Motokros ni edini razlog, da se je zgledoval po Gajserju

Ker Tim Gajser še okreva po zlomu stegnenice, je "osamljeni jezdec" Hondine tovarniške ekipe v svetovnem prvenstvu MXGP Ruben Fernandez. Tri leta mlajši Španec pred to sezono še ni imel zmage (Tim 43). Februarja se je na testiranjih od slovenskega asa veliko naučil, ceni pa ga tudi, ker: "Je skromen in preprost fant. Če imam kakšen dvom o motorju, se lahko pogovoriva in mi pomaga."

Ruben Fernandez Foto: Matej Podgoršek Po poškodbi aktualnega svetovnega prvaka Tima Gajserja se je zdelo, da Hondina tovarniška ekipa letos ne bo imela pravih možnosti za zmage. Ostal jim je samo Ruben Fernandez, Španec v svoji šele drugi sezoni v elitnem razredu MXGP, prvi v tovarniški ekipi Giacoma Gariboldija. Štiriindvajsetletnik iz Viga ni imel zmage niti iz razreda MX2, kjer je v petih sezonah petkrat stal na stopničkah. A mesto v tovarniški ekipi si je lani pridirkal z nekaj dobrimi nastopi s poltovarniško ekipo (tretji je bil v Latviji in Indoneziji). Kar je sledilo, je presenetilo vse: na uvodni dirki letošnje sezone v Argentini je zmagal. "Ja, ampak potem sem šel od junaka do bedaka na drugi dirki v Rioli, ki se mi je povsem ponesrečila," je z nasmehom, a odkrito povedal v pogovoru za Sportal, ki smo ga opravili na minuli VN Španije v predmestju Madrida. V prvi vožnji VN Sardinije je namreč odstopil, v drugi pa bil 11. "Vedel sem, da mi bo v globokem pesku težje in sem res v obeh vožnjah v prvih krogih naredil veliko napak. A sem se pobral, v Trentinu in na Portugalskem sem bil nato spet blizu stopničk."

"V Španiji vse več ljudi spremlja motokros"

Tribune so bile na nedeljski dirki v predmestju Madrida nabito polne. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na zmagovalni balkon se je v nedeljo vrnil na domači dirki. V prvi vožnji je bil peti, v drugi je nekaj časa vodil in jo končal na drugem mestu (samo za zmagovalcem KTM-ovim asom Jeffreyjem Herlingsom). V točkovnem seštevku obeh je to zadoščalo za tretje mesto. "To so moje prve stopničke pred domačimi navijači. Lepo je, ko v vsakem zavoju, v vsakem krogu čutiš podporo svojih navijačev. To mi je dalo še nekaj dodatnih moči, da sem pritiskal do zadnjega kroga. Res poseben občutek, da sem tukaj osvojil stopničke." Po šestih dirkah je tretji v skupnem seštevku. Zbral je 224 točk, 70 manj od vodilnega v prvenstvu Jorgeja Prada (GasGas), še enega Španca. "Mislim, da motokros v Španiji raste. Vse boljši smo. V MXGP je Jorge zdaj prvi, jaz pa tretji. To je dobra stvar. Vse več ljudi spremlja motokros. Ljudi veseli, da imajo dva dirkača v ospredju, da lahko za koga navijajo. To pomaga motokrosu na splošno, saj prihajajo tudi novi vozniki, ki denimo dirkajo v evropskem prvenstvu."

Fernandez je odlično vozil v drugi vožnji VN Španije, ko je nekaj časa tudi vodil. Bil je drugi. Foto: Matej Podgoršek

Dodatno breme, ker ni Gajserja?

Fernandez na snegu. Foto: Matej Podgoršek "Na tem moram graditi, voziti konstantno na vsaki dirki. Grem iz dirke v dirko," o svojih ciljih za prvenstvo 2023 govori Fernandez. "Trenutno je tretje mesto zelo lepo. Bomo videli, če lahko dosežem še kaj več. Če sezono končam med prvimi tremi, bi bilo zame to dobro, saj je to šele moja druga sezona v MXGP. Še naprej bomo delali in skušali biti še boljši." Pravi, da ne čuti bremena, ker je ostal edini tovarniški voznik Honde. "Razmišljam samo, da bi bil čim boljši, pa če je Tim tukaj ali ne. Žal ga ni tukaj. Želim mu čim hitrejše okrevanje. Pritisk si lahko ustvariš samo sam. Skušam biti čim bolj sproščen in zato razmišljam samo o vsaki dirki posebej." Kako sproščen je, smo se prepričali tudi sami, ko se je kot mali otrok veselil snega na petkovem medijskem dogodku v snežni dvorani v nakupovalno-zabaviščnem centru Xanadu, ki je zraven proge za motokros. Zmagovalec 102. dirk v svetovnem prvenstvu Herlings se na dogodku denimo ni pojavil.

"Če si pameten, se od njega lahko veliko naučiš"

Fernandez in Gajser pred začetkom sezone 2023 na Sardiniji. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Njegov ekipni kolega Gajser ima sedem sezon izkušenj v MXGP, tudi štiri naslove prvaka med motokrosistično elito. Tako bi Fernandez od njega gotovo lahko črpal informacije in še dodatno napredoval. Tako pa sta skupaj trenirala samo na februarskih pripravah na Sardiniji. "Zagotovo je dobro, če imaš ob sedmi petkratnega svetovnega prvaka. Če si pameten, se od njega lahko veliko naučiš. Obenem pa je skromen in preprost fant. Trdno je na tleh. Z njim se lahko pogovarjaš. Prijazen je do tebe. Če imam kakšen dvom o motorju, se lahko pogovoriva in mi pomaga. To je zame res pozitivna stvar." Čeprav Tima ni na dirkah, se občasno vseeno slišita. Če ne drugega, Tim Rubenu zaželi srečo na dirki. "To res cenim. Kot pravim, je zelo preprost fant. In zato je bil, ko sem odraščal, eden od dirkačev, po katerih sem se zgledoval."