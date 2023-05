V tednu dni so jo težje skupili štirje motokrosisti

V tednu dni so jo težje skupili kar štirje motokrosisti tovarniških ekip, ki nastopajo v svetovnem prvenstvu. Romain Febvre (pretres) naj bi se vrnil že do naslednje dirke, Maxima Renauxja z več zlomljenimi kostmi v stopalu in gležnju čaka daljše okrevanje. Med tednom sta se na treningu poškodovala še voznika iz MX2 Simon Längenfelder (zlom roke) in Rick Elzinga (zlom ključnice).

Poškodbe so del motokrosa. V zadnjih dneh tekmovalcem v svetovnem prvenstvu ne prizanašajo. Najprej je grd padec na kvalifikacijski dirki v Madridu doživel prvak MXGP iz leta 2015 Romain Febvre (Kawasaki). Odnesel jo je še dobro, le z lažjim pretresom možganov. Izpustil je VN Španije. "Počutim se že kar dobro. Nekaj dni bom počival, nato pa se vračam," je zapisal dan po šesti dirki letošnjega prvenstva. Do naslednjega konca tedna, ko je na sporedu prav njegova domača dirka, VN Francije, naj bi bil tako že pripravljen.

Maxime Renaux Foto: Guliver Image Daljše okrevanje pa čaka zmagovalca letošnje dirke v Švici še enega Francoza Maxima Renauxja (Yamaha). Po prečkanju cilje črte na kvalifikacijski dirki v Španiji je izgubil nadzor nad motorjem. Da ne bi padel, je nogo spustil s stopalke in tako nesrečno zadel s stopalom ob zemljo, da si je zlomil več kosti v stopalu in gležnju. "Potrebnih bo več pregledov, operacija in daljše okrevanje," je zapisal na Instagramu. Petkratni svetovni prvak Jeffrey Herlings, ki je imel podobno poškodbo lani, pravi, da Renauxja letos na dirkah ne pričakuje več. Francoz res nima svojega leta. "Že od začetka leta se spopadam z veliko ovirami. Najprej sem imel mononukleozo in sem komaj kaj treniral. Pred dirko na Portugalskem sem si poškodoval ramo in nisem mogel dirkati s polno močjo. Stiskal sem zobe, zdaj pa si bom vzel čas in vse zacelil." Naj čim prej okreva, mu je zapisal aktualni svetovni prvak Tim Gajser (Honda).

Nesreča pa ne počiva niti na treningih. Po VN Španije se je poškodoval tekmec Jana Pancarja v MX2 Nizozemec Rick Elzinga (Yamaha). Enajsti v prvenstvu si je v četrtek zlomil ključnico. Izpustil bo VN Francije, sam pa upa, da bo pripravljen za vrnitev že četrtega junija na dirki v Latviji. V torek pa se je poškodoval zmagovalec španske dirke v MX2 Nemec Simon Längenfelder (KTM). "Stvari se hitro spremenijo. Od moje druge zmage v SP do padca na treningu in zlomljene roke. Ampak tak je pač šport, ki ga imam rad. Komaj čakam, da se še močnejši vrnem," je zapisal tovarniški voznik KTM.

Še naprej po februarskem zlomu stegnenice okreva Tim Gajser, ki še čaka zelo luč zdravnikov za vrnitev na motor. Njegov osebni trener Boštjan Renko je v pogovoru za Sportal sicer dejal, da kondicijsko že zelo dobro napreduje.