guadagnini in Seewer pa pred petim Pradom.

Jeffrey Herlings Foto: Guliver Image V seštevku obeh voženj je tako s 50 točkami veliko nagrado Španije osvojil Herlings. To je njegova tretja zmaga letos in že 102. v svetovnem prvenstvu, s čimer je presegel dosedanjega rekorderja legendarnega belgijskega motokrosista Stefana Evertsa. Drugo mesto je osvojil Guadagnini (40 točk), kar je uspeh kariere v MXGP za tega 22-letnika. Z 38 točkami in boljšo drugo vožnjo je bil tretji Fernandez, Prado pa tako četrti (38 točk).

"Všeč mi je, da sem zmagal na Pradovi domači dirki. Rad bi se zahvalil najprej sebi, da mi je uspelo. Pa tudi vsem ostalim v ekipi, ki so bili vpleteni v to dolgo pot od prve do 102. zmage. Vesel sem, da sem zdaj rekorder in da bi bilo zmag še več," je zelo naduto po zmagi govoril Herlings, ki zdaj v skupnem seštevku sezone za vodilnim Pradom zaostaja samo še šest točk.

Jeffrey Herlings WINS MXGP RACE 2 and takes the GP Overall🏆🤩✨



The BULLET get his 102 GP WIN🥇#MXGPSpain #MXGP #Motocross pic.twitter.com/j7NUI7r2Tq — MXGP (@mxgp) May 7, 2023

MXGP, skupni seštevek sezone (6/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 294 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 288

3. Ruben Fernandez (Honda) 224

4. Romain Febvre (Kawasaki) 214

5. Maxime Renaux (Yamaha) 202

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 191

Manjkali trije, ki sodijo v sam svetovni vrh

V elitnem razredu MXGP še naprej ne dirka svetovni prvak Tim Gajser (Honda), ki si je februarja zlomil stegnenico. Konkurenca je bila v Španiji še dodatno oslabljena, saj sta dirko izpustila Francoza Romain Febvre (Kawasaki) in Maxime Renaux (Yamaha). Prvi je ob sobotnem padcu utrpel pretres možganov, drugi pa si je zlomil kost v stopalu.